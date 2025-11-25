Почему лук заставляет плакать: объяснение для детей и советы родителям

Почти каждый ребёнок видел, как взрослые режут лук и вдруг начинают «плакать» — хотя никто их не обижал. Это выглядит странно и даже смешно. Чтобы объяснить, почему так происходит, нужно рассказать, что лук — очень умное растение, которое защищается от тех, кто пытается его съесть. И именно эта защита и заставляет нас плакать.