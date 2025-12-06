Улыбайтесь! Названы 3 признака скорого родительского выгорания

Родительское выгорание — довольно распространенная проблема для многих людей. Она несет множество отрицательных последствий всем участникам процесса: самим мамам с папами и, конечно, детям.

Признак 1. Если вы живете по принципу «мне не нужен психолог, у меня с ребенком все хорошо»

Чтобы избежать негативного состояния, его нужно вовремя отслеживать и принимать соответствующие меры.раскрыла для aif.ru три ключевых признака, свидетельствующих о том, что вы на грани родительского выгорания, даже если отрицаете это.

Если вы используете подобную фразу или руководствуетесь указанным мнением — эмоциональное выгорание где-то рядом. Такое убеждение само по себе говорит о том, что человек подходит к опасной грани. На сегодняшний день современные мамы и папы активно повышают родительские компетенции, изучая психологию воспитания детей. Хороших инструментов сейчас достаточно — чтение профессиональной литературы, тренинги, консультация психолога.

Зачем повышать и развивать знания в данной области? Для того чтобы лучше понимать чувства детей с различными возрастными периодами и, следовательно, уметь с ними эффективно контактировать. Если родитель закрывается от подобной информации — он не владеет достаточным арсеналом необходимых компетенций, а значит, однажды перестанет понимать собственного ребенка.

Признак 2. Если вы перестали улыбаться при встрече с ребенком

Это печальная история про отсутствие чувства радости в душе при встрече с ребенком.

Например, когда родитель приходит домой с работы, то смотрит не на детей, а на грязные тарелки в мойке и спрашивает: «Почему не помыли посуду?» Также о надвигающемся эмоциональном выгорании говорит отсутствие доброй мимики на лице при встрече с ребенком.

Проанализируйте, как проходят ваши встречи по утрам. Целуете ли вы ребенка и говорите ли ему слова «доброе утро» с улыбкой? Называете ли ласково доченькой или сыночком? Если нет, значит родитель уже не рад своим детям и не черпает от общения с ними позитивную энергию. Что происходит в этой ситуации? Начинает скапливаться негатив, который приводит к выгоранию. Так случается по умолчанию, когда люди не получают удовольствия от какого-либо процесса. Если вы рады быть родителями, то излучаете любовь и заботу в адрес ребенка всегда — даже при условии плохого поведения, капризов, двоек или болезней.

Признак 3. Если у вас конфликт со своей второй половинкой

Признаком эмоционального выгорания является и отрицательное отношение одного родителя к другому. Вы всегда смотрите на ребенка через призму отношений со своей второй половинкой. Соответственно, если у мамы и папы скрытый или открытый конфликт, а ребенок ведет себя «не так, как надо», один родитель всегда будет видеть в нем отголоски воспитания другой стороной. Это выражается в недовольстве своими детьми, собственной беспомощности и сильном разочаровании.

В ребенке всегда есть то, что нравится и что не нравится родителю. Только при достаточной компетенции, любви и уважении ко второй половинке появляется возможность любить безусловно. Что это такое? Так выглядит способность любить ребенка всегда — с плохим поведением, двойками и ошибками. И здесь очень сильно помогает ваше уважительное и благодарное отношение ко второму родителю.

И наконец, когда родитель кричит на ребенка, бьет и говорит: «В кого ты такой?» или «Весь в своего отца!» — это история про отвержение. Тогда речь идет уже не о грани родительского выгорания, а о том, что находится за гранью и требует обязательного разбора с помощью профессионального психолога.