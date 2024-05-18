Дотянуть до высшего. Учителя дали советы, как лучше готовиться к ЕГЭ

В этом году ЕГЭ начнется намного раньше обычного. 23 мая стартуют первые экзамены по географии, литературе и химии.
Aif.ru спросил у преподавателей, как лучше подготовиться за оставшееся время?
Физика — это окружающий мир с формулами.
Учитель физики красноярского физико-математического образовательного центра Олег Окладников:
— Физика — предмет не такой сложный. По сути, это природоведение или окружающий мир с формулами и цифрами. Решение задач требует понимания. Простым натаскиваем успеха не добиться. Для физики очень важно знание математики. К сожалению, основная проблема в непонимании ребенком физики лежит в том, что он не владеет инструментом математики. Причем зачастую самыми простыми вещами.
Если до экзамена осталось немного времени, то можно найти в интернете короткие конспекты (видеоуроки по 2 или 4 часа или печатные), повторить темы, написать шпаргалки для лучшего заучивания (но ни в коем случае не пользоваться ими на экзамене!). Приходить к сокращению количества формул в своей голове. Выкинуть те, что дублируют друг друга. Стараться понимать, как одна формула получается из другой. Обратить внимание на места, где чувствуешь себя наиболее неуверенным.
ЕГЭ — это такой серьезный, первый в жизни вызов для ребенка, который нужно пройти.
Как запомнить все даты в истории?
Директор московской школы No 109, заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Евгений Ямбург:
— Ничего здесь сложного нет. Я по образованию историк. Могу поделиться своим опытом, когда поступал в вуз и сдавал историю. У меня везде дома висели такие записки: 1380 год — Куликовская битва, 1939 — пакт Молотова-Риббентропа. Отдельно висели великие князья. Отдельно — воинские события. А в туалете — партийные съезды. Когда это все постоянно перед глазами, то запоминается на всю жизнь. Меня и сейчас ночью разбуди, я скажу даты правления Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха. Так что вот такой мнемонический прием очень хорошо работает.
Сочинение в русском — половина оценки.
Преподаватель русского языка и литературы Оксана Ласковская:
— В этом году сократили первичные баллы оценки, которые потом превращаются в баллы ЕГЭ. Плюс цена ошибки возросла. В среднем одна ошибка в русском стоит три балла, а в литературе вычтут даже больше. Поэтому сложнее будет получить высокие баллы, особенно по литературе. Так как ЕГЭ начинаются непривычно рано, то это воспринимается психологически тяжелее, перед экзаменами каждый день важен.
Советую ответственно отнестись к подготовке по русскому языку. В моей практике были случаи, когда ребята по профильным предметам получали баллы чуть похуже, чем рассчитывали. Но за счет очень хорошо сданного русского языка общая сумма баллов позволила попасть на желаемые места.
Не надо верить слухам, что из программы убрали Пушкина и Лермонтова. Многие попались на эту удочку и решили, что экзамен по литературе теперь можно сдать одной левой. Нет.
Регулярно разбирайте варианты по сборнику ФИПИ. Чем больше практики, тем легче на экзамене. Учить стихи и цитаты всегда полезно. Экзамен по русскому языку (в отличие от литературы) не является запредельным по сложности. Но без хорошего сочинения высоких баллов не будет. 26 заданий в сумме стоят примерно столько же, сколько сочинение. На самом экзамене на него стоит отвести достаточно времени. Сочинение обычно пишется в конце экзамена, когда ребята уже подустали, и надо собрать в кулак силу воли. Это самая рисковая зона.
Читайте условие медленно.
Преподаватель онлайн-школы «Умскул», действующий эксперт ЕГЭ по информатике Дмитрий Купер:
— Решаем 1−2 актуальных варианта (демоверсия, официальные пробники, вариант с досрочного периода), смотрим на результат и ставим себе цель: что подтянуть, в чем ликвидировать пробелы. Необходимо отточить решение всех простых заданий: 1- 4, 6, 7, 10−12,14, 18, 22, 25. Как только почувствуете в них уверенность, двигайтесь дальше.
Надо заставлять себя очень медленно и внимательно читать условие задачи. И это касается не только информатики. Большая часть ошибок ребят — по невнимательности. Что от нас хотят в ответе? Слово? Или количество букв в этом слове? В ЕГЭ по информатике чаще всего ошибаются в заданиях 9, 17, 21, 24, 26, 27.
Заниматься нужно много, но и загонять себя не стоит. Давайте себе отдых.
На самом экзамене сначала решаем все, что кажется простым. Увидели новую задачу или непонятное условие — пропускаем. Иначе можно потерять много времени. Да и психологически легче писать экзамен, когда за спиной уже 5−10 успешно решенных задач. Не торопимся уходить с экзамена раньше времени. Уже все решил? Попей воды и прорешай еще раз. В этом году ОГЭ и ЕГЭ будут проводиться на двух операционных системах: Windows и Linux (по выбору регионов). С последней ознакомиться стоит заранее.
Учите «помогаловки».
Репетитор по английскому языку Марина Власова:
— В идеале к любому экзамену нужно готовиться два года. В последние дни подготовки большую часть времени стоит уделить пониманию структуры экзамена. Выполнить конкретный вариант из базы заданий, зафиксировать, сколько времени ушло на то или иное задание, где оно было потрачено впустую, как сократить эти потери. Так на экзамене ребенок будет лучше понимать, с чего начинать и как правильно распределять силы.
Уделите особое внимание подготовке к устной части. От волнения ребенок может растеряться и забыть знакомые слова. В стрессовой ситуации некоторые и по-русски не могут связать слова, не говоря уже об английском. Стоит заранее заучить набор фраз, которые подходят в любой ситуации. Таким набором «помогаловок» можно воспользоваться, если стало совсем плохо и не знаешь, о чем говорить.
Если услышали или увидели знакомое слово, не спешите давать ответ. Иногда, если дочитать или дослушать текст до конца, окажется, что смысл был иным. Дети часто попадаются на такие совпадения слов.
Делайте математическую зарядку.
Директор Московского центра непрерывного математического образования, один из авторов заданий ЕГЭ по математике Иван Ященко:
— Если осталось мало времени, не беритесь за изучение новой темы. Иначе есть риск прийти к экзамену с четким ощущением, что ты ничего не знаешь, у тебя ничего не получается и не решается. Стоит уделять много времени закреплению четкого и безошибочного выполнения задач, которые получались в пробнике. Это дает ощущение уверенности в себе. Поэтому 15 минут ежедневно — математическая «зарядка». Оттачиваем умение решать простые задачи базового экзамена или заданий первой части профильного. 45 минут можно отвести на решение задач посложнее. Важно научиться правильно читать условие задачи. Среди ребят, которые плохо пишут экзамен, не так понятое условие, ответ не на тот вопрос — самая частая ошибка. Также не стоит упускать возможность позаниматься на бесплатных онлайн-курсах.
Кому поможет биоробот.
Репетитор по биологии Вероника Осипова:
— Для лучшего понимания сложных тем в области матричных процессов, деления клетки или закона Харди Вайнберга (новое) ищите анимационные ролики на Ютубе. Для подготовки к вопросам по генетике учитесь сразу представлять задачу схематично, не упуская ни один факт. Важно особое внимание обратить на задания с картинками (5, 9, 13, 24), научиться узнавать разные изображения, потому что на ЕГЭ по биологии многое завязано на этом навыке. Иначе есть риск провалить сдвоенные задания 5−6, 9−10, 13−14, где к одной картинке по два вопроса.
Репетитор по биологии Елизавета Украинец:
— Очень помогает составление схем, рисунков по каждой теме, чтобы вытащить ее суть. Зубрежка дает слабый результат. Ищите связи между явлениями, сравнивайте устройство разных организмов. Полезно рассматривать и рисовать сравнительные таблицы (например, строение нервной системы разных типов организмов).
Смотрите научно-популярные фильмы и мультфильмы. Чем больше знаешь об окружающем мире, организмах, населяющих нашу планету, тем проще на экзамене. Большинство заданий ЕГЭ — шаблонные. Если понять схему решения один раз, дальше справиться несложно.
В биологии многие термины уже содержат в себе подсказку. Поэтому надо обращать внимание на переводы с греческого, латыни биологических понятий. Например: «хромос» — цвет, «сома» — тело, тогда «хромосома» переводится как «окрашенное тело». И действительно: хромосомы хорошо окрашиваются и становятся заметны в световой микроскоп при делении клетки. Суффикс -оид- означает «подобный», значит, «органоид» — подобный органу.
Поработайте над формулировками развернутых ответов. Чтобы не сняли баллы, ответ должен быть однозначным, без биологических ошибок и лишней информации.
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