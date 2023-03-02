Утонувшие в Сети. Можно ли оторвать детей от гаджетов?

В итоге получается, что сначала взрослые облегчают себе жизнь, давая гаджеты и перекладывая развитие своего ребенка на социальные сети, а потом сами же его за это ругают. Но повторюсь, речь не идет о том, чтобы отнять. Вопрос в том, чтобы хотя бы половина общения была в реальной жизни, половина — в сетях. И не забывать про игровое развитие маленьких детей.