В Саратове уволили чиновницу заставившую учителей на морозе убирать снег в мешки

Серьезный скандал разгорелся в Саратове, где учителей местной школы №95 заставили убирать снег лопатами в мешки в рамках субботника. Мероприятие проходило в мороз -20 градусов.

Снимок с субботника опубликовал в соцсетях депутат Госдумы Николай Панков.

«Не знаю, кто придумал в мороз выводить учителей на уборку снега в мешки. Уверен, мэр Саратова Исаев разберется в ситуации вместе с министерством образования. И применят административные меры. Аномальные снегопады требуют использовать все резервы, но должен быть здравый смысл во всем», — возмущается политик.

Twitter Twitter Телеканал Дождь ✔ @tvrain Учителей школы в Саратове вывели на уборку снега в 20 градусов мороза. Снег они убирали в мусорные мешки. Теперь администрация города обещает провести проверкуhttps://tvrain.ru/s/vz4/ 34 Twitter getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs"); getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs"); 46 человек(а) говорят об этом

Затем мэрия города распространила официальный комментарий, в котором пообещала провести служебную проверку по факту случившегося.

«25-26 января в связи с погодными условиями занятия в общеобразовательных учреждениях Саратова были отменены. Для сотрудников школ дни, в которые отменяются занятия, являются рабочими. Поскольку в Саратове был сильнейший снегопад, справиться с его последствиями в кратчайший срок силами только штатных дворников было невозможно, коллективом школы №95 были организованы работы по уборке снега», — сказано в пресс-релизе.

Позднее стало известно об увольнении начальницы отдела образования администрации Октябрьского района Саратова, по инициативе которой сотрудники школы убирали снег в мешки.

«Установлено, что руководством учебного заведения и профильными чиновниками районной администрации были приняты самостоятельные решения, которые привели к непониманию и возникновению данной проблемы», — подчеркивается в материале.

Также были объявлены выговоры заместителю главы администрации Октябрьского района по соцсфере и директору школы №95, пишет «Интерфакс». Источник

После субботника учителей в Саратове уволили чиновницу

Администрация Саратова провела проверку по факту участия учителей школы № 95 в субботнике.

По итогам проверки уволена начальник отдела образования администрации Октябрьского района Надежда Минаева, объявлены выговоры заместителю главы администрации района по социальной сфере Наталии Береговской и директору школы № 95 Ирине Пархоменко, сообщили ИА «Взгляд-инфо» в пресс-службе мэрии.

«Заместитель главы администрации города по социальной сфере Наталия Леонтьева и глава администрации Октябрьского района Игорь Молчанов доложили Михаилу Исаеву об итогах проверки, проведенной из-за ситуации с участием преподавателей школы № 95 в субботнике. В ходе разбирательств была установлено, что руководством учебного заведения и профильными чиновниками районной администрации были приняты самостоятельные решения, которые привели к непониманию и возникновению данной проблемы», — рассказали в мэрии.

Глава Саратова Михаил Исаев так прокомментировал принятые кадровые решения: «При организации своей деятельности и работы подведомственных подразделений руководитель должен продумать не только логистику и условия задачи, но, как в случае с субботником, – погодные условия, инвентарь, объемы работ. Ставить невыполнимую цель и требовать от своих подчиненных невозможного – корень подобных казусов. Данная ситуация должна стать уроком как для директорского корпуса, так и для чиновников, которые вместо тщательной проработки вопроса и должного контроля поручают исполнение своих обязанностей третьим лицам. В любом деле необходимо руководствоваться предписанными нормами и здравым смыслом».

Источник