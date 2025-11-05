РЕБЁНОК.РУ
«Серая скала». Что делать ребенку, если его травят в школе

К сожалению, буллинг, или травля, в школе — довольно распространенное явление. Что делать ребенку, попавшему в такую ситуацию, объяснил врач-педиатр, детский психиатр-психотерапевт Александр Коваленко.


Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В разговоре с «Мелом» он отметил, что главное здесь — побеспокоиться о безопасности и здоровье.

 

Что можно сделать прямо сейчас

 

1. Рассказать взрослым

 

Психиатр подчеркнул, что советы родителей могут показаться неэффективными, но важно раскрыть всю картину. Они могут подумать, что ребенок просто поссорился с кем-то из одноклассников и все скоро наладится. Нужно честно описать свои эмоции и состоянии.

«Это не ябедничество, а забота о своем выживании. Родители — ваши главные союзники. Они могут подключить школу официально или найти вам специалиста», — подчеркнул Александр Коваленко.

 

2. Обратитесь к школьному психологу

 

Он должен помогать ученикам в таких ситуациях. Школьный психолог может стать адвокатом ребенка внутри школы. Можно поговорить с ним конфиденциально.

 

3. Обратись к специалисту вне школы

 

Врач подчеркнул, что это очень важный пункт. Нужно найти клинического психолога или психотерапевта, который работает с подростками, травлей и тревожными расстройствами. Они научат конкретным техникам, как справляться с эмоциями. Если в городе пострадавшего есть кризисный центр для подростков — это отличный вариант.

 

Как общаться с одноклассниками

 

Дружить с ними не нужно — нужно прекратить войну. Александр Коваленко отметил, что агрессоры часто чувствуют тревогу и страх и видят в этом «зеленый свет» для своих атак.

Задача ребенка, которого травят, — стать «неудобной мишенью». То есть не эмоциональной, а скучной и непробиваемой.

Помочь могут следующие стратегии.

 

1. Техника «Серой скалы» (метод скуки)

 

Суть в том, чтобы реакции школьника были максимально скучными и неэмоциональными. На любую колкость, кличку, дурацкий вопрос нужно отвечать равнодушным взглядом и односложной нейтральной фразой. Например, агрессор требует подойти к нему. В ответ нужно посмотреть на него как на пустое место и сказать ровным голосом: «Не пойду».

Цель — лишить обидчиков «кайфа» от вашей реакции. Им весело, когда жертва злится или плачет. Если быть скучным, игра теряет смысл.

 

2. Техника «Туман»

 

Суть в том, что вы соглашаетесь с любым утверждением, лишая его эмоционального заряда. Например, вам говорят: «Ты ведешь себя как ненормальная!». Отвечайте: «Возможно». Это не признание своей вины, а способ сказать: «Твое мнение для меня ничего не значит, и я не собираюсь его обсуждать».

 

3. Техника «Заезженной пластинки»

 

В ответ на нападки нужно повторять одну и ту же нейтральную фразу. Например, вас чем-то допекают. Отвечаете: «Я не буду это обсуждать». И повторяете это каждый раз, не меняя интонации.

Александр Коваленко подчеркнул, что это делается не для того, чтобы «победить» в споре, а чтобы сохранить свои силы и нервы.

 

Краткий план действий

Срочно: расскажите обо всем родителям, объяснив глубину проблемы.

Найдите поддержку: попросите родителей найти вам психолога/психотерапевта, который специализируется на травле и тревоге.

Тактика в школе: используйте техники «Серой скалы» и «Туман». Репетируйте их перед зеркалом — это ваша броня.

Работа с самооценкой: найдите место (онлайн или офлайн), где вас ценят. Например, кружок по интересам, онлайн-сообщество по вашей любимой игре или сериалу. Там вы сможете выстраивать общение в безопасной среде и почувствовать себя ценным человек.

Обсудите с родителями возможную смену школы. Это не бегство, а стратегическое отступление для сохранения психического здоровья, подчеркнул эксперт. В новой школе, с новыми знаниями о себе и с поддержкой психолога можно начать все с чистого листа.

