Приучаем ребенка вовремя делать домашнее задание

Обычно дети не любят учить уроки. Часто выполнение домашнего задания занимает у них слишком много времени и сильно их утомляет.

Дети любят играть, а не делать скучные однообразные задания изо дня в день. От домашнего задания их отвлекает множество вещей, например, видеоигры, телевизор, мобильный телефон или Интернет.

Поэтому родители должны привить ребенку правильные привычки, связанные с выполнением уроков.

Рассмотрим несколько простых идей по поводу того, как организовать выполнение домашнего задания и приучить ребенка делать уроки быстро.

Сделайте выполнение домашнего задания частью распорядка дня ребенка

Очень важно определить, где и когда ребенок будет учить уроки. Ему также помогут четкие инструкции родителей по поводу того, как выполнять задание. Заставить себя учить уроки гораздо легче, когда это занятие – часть привычного распорядка дня. Поэтому приучайте к этому ребенка с первых дней учебы в школе. Если поначалу для ребенка приучиться выполнять домашнее задание будет слишком трудно, делайте это постепенно – так, чтобы ребенок привык к изменениям в распорядке дня к концу второй четверти. Так через несколько недель он привыкнет к тому, что выполнение домашних заданий для него – часть повседневного расписания, и постепенно начнет выполнять задания вовремя.

Устанавливая для ребенка время выполнения домашнего задания, учитывайте особенности его психики. Некоторым детям трудно концентрировать свое внимание на одном занятии более чем на 15 минут. Поэтому им необходимо переключаться: 15 минут заниматься одним предметом, затем переходить к другому и возвращаться к предыдущему до тех пор, пока все уроки не будут выучены.

Не устанавливайте для ребенка жестких рамок, не заставляйте его выполнять задания в строгой последовательности. Позвольте ему самому выбрать для себя наиболее подходящий способ выполнения заданий.

Другие дети быстрее учат уроки, если сначала выполняют домашние задания в течение получаса, затем делают маленький перерыв, во время которого могут поиграть или перекусить, а затем выполнить оставшиеся задания.

Итак, родители должны найти для ребенка наиболее подходящий способ учить уроки. Чтобы определить оптимальный подход, поговорите с ребенком. Спросите у него, как ему удобнее выполнять задания. Можно также поочередно попробовать несколько способов, пока не выберете наилучший.

Найдите подходящее место в доме для выполнения домашнего задания

Пытаясь найти наиболее подходящее место для выполнения домашнего задания, примите во внимание предпочтения ребенка. Некоторым детям комфортно делать уроки в своей комнате, где они могут максимально сконцентрироваться. Однако некоторые дети в своей комнате начинают отвлекаться на игры и другие занятия, особенно если делят комнату с другим ребенком. Им лучше подойдет место, где ничто не будет их отвлекать, например, кухня.

Спросите ребенка, где ему комфортнее учить уроки. В идеале такое место должно быть тихим, чистым, в нем ничто не должно отрывать ребенка от работы над домашними заданиями, он должен иметь возможность сосредоточиться. Ребенок также не должен ощущать дискомфорт в этом месте. Если в доме всегда шумно, можно купить ребенку противошумные наушники.

Выбирая место, где ребенок будет учить уроки, взвесьте все «за» и «против», когда рассматриваете каждый вариант. Важно найти золотую середину – вариант, который устроит и вас, и вашего ребенка.

Обустройте место, где ребенок будет учить уроки

После того, как вы вместе с ребенком выберете место для выполнения домашнего задания, следует его обустроить. Убедитесь, что комната достаточно просторная, чтобы разместить в ней необходимые учебные принадлежности. Принесите в комнату все, что может понадобиться ребенку для выполнения домашних заданий: карандаши, ручки, линейки и т.д. Вдобавок ему могут потребоваться словарь, калькулятор и другие предметы. Они также должны находиться в комнате.

В зависимости от возраста и учебных потребностей ребенка можно разрешить ему пользоваться компьютером или ноутбуком. Если ребенок учит уроки не в своей комнате, вы можете купить переносной ящик, в котором ребенок будет хранить учебные принадлежности. На стене уместно повесить календарь на месяц и отмечать в нем выполнение долгосрочных заданий.

Позвольте ребенку поучаствовать в обустройстве комнаты для учебы. Если он проявит творчество в этом деле, в будущем ему будет более комфортно учить здесь уроки. Обратите внимание на то, не слишком ли комната перегружена учебными принадлежностями. На время, пока ребенок выполняет домашнее задание, уберите из комнаты игровые приставки, мобильные телефоны и подобные предметы, которые могут его отвлекать.

Установите время, когда ребенок будет учить уроки

Важно установить время, в течение которого ребенок ежедневно будет учить уроки. Он должен привыкнуть к такому нововведению как части своего повседневного расписания.

Некоторым детям необходимы час-два отдыха после возвращения из школы, некоторым лучше сразу же приступить к выполнению домашнего задания. Поговорите с ребенком о том, когда ему комфортнее учить уроки, взвесьте все «за» и «против» и примите решение.

Для большинства детей лучше всего учить уроки перед ужином. Можно делать домашние задания и после ужина, когда энергетические запасы ребенка восполнятся. Однако старайтесь не затягивать учебу до позднего вечера, потому что в такое время ребенок уже чувствует усталость, скорость его мышления снижается.

Планируйте выполнение домашнего задания

Когда ребенок начинает учить уроки, сядьте рядом с ним и спланируйте предстоящую работу. Выделите определенное время для выполнения каждого задания. Просмотрите вместе с ребенком все задания и убедитесь, что ребенок их понимает. Позвольте ему самому определить время, необходимое для их выполнения. Спросите ребенка, какое задание он хочет сделать первым и нужна ли ему ваша помощь. Это позволит вам определить возможные трудности и внести коррективы в ваш план.

Планируйте перерывы

Длительная работа над домашними заданиями может привести ребенка к физическому и умственному переутомлению. Позвольте ребенку самому решить, когда сделать перерыв, и используйте чередование работы и отдыха в будущем.

Некоторым детям нравится устраивать перерывы через определенные интервалы (например, отдыхать по 15 минут через каждые полчаса работы), другим – после того, как выполнят одно из заданий. Определите продолжительность перерывов и то, что ребенок может делать в это время – например, перекусить, поиграть или посмотреть телевизор.

Озвучивайте свои ожидания и устанавливайте ограничения

Устанавливая для ребенка ограничения и формулируя правила, объясните ему, что он должен учить уроки ежедневно в одно и то же время. Кроме того, дайте понять ребенку, что вы от него ожидаете. Можно изложить правила в письменной форме и ознакомить с ними ребенка с самого начала. Также вы можете определить последствия для случаев, если ребенок нарушает правила. Например, если он в какой-то день намеренно не сделал уроки, можно запретить ему играть в видеоигры до того времени, как он опять начнет соблюдать правила.

Однако старайтесь избегать слишком жестких нравоучений и не наказывайте ребенка слишком строго, даже если он нарушает правила. Помните, что формирование новых привычек и моделей поведения требует определенного времени и правильного руководства со стороны родителей. Просто напомните ребенку об установленных правилах и последствиях, которые наступят в случае их несоблюдения.

Поощряйте ребенка

Отмечайте в календаре каждый день, когда ребенок вовремя выполнил домашнее задание. Время от времени поощряйте его. В качестве поощрения хорошо подойдут игрушки или угощение. Можно также позволить ему дольше поиграть в видеоигры, во дворе с друзьями или купить ему в конце месяца новую видеоигру.

Установив для ребенка правильный распорядок, обустроив место для учебы и озвучив правила, вы можете развить у него долгосрочные навыки правильного выполнения домашнего задания. Открыто общайтесь с ребенком и помогите ему превратить уроки из хлопотной обязанности в радостное занятие. Поощряя ребенка, вы можете добиться того, что он начнет охотно учить уроки каждый день.