Не до пятерки. Психолог назвала фразы родителей, отбивающие желание учиться

Родители по большей части хотят, чтобы их дети были прилежными, хорошо учились и старались сдавать экзамены на четверки и пятерки.

Стимулируют своих подрастающих чад они по-разному. Чаще словесно. И далеко не всегда то, что произносят родители, даже с благими намерениями на их взгляд, сказывается позитивно на желании детей учиться. Какие же слова и выражения со стороны взрослых могут буквально убить мотивацию в детях учиться, aif.ru рассказала Татьяна Василькова, психолог, эксперт по коммуникациям, автор психологических комиксов.