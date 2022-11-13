10 советов по воспитанию сильного характера в девочках

Наш постоянный автор Анна Алексеева часто рассказывает о своих взаимоотношениях с внуками. Их у нее трое, три девочки. Но также у нее трое детей. Младший сын и две дочери. Опыта по воспитанию девочек у Анны, конечно же, больше. Есть важные принципы, которым она следовала в воспитании дочерей, чтобы те выросли психологически сильными, уверенными в себе личностями.

Мириам Брикс (Miriam Briks)

Воспитание детей не заканчивается в 18 лет. Это я поняла, когда мои девочки выросли и уехали учиться. Жизнь бросала им сильные вызовы за порогом родительского дома, с которыми в одиночку им трудно было справиться. В нашей семейной истории хорошо сохранилась память о тех долгих вечерах, которые мы проводили за разговорами под уютной лампой, с чаем и сушками, когда дочери приезжали на выходные. В те дни я и поняла, что разговоры о выборе, о возможностях, о правах — это не на один раз, это разговоры на всю жизнь.

Говорить, делиться, выслушивать и всегда прислушиваться к мыслям и идеям вашей дочери нужно невероятно, чтобы она знала, что важна, что у нее есть голос, есть право на свое мнение и свой выбор. Мне кажется, именно это – поддержка родных, подчеркивающая ценность личности — является фундаментом, на котором девочки могут расти сильными, уверенными и жизнестойкими.

1. Девочки должны понимать, что их границы — это нормально. Учите девочку говорить «нет»

Неважно, говорят ли они «нет» вечеру с друзьями, потому что им нужно готовиться к зачету или просто потому, что у них нет желания и сил на вечеринку, или они говорят «нет» парню, с которым встречаются. Наши дочери должны знать, что «нет» — мощное слово, которое должно быть частью их лексикона. Никакого чувства вины за отказ быть не должно. Просто нет.

А для того, чтобы они умели говорить «нет», родители должны с детства уважать это "нет" и в семье. Как правило, девочек (да и мальчиков тоже) воспитывают безотказными и порицают, если ребенок не хочет, чтобы его целовала бабушка, не хочет дарить свою любимую игрушку какому-то дальнему родственнику... Родители в этих ситуациях хотят выглядеть хорошими и щедрыми за чужой счет, в данном случае за счет собственного ребенка, совершенно не заботясь о том, какие цветы в этот момент вянут в их душах.

В зависимости от ситуации «нет» может звучать мягко, в каких-то случаях — категорично. Научите свою дочь тому, что это нормально ставить себя и свои потребности на первое место, а вот приносить в жертву свое время, свое тело, свои желания в угоду кому-то — ненормально, если в душе не возникает искреннего желания эти жертвы во имя чего-то принести. И нет – это не история об эгоизме. Это история о здоровом эгоизме, который защищает девочку от несчастной судьбы, когда она вечно всем должна, потому что мама учила быть безотказной.

2. Донести свою точку зрения можно, оставаясь при этом добрым, а не злым

Мои девочки всегда знали, что у них есть право высказывать свое мнение, и делать это всегда можно вежливо, изящной речью, демонстрируя собеседнику уважение, доброту и непредубежденность.

Для того, чтобы вырастить такого культурного ребенка, важно с раннего детства подавать пример. Сказать, что это трудно – ничего не сказать, особенно когда общество вокруг, в том числе и родственники, через одного демонстрируют нетерпимость, грубость и хамство. Очень трудно. Мне повезло с мужем, он очень воспитанный интеллигентный человек, и во многом учил и помогал мне оставаться сдержанной и благоразумной в разных ситуациях.

Ни в коем случае нельзя унижать и оскорблять других (ни детей, ни взрослых) только потому, что у них другое мнение, отличное от вашего. Чтобы такой уровень общения легко давался нашим детям, постараться должны именно вы. Какой пример подадите вы – так себя будут вести и дети. Не умеете владеть собой – учитесь, читайте литературу, смотрите передачи, лечите нервы, но не оправдывайте свое поведение, если не сдерживаетесь и хамите. Быть воспитанным, добрым, проявлять уважение – это не о слабости характера, а как раз о его силе.

3. Слушайте других, но имейте свое мнение

Слушать… Ценное качество. Я имею в виду, что когда мы действительно прислушиваемся к мыслям, идеям, мнениям и предложениям других людей — это ключ к построению долгосрочных и прочных отношений. Не слушайте с намерением возразить или вставить ваше мнение, а искренне слушайте, чтобы понять.

Сильные мамы учат своих дочерей слушать и принимать чужое мнение не для того, чтобы отказаться от своего или, наоборот, навязывать всем только свое мнение. А для того, чтобы расширить кругозор и стать мудрее и понять, что мысли других людей не менее важны, чем их собственные.

4. Уходить от токсичных людей — это нормально

Посмотрим правде в глаза, женщины — терпеливые угодницы. Их такими в большинстве своем воспитывают. Да, есть ситуации, в которых люди иначе и не могут себя вести: уход за близкими, больными, детьми, старыми родителями... Есть ситуации, когда мы должны держаться, несмотря ни на какие сложности. Но я ведь не об этом сейчас.

Речь, например, о такой ситуации, когда мать заставляет дочь терпеть токсичные отношения с молодым человеком из выгоды. Потому что он богат, имеет квартиру, перспективы и так далее. Я знаю много таких матерей... Причем, они прикрываются, что думают о благополучном будущем своих дочерей. Конечно, не матерям же с такими мужчинами жить и терпеть побои и унижения.

Я учила своих дочерей быть другими. Если тебе плохо с человеком, значит, это не твой человек. Можно ссориться, но чувствовать, что это твой человек. А можно не ссориться и чувствовать, что ты в лапах дракона. Уходить от нездоровой ситуации или от токсичного человека можно и нужно. Не пытаться что-то улучшить, не пытаться кого-то спасти, пожалеть, исправить, терпеть ради надежд, что в будущем все изменится. Как показывает жизнь, такое терпение приводит только к худшему, особенно в абьюзивных отношениях. В мире много замечательных людей, вместе с которыми можно прожить счастливо и реализовать себя. Не нужно тратить драгоценное время на тех, кто истощает твою энергию. Уходите, мои дорогие девочки.

5. Никогда не привязывайте свою ценность к чужому мнению о вас

Это сейчас самооценка молодых девушек складывается из комментариев и лайков в соцсетях. Когда росли мои дочери, эту роль играли отношения в ближнем социуме – в классе, в школе, во дворе, в кругу знакомых. Именно знакомых, не друзей. Потому что друзья тем и отличаются от знакомых, что знают вас настоящими и любят вас настоящих.

И тогда — дочерям, и сейчас — внучкам — я всегда говорила и говорю, что имеет значение только то, что ты сама о себе думаешь, а не кто-то. С использованием технологий и социальных сетей, девочкам слишком легко попасть в поток фальшивого реализма, поверить нереалистичным стандартам и пытаться им соответствовать. Это чревато подрывом их самооценки.

Давайте научим наших дочерей видеть в социальных сетях то, чем они на самом деле являются — развлечение. Конечно, они могут публиковать фотографии, просматривать видео с друзьями, но они должны помнить, что многое из того, что они видят в социальных сетях, не соответствует действительности совершенно! И что их красота (как внутренняя, так и внешняя) и ценность никогда не должны определяться лайками и комментариями. Говорить об этом надо громко, перекрикивая голоса фальшивых друзей, убеждающих, что красота девушек и женщин это все, что ненастоящее: ненастоящие губы, ресницы, кривляющиеся манеры и прочее.

Мнение о себе, безусловно, формируется у нас на основе чьих-то оценок. Девочкам важно, как оценивают их внешний вид. Но модельная внешность это не эталон красоты. Эталонов красоты вообще нет. Если сама мама это понимает, она сможет передать свою уверенность в собственной красоте и дочери. Я восхищалась моими девочками с самого малого возраста, при каждом удобном случае. И поэтому, когда они стали подростками, подколы по поводу внешности отскакивали от них как от стенки горох. У них была уверенность в себе, которая не зависела от цвета волос и объема талии.

Мамы становятся первыми, кто сообщают своим дочерям, как они выглядят. Если мама недовольна внешностью дочери (это ужасно, и я видела таких мам!), неудивительно, что дочь будет чувствовать себя неуверенно и будет привязываться к оценкам других людей в соцсетях и хотеть похвалы хоть от кого.

6. Доверяйте своим инстинктам. Они защищают нас

Мириам Брикс (Miriam Briks)

Слушать свой тихий внутренний голос — один из самых важных уроков, который я преподала дочерям. Наши инстинкты невероятные, они могут не поддаваться логическому объяснению здесь и сейчас, но в дальней перспективе мы понимаем, как они были верны. Я учила доверять своему инстинкту в любой ситуации, касалась ли она общения с незнакомыми людьми или принятия важных решений. Нужно учиться внимательно слушать себя. И когда возникает внутреннее чувство, которое говорит, что что-то не так, обычно это не так.

7. Неудача — ваш друг

Девочкам, особенно красивым и одаренным, которым легко дается почти все, очень нелегко справляться с ситуацией неудачи. Они привыкли побеждать, они не приемлют второго места. Таким девочкам придется в жизни трудно и нервно, потому что даже их будут ждать неудачи. Научить относиться к неудачам как в друзьям, как к урокам, ведущим к победам, — задача родителей.

Пробовать то, что сложно или то, в чем они могут с треском провалиться и не быть лучшей, — это хорошо! Это помогает исследовать себя, свой потенциал, свои способности, возможности, пределы своих сил, дают возможность заглянуть в лицо своим страхам. Неудачи учат нас преодолевать препятствия, учат стойкости. Учат не воспринимать себя как королеву, не знающую отказов. Учат девочек тому, что то, кем они являются сегодня, не означает, что они будут такими же людьми завтра… Они сами контролируют свою жизнь и свои успехи. Да, надо стараться. А как иначе?

8. Всегда протягивайте руку помощи

Научите свою дочь хорошо относиться к своим друзьям и другим девушкам, даже если они видят в них конкуренток. Учите, что людей нужно поддерживать, когда они падают, и болеть за них громче всех, когда они побеждают. Учите их тому, что в красивой, настоящей дружбе нет места зависти или ревности. И уж тем более – предательству.

9. Быть самой собой и не следовать чужим идеалам – это большая внутренняя сила

В жизни наших дочерей будут времена, когда они не будут точно знать, кто они, кем они станут, что для них лучше. Но собственный голос должен обрести силу и подсказать правильный путь. Это не то же самое, что слушать интуицию. Хотя и это тоже. Но умение не следовать за толпой, не вестись на ложные идеалы, оставаться верной себе и голосу совести – вот что вы должны культивировать в детях. И особенно в девочках, потому что их очень легко сделать ведомыми в любую сторону.

10. Любите себя и относитесь к себе бережно

Быть самостоятельной уверенной в себе личностью — это хорошо. Но также жизненно важно научить наших дочерей любить человека, который смотрит на них в зеркало. Не только внешняя красота, но и внутренняя красота достойны этой любви. Со всеми недостатками, ошибками, которые она совершила, и даже с этим уродливым прыщом на носу, наши девочки должны научиться принимать себя такими, какие они есть. Конечно, это легче сказать, чем сделать, но надо постараться. Начните с заботой и любовью относиться к себе, и дочка тоже поймет, как это делать.

Анна Алексеева