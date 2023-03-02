Утонувшие в Сети. Можно ли оторвать детей от гаджетов?

Вряд ли найдется семья, где родители не скандалят с детьми из-за того, что те слишком много времени проводят в гаджетах. Чаще всего в ход идут нравоучения и запреты. Но оказывается, что перевоспитывать нужно сначала взрослых. Почему? И есть ли способ оторвать детей от экранов? aif.ru узнал у психотерапевта, завкафедрой психологического консультирования и психотерапии МГМСУ, профессора Владимира Малыгина.
Гаджеты с 3 лет
— В 2013 году произошли важные технологические изменения, когда появились мессенджеры, соцсети, которые дают возможность записывать и передавать массу информации, показывать видео. Социальные сети стали очень популярны, в первую очередь среди взрослых. Вот красноречивый пример.
Есть снимок из Белого дома 2009 года, когда все присутствующие, в том числе Обама с женой, внимательно слушают выступления конгрессменов. А есть снимок 2013 года, где на таком же мероприятии все уткнулись в гаджеты. Всего за четыре года такие перемены.
Если уж солидные политики во время важных мероприятий не могут оторваться от экранов, то что можно спрашивать с детей? Более того, многие родители, чтобы не заниматься детьми — не хватает сил, времени, эмоций, а дети капризничают — начинают давать своим чадам гаджеты с 3-летнего возраста. Соответственно, к 12 годам на них уже все плотно «сидят», а гаджеты становятся важной частью игры или деятельности.
Подростки почти перестали собираться компаниями, встречаться, вместе играть. Теперь они общаются в соцсетях. Вся социализация проходит через гаджеты. Однако нельзя полностью заменить настоящее, реальное общение коммуникацией только в социальных сетях.
Чтобы вырастить ребенка счастливым, самостоятельным и уверенным в себе, важно выбирать определенный подход к его воспитанию. В галерее узнайте, как это сделать:
Очень важно, чтобы дети все-таки играли вместе, встречались друг с другом, развивали свои социальные навыки. Насколько взрослые задумываются над этим? Это вопрос. Родители ругают детей, пытаются отнять гаджеты, но... при этом сами просиживают в них часами. Отнюдь не за высокоинтеллектуальной информацией. А дети копируют их поведение.
Напрячься, чтобы сводить в театр
Это не значит, что от гаджетов надо избавляться. Это значит, что надо делить социальные сети и реальное общение. А вот здесь, естественно, возникает проблема. Потому что взрослым проще дать ребенку гаджет и не заниматься им. Если отнять социальные сети, мессенджеры и т. д., то надо ребенку что-то предложить взамен.
А это же нагрузка для родителей. Огромное напряжение, чтобы сводить в театр, выйти на каток, провести с детьми время вместе. Не влечет каток — предложите научиться кататься на горных лыжах, для детей это очень увлекательно. Найдите вариант, который понравится ребенку. Но не каждый родитель согласится — это же тоже большая нагрузка.
В итоге получается, что сначала взрослые облегчают себе жизнь, давая гаджеты и перекладывая развитие своего ребенка на социальные сети, а потом сами же его за это ругают. Но повторюсь, речь не идет о том, чтобы отнять. Вопрос в том, чтобы хотя бы половина общения была в реальной жизни, половина — в сетях. И не забывать про игровое развитие маленьких детей.
Уйти от примитива
Есть еще один важный вопрос. Сейчас нарастают различные психологические нарушения у детей начиная с младшего возраста. В частности, все чаще диагностируется синдром двигательной активности и нарушения внимания. Почему?
Лобные доли мозга, которые отвечают за контроль деятельности и эмоций, внимание, развиваются через мелкую моторную деятельность — через пальчики, через руки. Это умение писать, рисовать, лепить и т. д.
Физические нагрузки, упражнения, гимнастика, игры, где участвуют все части тела, — важная часть деятельности ребенка. Чтобы ребенок был дисциплинированным, умел управлять своими эмоциями, развивал другие психологические функции, ему необходимо учиться управлять своим телом, в том числе через тонкую моторику, мелкие движения руками.
Это подтвердило исследование, касающееся терапии интернет-зависимости у подростков, которое мы недавно завершили. Без нормального развития важных зон мозга невозможно вылечить интернет-зависимость.
А профилактика такой зависимости — развитие лобных долей мозга, которые отвечают за контроль деятельности, контроль эмоций. Что, опять же, невозможно без тонких моторных движений, без развития мелкой моторики.
Просмотр пустых видео в гаджетах с кривляниями блогеров — это развлекательное времяпрепровождение, которое не вызывает необходимости напряжения, включения внимания, то есть не является развивающим. Такое развитие ограниченно и примитивно. Безусловно, в гаджетах можно играть в шахматы. Но для этого сначала родителям надо сесть рядом и научить играть в шахматы. Это нагрузка. Легче дать гаджет. Ребенок занят, не плачет, ничего не требует.
Подводя итог, стоит сказать следующее. Родителям стоило бы вместо того, чтобы ругать детей, сначала сделать над собой усилие и предложить другой формат развлечений, обучения и т. д. Увлечь чем-то в реальной жизни. Или ты развиваешь ребенка и воспитываешь его. Или его воспитывают Сети. А не театр, консерватория, книги, спорт.
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