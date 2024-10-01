УЧИТЕЛЬ УНИЗИЛА МАЛЬЧИШКУ ПРИ ВСЁМ КЛАССЕ: СТРАШНЫЙ СОН ЛЮБОГО ШКОЛЬНИКА СБЫЛСЯ НАЯВУ В ПОДМОСКОВЬЕ

В Одинцовской школе № 3 учитель унизила мальчишку при всём классе. Мама пострадавшего мальчика решила обратиться не к завучу, а в суд и прокуратуру.

11-летний мальчик попросился у 35-летней учительницы выйти в туалет, но та его не отпустила. А дальше сбылся, наверное, самый страшный сон любого школьника - мальчик не дотерпел, и конфуз произошёл на глазах у всего класса.

Это, конечно, стало ужасным стрессом для ребёнка.

Мать ребёнка, узнав о случившемся, пришла к учительнице, но вместо извинений преподавательница заявила, что не выпустила мальчика из-за подозрений, что он уходит в туалет, чтобы говорить по телефону. Она отказалась продолжать беседу и посоветовала матери обратиться к администрации школы. Но женщина пошла не к завучу, а в суд и прокуратуру.

ФОТО: FREEPIK.COM

Началось разбирательство, и всплыли другие проступки учительницы. Telegram-канал Mash сообщил, что именно эта преподавательница принуждает детей-аллергиков убираться в классах, аргументируя это тем, что в школе нет специального персонала. Также этот педагог сама выбирает тех, кто пойдет на государственные экскурсии, а кто нет, что приводит к регулярным ссорам с родителями детей.

В беседе с aif.ru юрист Алла Георгиева подчеркнула, что у мамы мальчика хорошие шансы на то, чтобы суд встал на её сторону:

В законе нет запрета на посещение ребёнком туалета во время урока, поэтому это самоуправство учителя. И при таких обстоятельствах учитель должен понести ответственность. В результате случившегося насилия ребенок подвергся насмешкам. А если у ребенка есть медицинские показания к этому, то это уже посягательство на здоровье.

Учительнице может грозить крупный штраф и увольнение.

ФОТО: FREEPIK.COM

Конечно, для мальчика это стрессовая ситуация, и клинический психолог Рената Бахтеева подсказала, как помочь мальчику: