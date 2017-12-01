4 рецепта полезных конфет, которые легко приготовить дома

1. Домашние полезные конфеты
Ингредиенты:
Курага — 5 шт.
Грецкий орех — 5 шт.
Мед — ½ ст. л.
Молоко — 1 ст. л.
Горький шоколад — 70–90 г
Какао, кунжут — для украшения
Приготовление:
1. Горький шоколад мелко поломать и растопить с молоком (в микроволновке или на водяной бане), курагу и орехи мелко порубить (можно измельчить в блендере), смешать растопленный шоколад, орехи, курагу и мед, остудить.
2. Из полученной массы скатать маленькие шарики, опять охладить, обвалять в какао и кунжуте.
2. Конфеты с инжиром и грецкими орехами
Ингредиенты:
Инжир сушеный — 200–250 г
Шоколад — 100 г
Масло сливочное — 1 ст. л.
Грецкие орехи — опционально
Какао — опционально
Приготовление:
1. Инжир замочить в кипятке на 5-10 минут, затем остудить (можно просушить бумажным полотенцем).
2. На водяной бане (или в микроволновке) растопить шоколад (лучше тёмный), можно добавить немного сливочного масла.
3. На инжире сделать надрез крест-накрест и нафаршировать его крупно молотыми грецкими орехами, создать форму трюфелей — инжир мягкий и послушный в руках. Затем окунуть в тёплый шоколад, аккуратно вынуть, выложить на решётку.
4. Когда шоколад начнет постепенно застывать, можно обвалять в какао и украсить орехом. Затем на несколько часов поместить в холодильник.
3. Конфеты с курагой и изюмом
Ингредиенты:
Курага — 200 г
Изюм — 200 г
Финики — 200 г
Миндаль (жареный) — 200 г
Сок лимона — ½ шт.
Мед — 1 ст. л.
Соль — 1 щепотка
Кунжут — по вкусу
Приготовление:
1. Курагу, изюм, финики пропустить через мясорубку. Жареный миндаль перемолоть в блендере. Добавить сок ½ лимона, 1 столовую ложку меда, 1 щепотку соли.
2. Все перемешать, сформировать колобки и обвалять их в кунжуте. Еще раз прокатать руками.
4. Конфетки из трех компонентов
Ингредиенты:
Изюм — 100 г (или по вкусу)
Финики — 100 г (или по вкусу)
Миндаль — 100 г (или по вкусу)
Приготовление:
1. Перемолоть всё в блендере, выложить на пищевую пленку, сформировать и охладить.
2. Разрезать на кусочки — полезные конфетки готовы.
Приятного аппетита!
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