УЧИТЕЛЬ УНИЗИЛА МАЛЬЧИШКУ ПРИ ВСЁМ КЛАССЕ: СТРАШНЫЙ СОН ЛЮБОГО ШКОЛЬНИКА СБЫЛСЯ НАЯВУ В ПОДМОСКОВЬЕ

В Одинцовской школе № 3 учитель унизила мальчишку при всём классе. Мама пострадавшего мальчика решила обратиться не к завучу, а в суд и прокуратуру.
11-летний мальчик попросился у 35-летней учительницы выйти в туалет, но та его не отпустила. А дальше сбылся, наверное, самый страшный сон любого школьника - мальчик не дотерпел, и конфуз произошёл на глазах у всего класса.
Мать ребёнка, узнав о случившемся, пришла к учительнице, но вместо извинений преподавательница заявила, что не выпустила мальчика из-за подозрений, что он уходит в туалет, чтобы говорить по телефону. Она отказалась продолжать беседу и посоветовала матери обратиться к администрации школы. Но женщина пошла не к завучу, а в суд и прокуратуру.
ФОТО: FREEPIK.COM
Началось разбирательство, и всплыли другие проступки учительницы. Telegram-канал Mash сообщил, что именно эта преподавательница принуждает детей-аллергиков убираться в классах, аргументируя это тем, что в школе нет специального персонала. Также этот педагог сама выбирает тех, кто пойдет на государственные экскурсии, а кто нет, что приводит к регулярным ссорам с родителями детей.
В беседе с aif.ru юрист Алла Георгиева подчеркнула, что у мамы мальчика хорошие шансы на то, чтобы суд встал на её сторону:
В законе нет запрета на посещение ребёнком туалета во время урока, поэтому это самоуправство учителя. И при таких обстоятельствах учитель должен понести ответственность. В результате случившегося насилия ребенок подвергся насмешкам. А если у ребенка есть медицинские показания к этому, то это уже посягательство на здоровье.
Учительнице может грозить крупный штраф и увольнение.
ФОТО: FREEPIK.COM
Конечно, для мальчика это стрессовая ситуация, и клинический психолог Рената Бахтеева подсказала, как помочь мальчику:
Во-первых, не стоит изолировать его от общества, так как это будет культивировать внутренний инфантилизм и жалость к себе. Во-вторых, стоит поддержать ребенка морально: чаще замечать его сильные стороны, больше его мотивировать на успех. В-третьих, объяснить, что в жизни будут встречаться люди, которые будут к нему несправедливы, и это такое стихийное бедствие, с которым ничего не поделать. Но, преодолевая эту несправедливость, он будет становиться сильнее. Важно подчеркнуть, что случившееся - не проблема и не вина ребенка, а проблема другого человека, который решил таким образом закрыть какие-то свои внутренние травмы.
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