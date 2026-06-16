Не только куличики: 11 неочевидных игр с песком для детей

Что делать: на поверхности влажного песка ребенок выкладывает стены лабиринта. В качестве стен можно использовать палочки, плоские камешки, бортики из формочек или просто рисовать линии пальцем. Пусть лабиринт будет с одним входом и одним выходом, а внутри — несколько тупиков и поворотов. Задача — провести машинку или прокатить шарик от входа к выходу, не задевая стены. Если шарик застрял или машинка сбила стенку, проходите заново.