Девочка-маугли: Почему детей бросают на произвол судьбы

Царьград сравнивает нашумевшие истории из Кирова и Москвы. И там и там матери оставляли дочерей одних в квартире на несколько дней. Данные случаи – ужасающе разные и одновременно очень похожие

В минувшие выходные жителей России шокировала очередная новость о брошенном в квартире ребёнке.

В последние дни соседи обратили внимание на странные неприятные запахи, которые появились в подъезде. Чем ближе к этой квартире, тем зловоние становилось сильнее. А в ночь на 10 марта жильцы решили позвонить в полицию, чтобы органы правопорядка выяснили, что же происходит за входной дверью. Также очевидцы утверждали, что временами оттуда раздавался детский плач.

Лежала на горе мусора

Полицейские заподозрили неладное и вызвали спасателей из МЧС. Те взломали дверь. Не все присутствующие смогли вынести тот мерзкий запах, который ударил им в нос. Трёхкомнатное жилище, которое по-другому язык не поворачивается назвать, было завалено горами мусора, на одной из которых и обнаружили девочку. Налицо были явные признаки анорексии – что неудивительно, поскольку еды в квартире не было совсем. Шокировало и то, что девочка была грязная от макушки до пят, а в кожу буквально врос нательный крестик. Её тут же увезли в больницу.

Вскоре объявилась и мама девочки, 43-летняя Ирина. По словам соседей, до этого момента она не появлялась там несколько дней, бросив дочь одну.

Фото: www.globallookpress.com

О ребёнке было известно…

Соседи рассказывают, что знали о существовании девочки. Выяснилось, что в этой квартире раньше жили и родители женщины. Потом они умерли – с интервалом в семь лет. Жилплощадь отошла Ирине. Потом у неё появился кавалер из Украины, вроде как недавно освободившийся из мест не столь отдалённых. У них родился ребёнок. Развивалась девочка недостаточно хорошо. Как пишет «Комсомольская правда», отец бросил сожительницу, когда узнал, что у Киры проблемы со здоровьем.

Жильцы отмечают, что часто видели (на протяжении 2-3 лет), как Ирина гуляет с дочерью. Причём ребёнок был общительный, тянулся к людям, но мать постоянно её одергивала или вообще уходила с ней домой. А вот последние года два девочку почему-то видеть во дворе перестали. По словам соседей, однажды женщину спросили, куда пропала дочка, та отвечала: «Живёт у тётки». Про свой род деятельности говорила, что «работает в электросетях». Врала по всем пунктам. Более того, как утверждают журналисты, на квартире висит огромный долг по платежам за коммунальные услуги – около 600 тысяч рублей, из-за чего вода была отключена уже очень давно. Канализация тоже не функционировала. На что Ирина жила вместе с дочерью – непонятно.

Страшно за детей

Эта история в очередной раз порождает цепочку вопросов, первый и главный из которых: «Куда смотрят органы опеки?» К сожалению, замечаний к работе этой государственной службы из года в год становится всё больше. Во всяком случае, такое ощущение складывается, если периодически листать ленту новостей. Да, страна у нас большая, и несчастья будут случаться, даже если 99,9% семей станут благополучными. Но одно дело, когда у кого-то взорвался газовый баллон или загорелся дом, другое – когда долгие месяцы ребёнок вынужден жить, а точнее – существовать в совершенно невыносимых условиях.

Не горели желанием, но спасли

Также совершенно непонятно, как может так долго (явно не один год) копиться шестизначный долг по коммунальным услугам. Почему отключили воду и не выяснили, кто вообще живёт в квартире? Неужели дело опять в обывательском пофигизме? Следователям предстоит разобраться во всех этих вопросах досконально.

Кстати, соседи утверждают, что в дежурной части в день спасения девочки вообще не хотели принимать вызов. Но всё-таки приехали двое полицейских – мужчина и женщина. Именно она была старше по званию. Связавшись с руководством, она всё-таки настояла на вскрытии двери при помощи специалистов МЧС. Теперь её предлагают наградить, ведь именно настойчивость женщины-полицейского спасла жизнь пятилетней малышке.

Фото: www.globallookpress.com

Остаётся понять, кого наказать, ведь в произошедшем (даже без смертельного исхода это почти трагедия) виновата не только мать ребёнка. Очевидно, что она страдает каким-то психическим заболеванием. Возможно, что-то надломилось в ней, когда их бросил отец девочки, могло повлиять что-то ещё. Конечно, и это не оправдание, такую ситуацию можно было предвидеть. В конце концов, можно отказаться от малышки, отдать в детский дом.

Жуткая история, очень жаль девочку, восстановить ребёнка полностью, к сожалению, уже невозможно, очень много времени упущено. Даже не знаю, что ещё сказать... Видимо, мама всё-таки страдала психическим заболеванием. Жаль, что долгое время соседи были безразличны к этой семье, ребёнку, как, впрочем, и органы опеки,

– прокомментировала ситуацию Царьграду детский педагог-психолог Юлия Асельборн.

И таких историй по России, увы, очень много. Ещё более шокирующая произошла в феврале в Кирове, где 21-летняя Мария Плёнкина намеренно оставила дочь одну на несколько дней без еды, отключила даже воду. Обнаружила Кристину её бабушка, которая пришла поздравить малышку с третьим днём рождения.

Общие предпосылки

Про эту, не менее безумную историю написано много, сняты очередные ток-шоу. Отметим закономерности – оба случая объединяют сразу несколько аспектов. Первое – обе матери были одиночками, но не были пьющими, их не видели в состоянии алкогольного опьянения. Второе – и в Москве, и в Кирове семьи не состояли на учёте как неблагополучные. Третье – большие долги за коммунальные услуги, правда, в случае с февральской трагедией – 85 тысяч рублей. Конечно, не 600 тысяч, но тоже наводит на определённые мысли.

Система явно даёт сбои, а значит, в ней что-то нужно менять. Предугадать поведение человека, особенно с психическими отклонениями, крайне сложно. Даже маньяки нередко выглядят как совершенно обычные люди. Но в случае с детьми нужно быть крайне бдительными, проявлять максимум участия и в случае малейших подозрений реагировать соответствующим образом. А полиции и органам опеки — относиться к таким сигналам со всей серьёзностью. Иначе такие трагедии будут повторяться снова и снова.