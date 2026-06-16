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Не только куличики: 11 неочевидных игр с песком для детей

С ранних лет ребенка привлекают игры с песком — это один из самых доступных и увлекательных природных материалов. Он может принимать любую форму, стимулирует творческое мышление и помогает изучать окружающий мир.

Автор Дети Mail
Песчаная крепость в песочнице
Источник: Magnific.com

В этой статье мы собрали разнообразные игры с песком для детей, в которые можно играть дома, на прогулке или в детском саду — от простых развлечений для самых маленьких до обучающих занятий для старших дошкольников.

1. Строим лабиринт

Возраст: от 4 лет

Что понадобится: палочки, камешки, формочки, маленькая машинка или шарик.

Что делать: на поверхности влажного песка ребенок выкладывает стены лабиринта. В качестве стен можно использовать палочки, плоские камешки, бортики из формочек или просто рисовать линии пальцем. Пусть лабиринт будет с одним входом и одним выходом, а внутри — несколько тупиков и поворотов. Задача — провести машинку или прокатить шарик от входа к выходу, не задевая стены. Если шарик застрял или машинка сбила стенку, проходите заново. 

Такая игра с песком тренирует пространственное мышление, мелкую моторику и терпение.

2. Угадай-ка

Возраст: от 5 лет

Что понадобится: любые небольшие предметы — игрушки, камешки, листья, ракушки, пробки, монетки, ключи, вилки, расчески.

Что делать: взрослый плотно прижимает предмет к поверхности песка, чтобы остался четкий отпечаток. Например, вилка оставляет ряд параллельных полосок, монета — круг с краями, расческа — частые линии. Ребенок смотрит на отпечаток и угадывает, какой предмет его оставил. Если ответ правильный — меняетесь ролями. 

Можно отпечатывать разные стороны одного предмета: дно и крышку пластикового стаканчика, лицевую и оборотную сторону монеты.

Игра развивает наблюдательность, воображение и логическое мышление.

Дети играют в песке
В песке можно устроить поиск сокровищ.источник: Magnific.com

3. Песочная карта сокровищ

Возраст: от 5 лет

Что понадобится: палочка, мелкие природные материалы (камешки, ракушки, листья), небольшой «клад» — например, монетка, маленькая фигурка, брелок, красивая пуговица.

Что делать: сначала ребенок прячет клад в любом месте, запоминая ориентиры: рядом с бортиком, под горкой, возле камня. Затем на влажном песке рисует карту. Карта — это вид сверху. На ней нужно обозначить главные ориентиры: горы — камни, реку — бороздку, сделанную пальцем, дерево — воткнутую веточку. Место, где зарыт клад, отмечается крестиком. 

Второй игрок получает карту и ищет сокровище. Если не находит, первый игрок может давать подсказки: «теплее», «холоднее». Потом участники меняются. 

Чтобы усложнить игру, нарисуйте карту на отдельном листе бумаги или добавьте несколько кладов — тогда на карте будет несколько крестиков. Такая детская игра с песком тренирует навыки ориентирования, чтения схем и логическое мышление.

4. Кафе

Возраст: от 3 лет

Что понадобится: игрушечная посуда — тарелки, чашки, кастрюльки, разные емкости (миски, стаканчики), любые сыпучие продукты — фасоль, чечевица, сухие макароны, рис, горох. Также можно добавить ложки, мерные стаканчики.

Что делать: эта игра — сюжетно-ролевая. Один ребенок назначается шеф-поваром, другие — посетителями. Гость делает заказ: «Мне, пожалуйста, суп с рисом и фасолью». Повар берет чистую тарелку или кастрюльку и отмеряет нужное количество ингредиентов. Например: «добавлю три ложки риса и пять горошин фасоли». Затем «еда» перемешивается и подается. 

Можно ввести меню: на листке бумаги нарисовать или написать названия блюд с составом. 

После игры посуду «моют» — высыпают крупу обратно в емкости или меняют на новую. Такое занятие развивает воображение, внимание, навыки счета и умение взаимодействовать по правилам.

5. Волшебная деревня

Возраст: от 4 лет

Что понадобится: природные материалы — камешки, ракушки разного размера, палочки, сухие листья, желуди, сосновые иголки.

Что делать: из влажного песка строим основу для деревни — несколько холмов-оснований с пещерами. В них располагаем маленькие игрушки, например, фигурки зверей или человечков из киндер-сюрпризов. 

Дорожки выкладываем плоскими камешками, забор делаем из вертикально воткнутых палочек, крышу — из листьев или ракушек. Вокруг домиков можно разбить сад: натыкать веточек-деревьев, сделать клумбы из цветных камешков. 

Когда деревня готова, разыгрываем короткие сценки: «мишка идет в гости к зайцу», «ежик собирает яблоки». Игра развивает пространственное мышление, творческие способности и мелкую моторику.

6. Рисуем обеими руками 

Малыш рисует на песке
Рисование на песке успокаивает и помогает сосредоточиться.источник: Magnific.com

Возраст: от 4 лет

Что понадобится: ровная поверхность песка, можно использовать поднос с кинетическим песком.

Что делать: ребенок садится перед песочницей так, чтобы обе руки могли свободно двигаться. Задание — рисовать на песке одновременно и левой, и правой. Начинаем с простых синхронных движений: оба указательных пальца чертят круги навстречу друг другу, рисуют волнистые линии или спирали. 

Потом, усложняем: левая рука рисует треугольники, правая — квадраты. Можно рисовать буквы: левая пишет «А», правая — «О». 

Это упражнение развивает связи между полушариями мозга, улучшает координацию и готовит руку к письму. Кроме того, рисование двумя руками успокаивает и помогает сосредоточиться.

7. Секретики

Возраст: от 3 лет

Что понадобится: маленькие красивые предметы: цветные стеклышки, блестящие пуговицы, фантики от конфет, пайетки, бусины, мелкие фигурки, монетки, прозрачный кусочек стекла или пластика (можно вырезать из пластиковой бутылки), палочка для копания.

Что делать: ребенок выкапывает в песке ямку глубиной 3–5 сантиметров. На дно кладет выбранный предмет, например, красную пуговицу или золотистый фантик. Сверху накрывает прозрачной пластинкой — чтобы через нее было видно содержимое. Затем аккуратно присыпает пластинку тонким слоем песка, оставляя края пластины чуть видными или полностью скрывая их. Получается «секретик» — тайное послание, которое можно разглядеть, если сдуть песок. 

Можно играть вдвоем: один прячет секретик, второй ищет его по приметам или карте. Игра развивает мелкую моторику и воображение.

8. Песочная археология

Мальчик играет в песке в раскопки
Игры с песком тренируют мелкую моторику и внимательность.источник: Magnific.com

Возраст: от 4 лет

Что понадобится: мелкие «древности» — ракушки, камушки необычной формы, старые монетки, маленькие фигурки, кусочки цветного стекла, мягкая кисточка, маленькая лопатка или совок.

Что делать: взрослый заранее закапывает несколько предметов в песок на разную глубину (0,5–5 см). Предметы должны быть интересными, похожими на исторические «артефакты» — например, кольцо или монетка.

Ребенок получает задание: провести раскопки как настоящий археолог. Сначала он осторожно сметает песок кисточкой с того места, где предполагает находку. Когда покажется край предмета, нужно аккуратно освободить его со всех сторон, не царапая. 

Игра тренирует терпение, внимательность и мелкую моторику, а также пробуждает интерес к истории и исследованиям.

9. Живые картинки

Возраст: от 3 лет

Что понадобится: только тонкая палочка. Песок лучше использовать влажный, чтобы линии сохраняли четкость.

Что делать: взрослый рисует на песке простую незаконченную фигуру. Например, большой круг — это чья-то голова. Ребенок дорисовывает глаза, уши, усы, нос — и получается кот, медведь или заяц. 

Другой вариант: взрослый ставит в ряд несколько отпечатков пальцев, ребенок дорисовывает к каждой ямке ножки, рожки, хвостик — и отпечатки превращаются в гусеницу, сороконожку или цепочку жучков. 

Игра развивает творческое мышление, фантазию и учит видеть образы в простых формах.

10. Песочный ветер

Возраст: от 3 лет

Что понадобится: сухой песок, трубочка для коктейля.

Что делать: наберите в ладонь горсть сухого песка. Поднесите руку ко рту и сделайте медленный, но сильный выдох — песчинки разлетятся в стороны как ветер. Можно дуть не с ладони, а с листа бумаги. 

Более сложный вариант: насыпьте небольшую горку песка (примерно 2–3 столовые ложки) на ровную поверхность. Возьмите трубочку и дуйте через нее, направляя струю воздуха на горку сбоку. Песок будет разлетаться, образуя красивые веера.

Эта детская игра с песком укрепляет речевое дыхание, мышцы губ и рта — полезно для четкости произношения.

11. Золотая лихорадка

Возраст: от 4 лет

Что понадобится: сито или дуршлаг с крупными ячейками, емкость с сухим песком, мелкие «самородки» — например, бусины, пайетки, маленькие камушки, пуговицы, битые осколки ракушек, монетки достоинством 1 или 5 копеек.

Что делать: смешайте горсть «самородков» с 1–2 литрами сухого песка в тазу или ведре. Ребенок зачерпывает смесь совком и насыпает в сито. Затем трясет его над пустой емкостью — песок проваливается сквозь ячейки, а мелкие предметы остаются на сетке. Задача — выбрать все «самородки» и сложить их в отдельную мисочку. 

Для усложнения используйте два сита с разным размером ячеек: сначала находки просеиваются через крупное, потом через более мелкое, например, чтобы отделить бусины от камешков. Это познакомит ребенка с принципами сортировки по размеру (фракции). Игра развивает внимание, терпение и мелкую моторику, а также в простой форме объясняет, как организована промывка золота.

Вопросы и ответы

Ниже ответили на частые вопросы читателей. 

Ребенок играет с песком
Игры с песком играют важную роль в развитии ребенка.источник: Magnific.com

Почему игры с песком полезны для детей?

Игры с песком не только развлекают, но и играют важную роль в развитии ребенка. Песочница становится естественным посредником для общения: играя вместе, дети учатся договариваться, делиться игрушками и работать в команде. 

Кроме того, любые детские игры с песком способствуют совершенствованию мелкой и крупной моторики, что напрямую связано с развитием речи и мышления. 

Песок оказывает успокаивающее действие, помогает снять напряжение и выразить накопившиеся эмоции. Также это мощный инструмент для развития воображения: экспериментируя с сыпучим материалом, ребенок придумывает новые формы, сюжеты и целые миры.

Как организовать игры с песком для детей дома?

Если нет возможности выйти на улицу, можно использовать кинетический песок или устроить домашнюю песочницу на подносе с крупой (рисом, гречкой, фасолью). Отличные варианты — игры с песком «Найди клад» или рисование пальчиками по слою манки. Также подойдут любые сыпучие продукты на кухне для сюжетно-ролевых игр.

Какие развивающие игры с песком подойдут для самых маленьких?

Для малышей от 1,5 лет идеальны самые простые игры с песком: ощупывание сухого и мокрого песка, пересыпание его из ладошки в ладошку, а также лепка первых «куличиков» с помощью взрослого. Главное — знакомить ребенка с материалом постепенно, давая ему возможность исследовать его самостоятельно.

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