4 рецепта полезных конфет, которые легко приготовить дома

1. Домашние полезные конфеты

Ингредиенты:

Курага — 5 шт.

Грецкий орех — 5 шт.

Мед — ½ ст. л.

Молоко — 1 ст. л.

Горький шоколад — 70–90 г

Какао, кунжут — для украшения

Приготовление:

1. Горький шоколад мелко поломать и растопить с молоком (в микроволновке или на водяной бане), курагу и орехи мелко порубить (можно измельчить в блендере), смешать растопленный шоколад, орехи, курагу и мед, остудить.

2. Из полученной массы скатать маленькие шарики, опять охладить, обвалять в какао и кунжуте.

2. Конфеты с инжиром и грецкими орехами

Ингредиенты:

Инжир сушеный — 200–250 г

Шоколад — 100 г

Масло сливочное — 1 ст. л.

Грецкие орехи — опционально

Какао — опционально

Приготовление:

1. Инжир замочить в кипятке на 5-10 минут, затем остудить (можно просушить бумажным полотенцем).

2. На водяной бане (или в микроволновке) растопить шоколад (лучше тёмный), можно добавить немного сливочного масла.

3. На инжире сделать надрез крест-накрест и нафаршировать его крупно молотыми грецкими орехами, создать форму трюфелей — инжир мягкий и послушный в руках. Затем окунуть в тёплый шоколад, аккуратно вынуть, выложить на решётку.

4. Когда шоколад начнет постепенно застывать, можно обвалять в какао и украсить орехом. Затем на несколько часов поместить в холодильник.

3. Конфеты с курагой и изюмом

Ингредиенты:

Курага — 200 г

Изюм — 200 г

Финики — 200 г

Миндаль (жареный) — 200 г

Сок лимона — ½ шт.

Мед — 1 ст. л.

Соль — 1 щепотка

Кунжут — по вкусу

Приготовление:

1. Курагу, изюм, финики пропустить через мясорубку. Жареный миндаль перемолоть в блендере. Добавить сок ½ лимона, 1 столовую ложку меда, 1 щепотку соли.

2. Все перемешать, сформировать колобки и обвалять их в кунжуте. Еще раз прокатать руками.

4. Конфетки из трех компонентов

Ингредиенты:

Изюм — 100 г (или по вкусу)

Финики — 100 г (или по вкусу)

Миндаль — 100 г (или по вкусу)

Приготовление:

1. Перемолоть всё в блендере, выложить на пищевую пленку, сформировать и охладить.

2. Разрезать на кусочки — полезные конфетки готовы.

Приятного аппетита!