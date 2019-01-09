5 основных претензий родителей к современной школе

Пообщавшись с родителями и бабушками, я узнала много интересного о современной школе. Точнее о том, что в ней не нравится тем, кто отправляет туда детей.

Претензий к нынешней школе - масса, я расскажу о пяти, на мой взгляд, самых актуальных.

Претензия первая: школа требует постоянных финансовых вливаний. Новости СМИ2

В зависимости от того, какая это школа - обычная районная, сельская или престижная гимназия - и поборы разные. В маленькой скромной школе могут вообще не собирать деньги по той простой причине, что у родителей их нет. Зато в каком-нибудь лицее и ежегодные благотворительные взносы существуют, и поборы на охрану-уборку-ремонт, и за экскурсии-театры-музеи (казалось бы, необязательные, но как же без них) тоже нужно платить.

Школьные поборы очень разные, но родителями практически всегда они воспринимаются очень болезненно. Ничего не поделаешь - деньги.

Претензия вторая: учителя работают плохо.

Они безграмотные, равнодушные, забывчивые, безответственные, злые и т.д. Каких только обвинений по адресу учителей я ни слышала за последнее время!

Спору нет: учителя бывают всякие. Но вот, что интересно. Из уст разных родителей можно услышать диаметрально противоположные мнения об одном и том же учителе (или школе). Например, одна мама скажет, что учительница ее ребенка несправедливая, жестокая, плохо объясняет предмет и только спрашивать горазда. Другая выскажется в том духе, что педагог очень строгая, но никому двойки просто так не ставит, с отстающими занимается в свое свободное время и все у нее понятно. Поди пойми, кто прав.

Так что все эти отзывы зависят от индивидуальности родителя и ребенка, их личной истории отношений с учителем. Объективности ждать не приходится - все мы люди.

Претензия третья: школа очень прессует детей.

Заданий - куча, учителя ничего не объясняют, а только требуют, детям приходится помногу заниматься самостоятельно. Хулиганы и отстающие в каждом классе, школьная травля, укрепляются законы стаи. А еще олимпиады, доклады, ученические конференции, внеклассные мероприятия. Вздохнуть некогда.

К сожалению, все больше становится молодых (и не очень) людей, которые вообще не могут вспомнить школу добрым словом. Школа остается в памяти как непрекращающийся ад.

Но есть и те, для кого школьные годы - лучшие в жизни. И дети, которые в школу не ходят, а летают. Так что и здесь все очень индивидуально.

Претензия четвертая: в школе много лишних предметов.

Какие предметы лишние? У родителей разные мнения на этот счет. Кто-то уже и на математику с физикой покушается (ну кому, правда, логарифмы с производными, а также законы оптики в жизни пригодятся?), а кто-то катит бочку на основы религиозных культур и ОБЖ.

Есть, наоборот, предложения расширить программу еще больше. Ввести, например, семьеведение, психологию. Тогда уж точно учебные планы распухнут, а реальные знания по основным наукам скукожатся.

Претензия пятая: школа не дает знаний.

Да, это парадокс. С одной стороны, мы стонем из-за большой школьной нагрузки, с другой - хотим, чтобы детям давали больше знаний. Одно с другим плохо увязывается, но только на первый взгляд. Ведь любую программу, любой предмет можно подать по-разному. Можно четко, емко, логично. А можно с презентациями и рефератами, которые дети списывают с интернета, сидя за уроками заполночь. Неслучайно федеральные стандарты появились - эта неудачная, но все-таки попытка государства ввести какие-то нормативы.

В последние годы даже отдельный жанр любительского видео появился - про "тупых", ничего не знающих выпускников средней школы. Все эти ролики смотрели и все возмущались. А что делать никто на самом деле не знает.

И я не знаю. Пока внук первоклашка, много с ним занимаюсь. Потом видно будет.

Кстати, к школе у нас претензий пока нет. Первый класс - только начало.