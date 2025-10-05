Почему солнце светит днём, а звезды ночью: короткий и простой ответ для детей

Чтобы наглядно показать, почему днём видно Солнце, а ночью звёзды, можно провести простой опыт. Возьмите свечку и фонарик. В темноте свечка будет ярко гореть и её пламя будет видно. Но если включить фонарик, свет свечи почти исчезнет на его фоне. Солнце похоже на фонарик, а звёзды — на свечки. Они не перестают гореть, просто их свет теряется рядом с огромным источником.