О том, что не своих детей нельзя касаться

(мешкалась, а не написать ли 《не следует, вместо 《нельзя》. но всё таки я уверена, НЕЛЬЗЯ!)

⠀

Еду в автобусе. Рядом два старшеклассника. На одной из остановок заходят несколько младшеклассников. С одним из них они начали играться, гладя по руке, что держала поручень. Всем вроде как весело. Подумала, не стала молчать. Спросила кем является им мальчик. Затем попросила так не играть, не шутить с ним, потому что он — ребёнок, и не всегда может выразить, нравится/нормально ему или нет. Один сразу почувствовал неловкость и прекратил. Второй ответил, что он его «сынок», а потом попрощался со мн《давайте, дэвушшка 》.

⠀

Дело в том, что сексуальное насилие, харассмент в 80%+ исходит от знакомых и близких. Многие насильники, заманивают «милыми, добрыми» действиями. В социуме поддерживается с радостью то, что детей можно, нужно целовать, гладить, касаться и пр без их согласия, и даже без разрешения их родителей. Это считывается как норма, но часто бывает так, что поэтому дети не могут считать, что 《что-то не так》в моменты, когда люди позволяют себе лишнего, и в худшем — откровенное насилие.

⠀

Даже если у вас и в мыслях нет ничего сексуализированного, знайте, помните: детям чаще всего неприятно, когда их целуют, смущают шутками, вопросами.

⠀

Это считается нарушением границ. О чём дети, как и большинство взрослых, не могут обозначать это.

⠀

Я радуюсь, видя, как современные родители предварительно или в моменте происходящего сразу обозначают 《как можно и нельзя обходиться с их детьми》. Это правильно. Даже если вам, кому-то кажется, что нет ничего плохого в том, чтобы мило потискать ребёнка и 《ой, то же мне придумали, что нельзя «ласкать» детей》.

Важно учить детей говорить, как с ними НЕЛЬЗЯ обращаться. Учить тому, как называются части тела, к каким местам НИКТО не имеет права прикасаться. Сейчас много источников, которые помогают родителям, взрослым говорить с детьми о важном. Это не прихоть. Это базовые знания, правила, которые следует прививать, уметь выдерживать своё смущение, говоря с детьми о физиологии, сексе и прочем.

--

Автор статьи: Тажигали Дамира (психолог)

Источник: https://psyh.info/article/otnosheniya-s-okruzhayushchimi/o-tom-chto-ne-svoih-detej-nelzja-kasatsja.html