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Откуда в детях берётся агрессия и жестокость? Любопытный эксперимент канадского психолога

Вызванные в школу классным руководителем родители (чаще всего мамочки) искренне удивляются, откуда у их лапочки-ребенка столько агрессии? Ведь дома же тише воды, ниже травы. А вот школьные педагоги подобному поведению учеников не удивляются — они точно знают, откуда в детях берется агрессия.
Откуда в детях берётся агрессия и жестокость? Любопытный эксперимент канадского психолога

Эксперимент Альберта Бандуры

В 1961 году известный канадский психолог Альберт Бандура, объединившись с коллегами Шейлой и Доротеей Росс, поставил один из самых знаменитых экспериментов в психологии. Целью исследования было получение экспериментальных данных по установлению переноса агрессии взрослых на детей, которые наблюдали агрессивное поведение взрослого.

Для эксперимента ученые отобрали по 36 мальчиков и девочек детского сада при Стэнфордском университете в возрасте 3,5-5,5 лет (средний возраст 52 месяца). Одна из женщин выступила в качестве наблюдателя, два других экспериментатора взяли на себя роль моделей.

После снятия и обработки начальных данных о детсадовцах, началась активная фаза опыта. Детей разделили на 8 экспериментальных групп по 6 человек и контрольную в составе 24 ребят. В экспериментальных группах, кроме прочего, участники были разделены по гендерному признаку.

Половине экспериментальных групп намеренно была продемонстрирована агрессивная модель поведения взрослого, другой половине неагрессивная модель. А контрольной группе не демонстрировали ничего.

Кукла «Бобо» и Альберт Бандура
Кукла «Бобо» и Альберт Бандура

Специально для эксперимента была создана «кукла Бобо», придуманная Альбертом Бандурой. Эта была надувная раскрашенная кукла с утяжелением на дне, так что она могла стоять или быть в наклоненном положении, уложить на бок эту игрушку возможным не представлялось. А еще экспериментальную комнату снабдили зеркалами Гезелла (эта поверхность внутри как зеркало, но прозрачная снаружи, что позволяет незаметно вести внешнее наблюдение).

Экспериментальная комната была разделена на 2 части. В первой части находились детские игрушки, во второй кукла Бобо, игрушечный молоток и конструктор. Детей поодиночке приводили в комнату, объясняли, что им можно играть с детскими игрушками, а вторая половина комнаты для взрослых, детям туда идти запрещено.

Затем ребенка отправляли в детскую часть комнаты играть, а в другую половину приходил взрослый. Первую минуту экспериментатор попросту занимался конструктором. Он продолжал это делать еще 9 минут, если демонстрировалась неагрессивная модель поведения.

В случае намеренной демонстрации агрессии взрослый откладывал в сторону конструктор и начинал игрушечным молотком избивать куклу Бобо, сопровождая это нейтральными "Да ты крепкий парень" или агрессивными высказываниями типа "Врежем по носу". По истечении 10 минут ребенка из комнаты выводили.

Откуда в детях берётся агрессия и жестокость? Любопытный эксперимент канадского психолога

Затем ребенка приводили во вторую игровую комнату, где находились игрушки. В среднем через 2 минуты маленький участник эксперимента начинал играть, но взрослый человек запрещал это словами, что здесь будут играть другие дети, а тебя я отведу в другую комнату.

Так искусственно преодолевалось естественное торможение и возбуждалась агрессия. А вот в новой комнате ребенок сможет играть с чем и как захочет. В третьей комнате ребенка держали 20 минут, постоянно фиксируя его поведение.

В ходе эксперимента Бандура планировал проверить следующие гипотезы:

  • Дети, наблюдавшие агрессию со стороны взрослого, сами будут вести себя агрессивно, в отличие от детей, видевших неагрессивную модель поведения и от ребят контрольной группы.
  • Наблюдение неагрессивного поведения взрослого затормозит или вовсе сведет на нет агрессию со стороны детей.
  • Дети будут больше копировать поведение взрослого одного с ними пола.
  • Мальчики окажутся агрессивнее девочек.

Результат наблюдения за детьми в третьей комнате позволил сделать следующие выводы — дети, не видевшие агрессивного поведения, практически не выражали собственную злость. Зато увидевшие избиение куклы Бобо сами брались за молоток, при этом еще и обзывая игрушку.

Фотографии, сделанные в ходе эксперимента с куклой Бобо
Фотографии, сделанные в ходе эксперимента с куклой Бобо

Мальчики избивали куклу дольше и злее девочек, а вот ругались на нее дети примерно одинаково. Многие мальчики долго играли с пистолетиком, девочки предпочли кукол. Дети, не видевшие агрессии, практически не избивали Бобо, а попросту играли с куклой.

В результате эксперимента с той или иной яркостью и достоверностью были доказаны все 4 гипотезы, которые были поставлены на проверку. Дети действительно копируют поведение взрослых (в том числе и агрессивное), причем копирование имеет связь по гендерному признаку. Мальчики, в среднем, оказались агрессивнее девочек.

Получив блестящее подтверждение своих теоретических выкладок Альберт Бандура не остановился на достигнутом, а спустя несколько лет провел новый эксперимент, участниками которого стали дети в возрасте от 3 до 7 лет.

Ребят разделили на 3 группы, причем всем им показывали видео с насилием над куклой Бобо со стороны взрослого. Только одной группе показали как взрослый был в итоге наказан, вторая группа увидела словесное и материальное (конфетами) поощрение взрослого.

Видео для третьей группы оставило модель без наказания или поощрения. А затем детей индивидуально оставляли поиграть в комнате, где находилась кукла Бобо. Видевшие поощрение за агрессию дети, оставшись один на один с игрушкой, проявили максимальную агрессию. А видевшие итоговое наказание вели себя максимально сдержанно.

Фотографии, сделанные в ходе эксперимента с куклой Бобо
Фотографии, сделанные в ходе эксперимента с куклой Бобо

Таким образом Бандура доказал, что дети в своем поведении копируют модель поведения взрослых. А горе-родителям незачем на зеркало пенять — агрессивные детки попросту копируют манеру поведения старших домочадцев.

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воспитание
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