Как быть, если ребенок привередлив в еде: 6 правил

Не поддавайтесь желанию покормить ребенка отдельно, если он отказывается от того, что вы приготовили для всей семьи. Это только стимулирует разборчивость в еде. Старайтесь включать хотя бы одно блюдо, которое любит ваш ребенок, в каждый прием пищи и продолжайте предлагать сбалансированный рацион, независимо от того, ест он это или нет.