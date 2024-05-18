Дотянуть до высшего. Учителя дали советы, как лучше готовиться к ЕГЭ

— Если осталось мало времени, не беритесь за изучение новой темы. Иначе есть риск прийти к экзамену с четким ощущением, что ты ничего не знаешь, у тебя ничего не получается и не решается. Стоит уделять много времени закреплению четкого и безошибочного выполнения задач, которые получались в пробнике. Это дает ощущение уверенности в себе. Поэтому 15 минут ежедневно — математическая «зарядка». Оттачиваем умение решать простые задачи базового экзамена или заданий первой части профильного. 45 минут можно отвести на решение задач посложнее. Важно научиться правильно читать условие задачи. Среди ребят, которые плохо пишут экзамен, не так понятое условие, ответ не на тот вопрос — самая частая ошибка. Также не стоит упускать возможность позаниматься на бесплатных онлайн-курсах.