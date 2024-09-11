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5 героев родительских чатов, которые всех бесят

Телефон разрывается от уведомлений: родительский чат обсуждает детскую фотосессию. «Я категорически против фотографий в костюмах», — сообщает одна мама. «А давайте вместо фотосессии проведем мастер-класс по блинам?!», — предлагает другая. «С добрым утром, девочки!» — радостно спамит третья и прицепляет к сообщению анимированного котика.

Мама двоих детей Екатерина Мазеина составила собирательные образы участников родительского чата, с которыми тяжело общаться.

Подросток все время сидит в телефоне: что делать родителям
Источник: Freepik

А Баба-яга против

Страшный сон родительского комитета. Эта очаровательная грымза вступает в игру, когда все более-менее договорились или уже поздно что-либо менять. Не поддерживает ни одного коллективного решения и все обсуждения превращает в перепалку.

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Источник: Иллюстрации Галины Воробьевой

«Я против конструктора в качестве подарка, нам не нужны такие фотографии, мой ребенок не будет участвовать в представлении, пусть кто-нибудь заберет его роль», — пишет она в чат и ждет реакции.

Два главных отличия сказочной бабки от просто несогласного с чем-то человека: она выступает против всех регулярно и никогда не предлагает альтернативы. Наоборот, любит, чтобы другие родители побегали за ней и поломали голову над новыми вариантами. А она их изучит и снова найдет к чему придраться.

Вредность: максимальная.

Нейтрализация: перевоспитание невозможно, только удалить из чата или смириться.

Мастер неожиданных предложений

По сравнению с Бабой-ягой этот персонаж просто котик. Он практически не вредит процессу, только немного раздражает. Появляется в разгар обсуждения и вносит неожиданное, но крайне изящное предложение. «Давайте пригласим в группу небольшой джазовый оркестр?! А что если подарить воспитателям полет на воздушном шаре? Давайте поедем на выходных на эко-ферму, посмотрим, как растут поросята!» — предлагает мастер.

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Источник: Иллюстрации Галины Воробьевой ​

Все бы ничего, но эти идеи так и останутся пикселями на экранах, ведь реальных дел от родителя-фантазера не дождаться. Он просто поболтать пришел, а вы что подумали?

Вредность: низкая.

Нейтрализация: поддержать предложение и назначить ответственным.

Слоупок

Слоупок — медленный покемон, имя которого стало нарицательным для глупого и заторможенного человека. Родитель-слоупок пропускает все горячие темы и возникает в самом конце, когда уже и обсуждать особо нечего: подарки выбраны, экскурсии заказаны, а аниматоры гладят костюмы. «Вы не забыли, скоро Восьмое марта. Давайте подарим девочкам книги», — пишет он накануне праздника. Чат, мягко говоря, удивлен.

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Источник: Иллюстрации Галины Воробьевой

Сложно не заметить трехдневное обсуждение подарков, но слоупоку это под силу. Вот вопрос — то ли человек и правда не слишком сообразительный, то ли не читает переписку, а значит, не уважает других родителей. Оба варианта, как говорится, хуже.

Вредность: низкая.

Нейтрализация: обнять и плакать.

Радостный спамер

Держит руку на пульсе: регулярно присылает горячие новости микрорайона, сообщает о начавшихся скидках в ближайшем торговом центре и рекомендует своего мастера педикюра. А также радует родителей древними интернет-шутками, неутомимо поздравляет общественность с праздниками и питает слабость к эмодзи и стикерам.

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Источник: ​Иллюстрации Галины Воробьевой ​

Этот человек-праздник делает все, чтобы никто не нашел в чате действительно полезную информацию. Пока продерешься через прошлогодние демотиваторы, забудешь, что ищешь.

Вредность: средняя.

Нейтрализация: завести для него отдельный чат-болталку, в который можно не заглядывать.

Ночная выпь

Город засыпает, просыпается мафия. Родители-выпи выходят на охоту около одиннадцати часов вечера, когда остальные участники переписки готовятся ко сну. Если в чате завелась выпь, то вы рискуете проснуться в два часа ночи от нежных, но настойчивых десяти сообщений.

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Источник: Иллюстрации Галины Воробьевой ​

У родителя-полуночника всегда есть оправдания: поздно возвращается с работы, бессонница или неожиданный визит музы.

А бывает — ночная выпь и спамер в одном лице, тут уже умри все живое. Готовьтесь к получению рецептов профитролей в полночь и не возмущайтесь: он же для вас старается.

Вредность: средняя.

Нейтрализация: отключать на ночь звук уведомлений.

Редактор, мама двух девочек
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