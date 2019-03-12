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Девочка-маугли: Почему детей бросают на произвол судьбы

Царьград сравнивает нашумевшие истории из Кирова и Москвы. И там и там матери оставляли дочерей одних в квартире на несколько дней. Данные случаи – ужасающе разные и одновременно очень похожие

В минувшие выходные жителей России шокировала очередная новость о брошенном в квартире ребёнке.

Пятилетнюю малышку обнаружили живой, но в настолько заброшенном состоянии, что её уже назвали «девочкой-маугли». Она жила вместе с матерью в Москве в многоэтажном доме на восьмом этаже.

В последние дни соседи обратили внимание на странные неприятные запахи, которые появились в подъезде. Чем ближе к этой квартире, тем зловоние становилось сильнее. А в ночь на 10 марта жильцы решили позвонить в полицию, чтобы органы правопорядка выяснили, что же происходит за входной дверью. Также очевидцы утверждали, что временами оттуда раздавался детский плач.

Лежала на горе мусора

Полицейские заподозрили неладное и вызвали спасателей из МЧС. Те взломали дверь. Не все присутствующие смогли вынести тот мерзкий запах, который ударил им в нос. Трёхкомнатное жилище, которое по-другому язык не поворачивается назвать, было завалено горами мусора, на одной из которых и обнаружили девочку. Налицо были явные признаки анорексии – что неудивительно, поскольку еды в квартире не было совсем. Шокировало и то, что девочка была грязная от макушки до пят, а в кожу буквально врос нательный крестик. Её тут же увезли в больницу.

Вскоре объявилась и мама девочки, 43-летняя Ирина. По словам соседей, до этого момента она не появлялась там несколько дней, бросив дочь одну.

Женщину задержали. Судя по всему, её будут судить по статье «Покушение на убийство». По-другому действия Ирины расценить сложно.

мусорФото: www.globallookpress.com

О ребёнке было известно…

Соседи рассказывают, что знали о существовании девочки. Выяснилось, что в этой квартире раньше жили и родители женщины. Потом они умерли – с интервалом в семь лет. Жилплощадь отошла Ирине. Потом у неё появился кавалер из Украины, вроде как недавно освободившийся из мест не столь отдалённых. У них родился ребёнок. Развивалась девочка недостаточно хорошо. Как пишет «Комсомольская правда», отец бросил сожительницу, когда узнал, что у Киры проблемы со здоровьем.

Жильцы отмечают, что часто видели (на протяжении 2-3 лет), как Ирина гуляет с дочерью. Причём ребёнок был общительный, тянулся к людям, но мать постоянно её одергивала или вообще уходила с ней домой. А вот последние года два девочку почему-то видеть во дворе перестали. По словам соседей, однажды женщину спросили, куда пропала дочка, та отвечала: «Живёт у тётки». Про свой род деятельности говорила, что «работает в электросетях». Врала по всем пунктам. Более того, как утверждают журналисты, на квартире висит огромный долг по платежам за коммунальные услуги – около 600 тысяч рублей, из-за чего вода была отключена уже очень давно. Канализация тоже не функционировала. На что Ирина жила вместе с дочерью – непонятно.

Страшно за детей

Эта история в очередной раз порождает цепочку вопросов, первый и главный из которых: «Куда смотрят органы опеки?» К сожалению, замечаний к работе этой государственной службы из года в год становится всё больше. Во всяком случае, такое ощущение складывается, если периодически листать ленту новостей. Да, страна у нас большая, и несчастья будут случаться, даже если 99,9% семей станут благополучными. Но одно дело, когда у кого-то взорвался газовый баллон или загорелся дом, другое – когда долгие месяцы ребёнок вынужден жить, а точнее – существовать в совершенно невыносимых условиях.

Не горели желанием, но спасли

Также совершенно непонятно, как может так долго (явно не один год) копиться шестизначный долг по коммунальным услугам. Почему отключили воду и не выяснили, кто вообще живёт в квартире? Неужели дело опять в обывательском пофигизме? Следователям предстоит разобраться во всех этих вопросах досконально.

Кстати, соседи утверждают, что в дежурной части в день спасения девочки вообще не хотели принимать вызов. Но всё-таки приехали двое полицейских – мужчина и женщина. Именно она была старше по званию. Связавшись с руководством, она всё-таки настояла на вскрытии двери при помощи специалистов МЧС. Теперь её предлагают наградить, ведь именно настойчивость женщины-полицейского спасла жизнь пятилетней малышке.

МЧСФото: www.globallookpress.com

Остаётся понять, кого наказать, ведь в произошедшем (даже без смертельного исхода это почти трагедия) виновата не только мать ребёнка. Очевидно, что она страдает каким-то психическим заболеванием. Возможно, что-то надломилось в ней, когда их бросил отец девочки, могло повлиять что-то ещё. Конечно, и это не оправдание, такую ситуацию можно было предвидеть. В конце концов, можно отказаться от малышки, отдать в детский дом.

Жуткая история, очень жаль девочку, восстановить ребёнка полностью, к сожалению, уже невозможно, очень много времени упущено. Даже не знаю, что ещё сказать... Видимо, мама всё-таки страдала психическим заболеванием. Жаль, что долгое время соседи были безразличны к этой семье, ребёнку, как, впрочем, и органы опеки,

– прокомментировала ситуацию Царьграду детский педагог-психолог Юлия Асельборн.

И таких историй по России, увы, очень много. Ещё более шокирующая произошла в феврале в Кирове, где 21-летняя Мария Плёнкина намеренно оставила дочь одну на несколько дней без еды, отключила даже воду. Обнаружила Кристину её бабушка, которая пришла поздравить малышку с третьим днём рождения.

Общие предпосылки

Про эту, не менее безумную историю написано много, сняты очередные ток-шоу. Отметим закономерности – оба случая объединяют сразу несколько аспектов. Первое – обе матери были одиночками, но не были пьющими, их не видели в состоянии алкогольного опьянения. Второе – и в Москве, и в Кирове семьи не состояли на учёте как неблагополучные. Третье – большие долги за коммунальные услуги, правда, в случае с февральской трагедией – 85 тысяч рублей. Конечно, не 600 тысяч, но тоже наводит на определённые мысли.

Система явно даёт сбои, а значит, в ней что-то нужно менять. Предугадать поведение человека, особенно с психическими отклонениями, крайне сложно. Даже маньяки нередко выглядят как совершенно обычные люди. Но в случае с детьми нужно быть крайне бдительными, проявлять максимум участия и в случае малейших подозрений реагировать соответствующим образом. А полиции и органам опеки — относиться к таким сигналам со всей серьёзностью. Иначе такие трагедии будут повторяться снова и снова.

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