Виртуальная ответственность за реальные «группы смерти»

Общественники требуют привлекать операторов социальных сетей за хранение и распространение суицидального контента



На следующей неделе Государственная Дума рассмотрит во втором чтении пакет законодательных инициатив Ирины Яровой направленных на борьбу с вовлечением детей в т.н. группы смерти в социальных сетях. Ряд федеральных СМИ, со ссылками на источники в аппарате Думы, уже сообщили что закон будет принят несмотря на критику Правительства и общественных организаций. Между тем, при всей очевидной необходимости данного закона, он содержит массу юридических огрехов, в частности в нем не прописана прямая ответственность операторов социальных сетей за уклонение от блокировки суицидального контента. Поэтому, в случае принятия закона в таком виде, он не будет представлять большой опасности виртуальных детоубийц—но зато вполне может создать на «ровном месте» проблемы, скажем, для родителей.



Законопроект № 118634-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению» предусматривает введение новой статьи 110.1 УК, вводящей ответственность за «склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства (наказывается лишением свободы на срок до двух лет) и «содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийства либо устранением препятствий к его совершению, а также обещанием скрыть средства или орудия совершения самоубийства (влечет лишение свободы на срок до трех лет).



В первом чтении законопроект был принят «на ура», единогласно. Все выступавшие депутаты и представители фракций просили только одного—скорейшего принятия данного закона. Сама Ирина Яровая, представляя законопроект, говорила о том, что ее инициатива отличается от действующих запретов (имеется ввиду, статья УК о доведении до самоубийства и закон «О защите детей от вредной информации») системным подходом: «Это принципиально новые составы преступлений, которые будут наказывать за манипуляции с сознанием ребенка, обман, угрозы». При этом депутат, ссылаясь на эксперта в области киберпреступности Наталью Касперскую, совершенно справедливо заметила что «мониторинг соцсетей показал что это высокопрофессиональная организованная преступная группа по вовлечению несовершеннолетних. Специалисты института «Сербского» фиксируют факт, что алгоритм воздействия на ребенка, то как ведется с ним диалог – это все отработанные и высокопрофессиональные программы, которые не являются случайными или действиями маргиналов-одиночек».



Таким образом, никаких сомнений в том, что данный закон будет принят во II-м и в III-м чтении в самое ближайшее время (предварительно его рассмотрение назначено в Думе на 18 мая), нет.



Между тем, согласно заключению юристов Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге, законопроект не представляет реальной угрозы для организаторов и модераторов «групп смерти» - но зато содержит ряд неопределенных формулировок которые могут привести к злоупотреблениям на практике—в частности, широко трактоваться против родителей.



В частности, законопроект требует, чтобы действия виновного лица были направлены на формирование у жертвы осознанного желания убить себя. В реальности же интернет-подонки действуют гораздо хитрее, предлагая способы «получить удовольствие», «обрести силу феи», преобразиться в любимого героя и т.п.—что, с юридической точки зрения, сложно квалифицировать как «формирование желания себя убить».



С другой стороны, ст.110.2 УК (по тексту законопроекта) признает способом совершения преступления «распространение информации», связанной с «побуждением к суициду». В силу расплывчатости формулировки по этой статье при желании можно квалифицировать репосты в социальной сети новостей, в которых описаны случаи самоубийства, даже если лицо, совершающие репосты, имеет целью простое сообщение новости или предупреждение других людей об опасности.



Вопросы у юристов вызывает и предложение авторов законопроекта наказывать за вовлечение в «противоправные действия, представляющие опасность для жизни»: просто потому что причинение человеком вреда самому себе не является «противоправным». Иными словами, предложение ребенку включить на кухне газ и лечь спать, чтобы, проснувшись, превратиться в фею, сюда не подпадает. Зато под широкую формулировку указанной статьи могут попасть неопасные случаи (например, когда родитель, подаривший ребенку планшет, не находит в себе сил и возможностей воспрепятствовать увлечению ребенком деструктивными играми в Интернете (как «иное вовлечение в опасные действия», совершаемое «иным способом»)).



Кстати, непосредственными кураторами суицидента становятся нередко лица, не достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности, поэтому их нормы проекта УК не коснутся.



Предусмотренное частью 2 статьи 110.1 «предоставление информации», «содействующей самоубийству», вполне может охватить случаи рассказа родителем ребенку о том, что определенное его действие повлечет опасные для жизни последствия. Еще шире можно трактовать «устранение препятствий к совершению самоубийства». Сюда могут подпасть открытые на проветривание окна, забытые на столе спички, оставленные в открытом доступе лекарства и тому подобные случаи, которые, вообще говоря, «могут содействовать самоубийству».



С учетом неадекватных «норм опасности» для ребенка, распространяемых последние годы ювенальными фондами среди правоприменителей по всей стране, можно предположить, что предлагаемые нормы УК могут обернуться именно против родителей. И будут использоваться разного рода шантажистами, в том числе несовершеннолетними детьми, которых на соответствующих уроках научат тому, что грозит взрослым за «склонение детей к опасной активности» ( подробный юридический анализ законопроекта И. Яровой тут ).



Но самое главное—в законопроекте Ирины Яровой НЕ прописана обязанность операторов социальных сетей блокировать «суицидальный» контент с суровой санкцией за неисполнение этой обязанности. Без нее закон работать, по факту, не будет –так как сейчас у администрации того же «ВКонтакте» нет никакого стимула удалять и блокировать опасные страницы (хотя такая возможность у них имеется) Как отмечают опрошенные нами специалисты, «техническая возможность обеспечить доступ детей только к той информации, которая для них разрешена, отсутствует. На первый план выходит задача тотального контроля за содержимым интернет-сайтов, и блокировка сайтов, содержащих информацию, пропагандирующую или оправдывающую зло, насилие, смерть, противоправные действия и т.д. Только в случае такого комплексного применения различных мер и подходов можно будет говорить о защите детей от вредоносной информации во всем интернет-пространстве».



В связи с этим, юристы Общественного уполномоченного по защите семьи разработали пакет своих поправок к законопроекту Ирины Яровой, который был направлен и самой Ирине Анатольевне, и другим соавторам законопроекта, а также сенатору Елене Мизулиной.



Поправки к законопроекту № 118634-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению»:



1. Исключить из законопроекта № 118634-7 пункты 2, 4 статьи 1. (Это необходимо в целях исключения неопределенных норм статей 110.1, 151.2).

2. Пункт 3 статьи 1 законопроекта № 118634-7 изменить:

2.1. Часть 1 статьи 110.2 изложить следующим образом:

«Статья 110.2. Организация деятельности, направленной на пропаганду самоубийства

1. Организация деятельности, заведомо для виновного направленной на пропаганду самоубийства, а также распространение призывов к совершению самоубийства, - наказывается лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового;»

2.2. Статью 110.2. дополнить следующим примечанием:

«Примечание. Пропаганда самоубийства – это распространение информации, заведомо направленной на формирование суицидальных установок, привлекательности суицидальных действий».



II. Поправки к законопроекту № 118707-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению»

1. Исключить из законопроекта № 118707-7 статью 1 в принятой редакции.

(Это необходимо в целях предотвращения необоснованного вмешательства в семьи в рамках «профилактики суицидов»).

2. Дополнить законопроект № 118707-7 статьей 1 следующего содержания:

«Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ следующие изменения:

1) дополнить статью 13.31 частью 4 следующего содержания:

«Неприменение организатором распространения информации в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе сети "Интернет") технических мер, направленных на выявление и прекращение распространения информации, пропагандирующей самоубийство и иные заведомо опасные для жизни действия – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.».

2) дополнить статью 13.31 пунктом 5 следующего содержания:

«Уклонение организатора распространения информации в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе сети "Интернет") от прекращения распространения информации, пропагандирующей самоубийство и иные заведомо опасные для жизни действия, в течение 72 часов с момента появления указанной информации – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.».

3) В части 1 статьи 23.44 слова «частью 1 статьи 13.31» заменить словами «частями 1, 4, 5 статьи 13.31».».

3. Дополнить законопроект № 118707-7 статьей 3 следующего содержания:

«Дополнить статью 10.1 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» пунктом 4.2. следующего содержания: «Организатор распространения информации в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе сети "Интернет") обязан применять технические меры, направленные на прекращение распространения информации, пропагандирующей самоубийство и иные заведомо опасные для жизни действия, а также прекращать распространение указанной информации в течение 72 часов с момента ее появления».





Будем надеяться, что депутаты прислушаются к мнению общественников, и закон примут в таком виде, чтобы он смог стать эффективным средством для борьбы с виртуальными убийцами наших детей!



РИА Катюша