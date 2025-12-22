Почему пчёлы жужжат: объяснение для детей и советы родителям

У пчел очень маленькие, но невероятно быстрые крылья.

Когда пчела летит, она делает сотни взмахов в секунду. Каждый такой взмах толкает воздух — и воздух начинает вибрировать. Эти вибрации и превращаются в тот самый звук, который мы слышим как жужжание.