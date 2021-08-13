Откуда в детях берётся агрессия и жестокость? Любопытный эксперимент канадского психолога

Вызванные в школу классным руководителем родители (чаще всего мамочки) искренне удивляются, откуда у их лапочки-ребенка столько агрессии? Ведь дома же тише воды, ниже травы. А вот школьные педагоги подобному поведению учеников не удивляются — они точно знают, откуда в детях берется агрессия.

Эксперимент Альберта Бандуры

В 1961 году известный канадский психолог Альберт Бандура, объединившись с коллегами Шейлой и Доротеей Росс, поставил один из самых знаменитых экспериментов в психологии. Целью исследования было получение экспериментальных данных по установлению переноса агрессии взрослых на детей, которые наблюдали агрессивное поведение взрослого.

Для эксперимента ученые отобрали по 36 мальчиков и девочек детского сада при Стэнфордском университете в возрасте 3,5-5,5 лет (средний возраст 52 месяца). Одна из женщин выступила в качестве наблюдателя, два других экспериментатора взяли на себя роль моделей.

После снятия и обработки начальных данных о детсадовцах, началась активная фаза опыта. Детей разделили на 8 экспериментальных групп по 6 человек и контрольную в составе 24 ребят. В экспериментальных группах, кроме прочего, участники были разделены по гендерному признаку.

Половине экспериментальных групп намеренно была продемонстрирована агрессивная модель поведения взрослого, другой половине неагрессивная модель. А контрольной группе не демонстрировали ничего.

Кукла «Бобо» и Альберт Бандура

Специально для эксперимента была создана «кукла Бобо», придуманная Альбертом Бандурой. Эта была надувная раскрашенная кукла с утяжелением на дне, так что она могла стоять или быть в наклоненном положении, уложить на бок эту игрушку возможным не представлялось. А еще экспериментальную комнату снабдили зеркалами Гезелла (эта поверхность внутри как зеркало, но прозрачная снаружи, что позволяет незаметно вести внешнее наблюдение).

Экспериментальная комната была разделена на 2 части. В первой части находились детские игрушки, во второй кукла Бобо, игрушечный молоток и конструктор. Детей поодиночке приводили в комнату, объясняли, что им можно играть с детскими игрушками, а вторая половина комнаты для взрослых, детям туда идти запрещено.

Затем ребенка отправляли в детскую часть комнаты играть, а в другую половину приходил взрослый. Первую минуту экспериментатор попросту занимался конструктором. Он продолжал это делать еще 9 минут, если демонстрировалась неагрессивная модель поведения.

В случае намеренной демонстрации агрессии взрослый откладывал в сторону конструктор и начинал игрушечным молотком избивать куклу Бобо, сопровождая это нейтральными "Да ты крепкий парень" или агрессивными высказываниями типа "Врежем по носу". По истечении 10 минут ребенка из комнаты выводили.

Затем ребенка приводили во вторую игровую комнату, где находились игрушки. В среднем через 2 минуты маленький участник эксперимента начинал играть, но взрослый человек запрещал это словами, что здесь будут играть другие дети, а тебя я отведу в другую комнату.

Так искусственно преодолевалось естественное торможение и возбуждалась агрессия. А вот в новой комнате ребенок сможет играть с чем и как захочет. В третьей комнате ребенка держали 20 минут, постоянно фиксируя его поведение.

В ходе эксперимента Бандура планировал проверить следующие гипотезы:

Дети, наблюдавшие агрессию со стороны взрослого, сами будут вести себя агрессивно, в отличие от детей, видевших неагрессивную модель поведения и от ребят контрольной группы.

Наблюдение неагрессивного поведения взрослого затормозит или вовсе сведет на нет агрессию со стороны детей.

Дети будут больше копировать поведение взрослого одного с ними пола.

Мальчики окажутся агрессивнее девочек.

Результат наблюдения за детьми в третьей комнате позволил сделать следующие выводы — дети, не видевшие агрессивного поведения, практически не выражали собственную злость. Зато увидевшие избиение куклы Бобо сами брались за молоток, при этом еще и обзывая игрушку.

Фотографии, сделанные в ходе эксперимента с куклой Бобо

Мальчики избивали куклу дольше и злее девочек, а вот ругались на нее дети примерно одинаково. Многие мальчики долго играли с пистолетиком, девочки предпочли кукол. Дети, не видевшие агрессии, практически не избивали Бобо, а попросту играли с куклой.

В результате эксперимента с той или иной яркостью и достоверностью были доказаны все 4 гипотезы, которые были поставлены на проверку. Дети действительно копируют поведение взрослых (в том числе и агрессивное), причем копирование имеет связь по гендерному признаку. Мальчики, в среднем, оказались агрессивнее девочек.

Получив блестящее подтверждение своих теоретических выкладок Альберт Бандура не остановился на достигнутом, а спустя несколько лет провел новый эксперимент, участниками которого стали дети в возрасте от 3 до 7 лет.

Ребят разделили на 3 группы, причем всем им показывали видео с насилием над куклой Бобо со стороны взрослого. Только одной группе показали как взрослый был в итоге наказан, вторая группа увидела словесное и материальное (конфетами) поощрение взрослого.

Видео для третьей группы оставило модель без наказания или поощрения. А затем детей индивидуально оставляли поиграть в комнате, где находилась кукла Бобо. Видевшие поощрение за агрессию дети, оставшись один на один с игрушкой, проявили максимальную агрессию. А видевшие итоговое наказание вели себя максимально сдержанно.

Фотографии, сделанные в ходе эксперимента с куклой Бобо

Таким образом Бандура доказал, что дети в своем поведении копируют модель поведения взрослых. А горе-родителям незачем на зеркало пенять — агрессивные детки попросту копируют манеру поведения старших домочадцев.