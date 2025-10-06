Кабачковые вафли с творогом

Соберите продукты для приготовления кабачковых вафель с творогом. Я использую рисовую и кукурузную муку. Можно взять привычную пшеничную муку. Молоденький кабачок можно использовать целиком, не очищая от кожуры.

Фото 1

Кабачок постарше очистите от кожуры и семечек. Натрите на крупной терке и оставьте на 10 минут, чтобы дал сок.

Фото 2

В миску положите творог, разбейте яйца. Хорошо, если творог будет сухой. Если творог влажный, то предварительно положите его в дуршлаг, чтобы стекла сыворотка. Разотрите творог с яйцами. Можете пробить блендером.

Фото 3

Руками отожмите кабачок от сока, добавьте отжатый кабачок в миску с творогом. Перемешайте.

Фото 4

Добавьте кукурузную и рисовую муку, разрыхлитель, растительное масло, соль.

Фото 5

Перемешайте.

Фото 6

Разогрейте электровафельницу. Положите по полной столовой ложке теста на одну вафлю. Если необходимо, то смажьте панели тонким слоем растительного масла.

Фото 7

Выпекайте вафли примерно 5-6-7 минут, до румяной корочки. Но в любом случае ориентируйтесь на свою электровафельницу.

Фото 8

Испеченные вафли охладите на решетке.

Фото 9

К вафлям из кабачков с творогом вкусно подать сметану, сливки.

Фото 10

Фото 11

Приятного аппетита!