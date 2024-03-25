Стало известно, почему детям нельзя пользоваться гаджетами

В своей работе специалисты использовали данные Национального детского исследования, собранные в период с 2011 по 2014 год. Родителей малышей в возрасте 12, 18 и 24 месяцев спрашивали о том, смотрел ли их ребенок фильмы или видео и если да, то какое количество часов они это делали.