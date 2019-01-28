В Саратове уволили чиновницу заставившую учителей на морозе убирать снег в мешки

Серьезный скандал разгорелся в Саратове, где учителей местной школы №95 заставили убирать снег лопатами в мешки в рамках субботника. Мероприятие проходило в мороз -20 градусов.
Снимок с субботника опубликовал в соцсетях депутат Госдумы Николай Панков.
«Не знаю, кто придумал в мороз выводить учителей на уборку снега в мешки. Уверен, мэр Саратова Исаев разберется в ситуации вместе с министерством образования. И применят административные меры. Аномальные снегопады требуют использовать все резервы, но должен быть здравый смысл во всем», — возмущается политик.
Учителей школы в Саратове вывели на уборку снега в 20 градусов мороза. Снег они убирали в мусорные мешки. Теперь администрация города обещает провести проверкуhttps://tvrain.ru/s/vz4/
Затем мэрия города распространила официальный комментарий, в котором пообещала провести служебную проверку по факту случившегося.
«25-26 января в связи с погодными условиями занятия в общеобразовательных учреждениях Саратова были отменены. Для сотрудников школ дни, в которые отменяются занятия, являются рабочими. Поскольку в Саратове был сильнейший снегопад, справиться с его последствиями в кратчайший срок силами только штатных дворников было невозможно, коллективом школы №95 были организованы работы по уборке снега», — сказано в пресс-релизе.
«Установлено, что руководством учебного заведения и профильными чиновниками районной администрации были приняты самостоятельные решения, которые привели к непониманию и возникновению данной проблемы», — подчеркивается в материале.
Также были объявлены выговоры заместителю главы администрации Октябрьского района по соцсфере и директору школы №95, пишет «Интерфакс». Источник
После субботника учителей в Саратове уволили чиновницу
Администрация Саратова провела проверку по факту участия учителей школы № 95 в субботнике.
По итогам проверки уволена начальник отдела образования администрации Октябрьского района Надежда Минаева, объявлены выговоры заместителю главы администрации района по социальной сфере Наталии Береговской и директору школы № 95 Ирине Пархоменко, сообщили ИА «Взгляд-инфо» в пресс-службе мэрии.
«Заместитель главы администрации города по социальной сфере Наталия Леонтьева и глава администрации Октябрьского района Игорь Молчанов доложили Михаилу Исаеву об итогах проверки, проведенной из-за ситуации с участием преподавателей школы № 95 в субботнике. В ходе разбирательств была установлено, что руководством учебного заведения и профильными чиновниками районной администрации были приняты самостоятельные решения, которые привели к непониманию и возникновению данной проблемы», — рассказали в мэрии.
Глава Саратова Михаил Исаев так прокомментировал принятые кадровые решения: «При организации своей деятельности и работы подведомственных подразделений руководитель должен продумать не только логистику и условия задачи, но, как в случае с субботником, – погодные условия, инвентарь, объемы работ. Ставить невыполнимую цель и требовать от своих подчиненных невозможного – корень подобных казусов. Данная ситуация должна стать уроком как для директорского корпуса, так и для чиновников, которые вместо тщательной проработки вопроса и должного контроля поручают исполнение своих обязанностей третьим лицам. В любом деле необходимо руководствоваться предписанными нормами и здравым смыслом».
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