«Серая скала». Что делать ребенку, если его травят в школе

Дружить с ними не нужно — нужно прекратить войну. Александр Коваленко отметил, что агрессоры часто чувствуют тревогу и страх и видят в этом «зеленый свет» для своих атак.

Задача ребенка, которого травят, — стать «неудобной мишенью». То есть не эмоциональной, а скучной и непробиваемой.