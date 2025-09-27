РЕБЁНОК.РУ
Как быть, если ребенок привередлив в еде: 6 правил

Пищевая неофобия – нежелание пробовать новую еду – не до конца изученный феномен.

Врач-диетолог

Возможно, это защитный механизм, который помогал нашим пещерным предкам не отравиться незнакомой пищей. Однако базовые установки родителей совсем иные: обеспечить выживание потомства и не позволить ему голодать.

Как найти компромисс в такой ситуации, рассказывает Елена Мотова, врач-диетолог клиники «Рассвет», автор книги «Мой лучший друг – желудок. Еда для умных людей».

1. Не делайте из приема пищи драму

Пусть приемы пищи проходят в спокойной обстановке (или хотя бы в нейтральной – без принуждения к еде и комментариев по поводу съеденного). Чем больше суеты, внимания, давления, тем проблематичнее пищевое поведение ребенка.

Просто ешьте вместе (даже если вас всего двое), а не занимайтесь кормлением как отдельной миссией. Используйте семейные трапезы, чтобы показать пример здорового пищевого поведения.

Не поддавайтесь желанию покормить ребенка отдельно, если он отказывается от того, что вы приготовили для всей семьи. Это только стимулирует разборчивость в еде. Старайтесь включать хотя бы одно блюдо, которое любит ваш ребенок, в каждый прием пищи и продолжайте предлагать сбалансированный рацион, независимо от того, ест он это или нет.

2. Спланируйте питание

Завтраки, обеды и ужины нужно планировать примерно в одно и то же время каждый день. Одна и та же комната, стол, посуда, отсутствие отвлекающих факторов вроде телевизора – все должно настраивать на еду.

Маленький ребенок ест небольшими порциями, поэтому стоит дополнительно включить в расписание низкокалорийные перекусы. Вы можете давать сок или молочные продукты вместе с остальной едой, но между приемами пищи следует предлагать только воду («кухня закрыта»).

Прием пищи не должен затягиваться более чем на 30 минут. Уберите еду без комментариев, если ребенок закончил есть.

3. Будьте терпеливы с новыми продуктами

Выстраивайте пищевые цепочки – незнакомый или менее любимый продукт идет в паре со знакомым или предпочтительным. По данным разных исследований, необходимо 10-20 раз предлагать новую еду, чтобы ребенок ее принял.

Знакомство с едой – когда ребенок нюхает, пробует кусочек, а потом кладет его обратно – естественный этап принятия нового. Для сенсорного развития детям важно знакомиться с разными текстурами и вкусами, даже просто брать еду руками.

Предложите яркоокрашенные продукты, «пальчиковую» еду (которую можно есть руками) и соусы для обмакивания. Дети более чувствительны к температуре продуктов – предлагайте теплые, а не горячие блюда.

4. Уважайте аппетит ребенка

Если ребенок не голоден, не заставляйте его есть. Кроме того, не подкупайте ребенка и не принуждайте его есть определенные продукты или доедать. Это только разожжет борьбу за власть над едой, но может помешать в дальнейшем адекватно воспринимать сигналы голода и насыщения.

Предлагайте пищу небольшими порциями и дайте ребенку возможность самостоятельно попросить добавки. Как у детей, так и у взрослых могут быть нелюбимые блюда. Помните, что нет такого продукта, который абсолютно обязателен: продукты из одной пищевой группы взаимозаменяемы.

5. Бесконечный выбор не поможет

Родители несут ответственность за то, что, когда и где едят их дети. Ребенок отвечает за то, сколько он съест.

Довольно большой соблазн – спросить у разборчивого едока, что он предпочитает съесть. Но, скорее всего, ребенок просто не знает, чего он хочет, и поэтому отклонит все ваши предложения и попросит чего-нибудь еще.

Решать, что покупать, готовить и подавать на стол – ответственность родителя.

Взрослые владеют кулинарными навыками и знаниями о питании. А еще они понимают, что нравится их ребенку. Этого вполне достаточно.

6. Обратитесь к специалисту

Когда ребенок здоров, активен, развивается по возрасту, имеет вес и рост в пределах возрастных норм, нет никаких оснований думать, что он недополучает еды, даже если он малоежка. Прежде всего с помощью пищевого дневника попробуйте посмотреть, насколько полноценен и разнообразен его недельный рацион.

Если все же питание и пищевое поведение ребенка вызывает у вас беспокойство, поговорите об этом с лечащим врачом. Причины того, что здоровые дети едят ограниченный набор продуктов – их генетические и возрастные особенности, сенсорное восприятие еды, иногда проблемы с жеванием или ЖКТ.

Озвучить второе мнение или более глубоко исследовать проблему помогут педиатр или диетолог, которые знакомы с международными рекомендациями по пищевым расстройствам у детей. Ищите специалистов доказательной медицины.

здоровье детей
рассвет, клиника
Елена Мотова
