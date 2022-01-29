ПРОНЬКО: ДЕТЕЙ ПЫТАЮТСЯ ПОДВЕРГНУТЬ СЕГРЕГАЦИИ, И ЭТО ОПАСНО

То, чего многие опасались, медленно, но верно, становится реальностью. В России появились голоса, которые настаивают на необходимости фактической сегрегации школьников. Если сделал прививку, то можешь посещать школу. Если нет, то изоляция в "четырёх стенах". Эксперты говорят о возможном опасном прецеденте, который будет иметь далеко идущие последствия.

Главный эпидемиолог Минздрава Пермского края Владислав Семериков предложил отстранять от учёбы школьников, которые не сделали прививку от коронавируса, об этом он заявил в эфире одной из местных радиостанций.

"Если родитель не пишет заявление о необходимости вакцинации, значит, он должен добровольно решить вопрос о пребывании ребёнка. Такому ребёнку будет предложено дистанционное обучение в условиях семьи. Поэтому родители должны всё взвесить: либо ребёнок прививается, развивается в общеобразовательной школе, получает дополнительное образование и находится среди привитого контингента, либо он действительно изолируется на дому".

В парламенте России это заявление восприняли как провокацию. И заговорили об опасной игре, которая может иметь непредсказуемые последствия.

"Очередная проба пера, очередной раз забрасывается спорное предложение, несмотря на неоднократные заявления министра здравоохранения о добровольности прививок, особенно среди детей, – такую оценку дал депутат Госдумы Алексей Куринный. – Поэтому я расцениваю эту инициативу как провокационную.

Сам факт вакцинации не влияет на распространение вируса. Это опасная игра, которая может вылиться в лучшем случае в увольнение этого специалиста".

Напомню, ранее власти неоднократно подчёркивали, что вакцинация детей от ковида может быть исключительно добровольной, отмечая, что для этого требуется письменное заявление одного из родителей или законного представителя.

"Сегодня в оборот мы вывели вакцину для детей 12-17 лет, дети стали болеть чаще, – говорил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. – Вакцинация подростков проходит добровольно с письменного согласия на вакцинацию".

По всей видимости, в регионах не все согласны с этим посылом. И посылают министра, заявляя публично, что "либо ребёнок прививается, развивается в общеобразовательной школе, получает дополнительное образование и находится среди привитого контингента, либо он изолируется на дому". Эксперты утверждают, что главный эпидемиолог Перми, мягко говоря, живёт в "выдуманном мире":

"Этот человек не понимает, что существует окружающая действительность, существуют законы природы, которые он почему-то отменяет своими заявлениями, – подчеркнул председатель ассоциации "Санкт-Петербургский городской родительский комитет" Михаил Богданов, напомнив: – Профессиональные вирусологи и вакцинологи говорят о противопоказаниях. Кроме того, существует такая вещь, как собственный иммунитет. Этого никто не отменял. А он почему-то полагает, что все должны существовать в каком-то виртуальном пространстве, где обязательная вакцинация".

В Петербурге пока не делят школьников, но уже ввели новые ограничения для несовершеннолетних горожан. Детей не будут пускать в парки, музеи, бассейны, выставки, в кино, на катки и другие заведения культуры и спорта. У меня вопрос – чем провинились парки с чистым воздухом? Абсурд? Да, но никто ничего не объясняет. Запереть детей в четырёх стенах, на мой взгляд, большая глупость.

"Наше общественно-политическое движение "Объединение родителей" предполагало подобное развитие событий, связанное с вакцинацией детей от коронавирусной инфекции. Именно поэтому мы стали инициаторами проведения в декабре 2021 года экспертного совета в малом зале Государственной Думы, на котором вопрос, связанный с добровольностью вакцинации детей, был предметно рассмотрен, – объяснила нам глава общественно-политического движения "Объединение родителей" Инна Гориславцева. – Резолюция этого круглого стола попала во все причастные министерства, и буквально вчера мы получили официальный ответ Минздрава, который подтвердил, что прививка может быть только добровольной и никоим образом не будет являться основанием по сегрегации детей по допуску к занятиям в очной форме в школьные учреждения. Видимо, просто главный эпидемиолог Пермского края не совсем в курсе официальной позиции его вышестоящего руководства".

Что с того?

Ключевым становится вопрос – пермская инициатива станет прецедентом для всей страны или так и останется частным мнением местного эпидемиолога? На мой взгляд, ситуация носит принципиальный характер – недопустима сегрегация подрастающего поколения страны ни в каком виде. Тем более что уже имеющийся опыт в части взрослых показал, что вакцинация – не панацея от всех бед, а значит, может быть исключительно добровольной.

https://vk.com/video-75679763_456267134