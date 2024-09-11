5 героев родительских чатов, которые всех бесят

Два главных отличия сказочной бабки от просто несогласного с чем-то человека: она выступает против всех регулярно и никогда не предлагает альтернативы. Наоборот, любит, чтобы другие родители побегали за ней и поломали голову над новыми вариантами. А она их изучит и снова найдет к чему придраться.