Кабачковые вафли с творогом

Если у вас есть электровафельница, то за полчаса и без особых хлопот вы сможете приготовить для домашнего чаепития вкуснейшие мягкие вафли. Пока сезон кабачков не закончился, готовлю вафли из кабачков с творогом.

Ингредиенты

Кабачок (отжатый) - 200 г

Творог - 100 г

Яйца - 2 шт.

Мука кукурузная - 25 г

Мука рисовая - 25 г

Разрыхлитель - 1 щепотка

Масло растительное - 2 ст.

л.

Соль - 0,5 ч.л.

  • 151 кКал
  • 40 мин.
  • Б: 7.34
  • Ж: 8.39
  • У: 10.79

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите продукты для приготовления кабачковых вафель с творогом. Я использую рисовую и кукурузную муку. Можно взять привычную пшеничную муку. Молоденький кабачок можно использовать целиком, не очищая от кожуры.

 

Фото 1

 

 

Кабачок постарше очистите от кожуры и семечек. Натрите на крупной терке и оставьте на 10 минут, чтобы дал сок.

 

Фото 2

 

 

В миску положите творог, разбейте яйца. Хорошо, если творог будет сухой. Если творог влажный, то предварительно положите его в дуршлаг, чтобы стекла сыворотка. Разотрите творог с яйцами. Можете пробить блендером.

 

Фото 3

 

 

Руками отожмите кабачок от сока, добавьте отжатый кабачок в миску с творогом. Перемешайте.

 

Фото 4

 

 

Добавьте кукурузную и рисовую муку, разрыхлитель, растительное масло, соль.

 

Фото 5

 

 

Перемешайте.

 

Фото 6

 

 

Разогрейте электровафельницу. Положите по полной столовой ложке теста на одну вафлю. Если необходимо, то смажьте панели тонким слоем растительного масла.

 

Фото 7

 

 

Выпекайте вафли примерно 5-6-7 минут, до румяной корочки. Но в любом случае ориентируйтесь на свою электровафельницу.

 

Фото 8

 

 

Испеченные вафли охладите на решетке.

 

Фото 9

 

 

К вафлям из кабачков с творогом вкусно подать сметану, сливки.

 

Фото 10

 

 

 

Фото 11

 

 

Приятного аппетита!

 

Фото 12

 

 

Кабачковые вафли с творогом, рецепт с фото
