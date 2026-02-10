Классным руководителям добавляют новые обязанности, законность которых под вопросом

В школах Татарстана решили ввести мониторинг соцсетей учащихся 5−11 классов для выявления опасного контента, кибербуллинга и нежелательных контактов.

Как уверяет пресс-служба Минобрнауки республики, дело это добровольное.

По информации тг-канала Mash, родителей подростков, как минимум, трёх местных школ попросили скинуть информацию об аккаунтах ребёнка — включая номера телефонов и ссылки на странички в соцсетях.

«Доступ к данным будет ограничен: их увидят только администраторы, классные руководители и сотрудники центра по мониторингу деструктивных материалов. Администрация считает, что вовремя найденный подозрительный/запрещённый контент защитит от возможных ЧП», — говорится в сообщении.

Только за последний месяц в различных регионах России было пять нападений в школах, а в году минувшем — 12. Чиновники Татарстана свое решение объясняют заботой о детях, призывают к сотрудничеству и подчеркивают, что информация об аккаунтах в соцсетях «будет использована только для анализа потенциальных рисков и разработки рекомендаций по безопасному поведению в сети».

Судя по всему, пойти по такому пути решили и в некоторых других регионах. Так, на сайте одной из саратовских школ размещена подробная инструкция по мониторингу соцсетей учеников.

Защищать детей от опасного контента, конечно, надо, но почему на это чиновники бросают учителей, которым и так хватает работы?

И с каких пор учителя стали экспертами по подобному контенту?

Адвокат Дмитрий Аграновский считает происходящее имитацией бурной деятельности.

— Конечно, школа должна воспитывать, как это было в Советском Союзе. Потом над этим смеялись в голос: школа услуги предоставляет, а воспитывать должны родители. Теперь понемногу спохватываются, потому что многих родителей самих надо воспитывать.

Мониторинг соцсетей абсолютно ничего не принесет. На мой взгляд, главный деструктивный контент — это наша текущая жизнь. Она совершенно ненормальна последние 35 лет, я ощущаю это по себе.

Школа должна быть воспитателем. Чтобы школьники не маялись дурью, к ним, во-первых, должны относиться по-человечески.

Во-вторых, они должны быть заняты. Пример из моего детства и юности: у нас гороно (городской отдел народного образования — «СП») проверял, чтобы мы занимались в кружках и секциях, и если не занимались, а шлялись по улицам, то могли с родителей объяснительную взять. А кружки и секции были бесплатные.

Я занимался лыжами, с нами работали прекрасные тренеры, обеспечивали инвентарем бесплатно. Я был занят 24 часа в сутки с перерывом на сон, а так, может, хулиганил бы на улице. Меня спасали от «деструктивного контента».

Я занимался на стадионе «Авангард», который сейчас практически разрушен, ждут, когда совсем загнется, чтобы построить там коттеджи. Бесплатно. Сейчас установка — за все платить.

Говорю точно — если запретить вообще все соцсети, нападений меньше не станет ни на одно. Они определяются жизнью. Капитализм вообще порождает насилие, это общество конкуренции. Нас приучали к солидарности, а не к конкуренции.

Мы даже когда дрались друг с другом, это не было смертным боем. Хотя пассионарность в народе была гораздо выше, чем сейчас: драк было больше, жестокости — на порядок меньше. А чтобы человек пришел и порезал своих одноклассников… Это даже в страшном сне невозможно было представить.

А наркотики?.. Все заборы исписаны. Это не деструктивный контент?

Никакого толка их этого не будет. Только на учителей дополнительная и бессмысленная нагрузка.

«СП»: Но у ребенка же есть родители. Они должны им заниматься.

— Нет. Должно заниматься государство, которое потом призовет этого ребенка в армию или мобилизует, или берет с него налоги. Человек — это государственная ценность!

Как работник, как солдат, как налогоплательщик, просто как гражданин. Родители — это хорошо, но государство обязано не меньше, чем родители заниматься детьми.

Государство должно бороться с наркоманией. Наркоторговцы очень хорошо оснащены технически и используют последние достижения интернета.

Учителя — часть государственной системы. И на них отчасти возложены полицейские функции, потому что школа должна воспитывать, следить, чтобы дети не болтались по улице. Но с них эта функция снята.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец отметила, что пока инициатива коснулась лишь в нескольких школ, на опыте которых можно будет оценить принимаемые меры, и мнение учителей имеет большое значение.

— Более того, эта работа происходит с согласия родителей. Нужно как-то спасать наших детей. Главные заинтересанты — это родители. И не по тому, что это в законе прописано, а по закону жизни.

Это поиск решения проблемы, которая в последнее время нарастает, приобретает масштаб национальной катастрофы. Это все направлено на привлечение внимания в том числе и родителей к тому, что происходит у детей в соцсетях. Понятно, что дети могут создать дополнительные аккаунты, о которых никому не расскажут.

Я являюсь соавтором законодательной инициативы о запрете использования соцсетей детям до 14 лет, а с 14 до 18 — с согласия родителей. Она уже поддержана в Госдуме и убеждена, что в обозримом будущем будет принята в виде закона. Не от хорошей жизни в некоторых странах уже на законодательном уровне запрещено детям пользоваться соцсетями.

«СП»: Еще с советских времен хорошо известна фраза «добровольно принудительно». Если чиновники будут «давить» на школьную администрацию, та на учителей, учителям придется давить на родителей и детей. И без того перегруженные учителя не начнут увольняться, дети еще больше закрываться, а конфликтных ситуаций станет больше?

— Не могу сказать какие будут результаты, я не являюсь автором инициативы. Мы сейчас пытаемся найти выход из сложившейся ситуации. Эта инициатива — как один из вариантов поиска решения проблемы.

Конечно, для учителей контроль за соцсетями будет либо в ущерб их свободному времени, либо в ущерб другим обязанностям. А у учителей очень большая нагрузка по педагогической деятельности и совсем невысокая зарплата. Многие работают на полторы-две ставки. Если учитель голосует увольнением, то все проигрывают. У нас и так не хватает учителей.

Была инициатива, чтобы классные руководители были освобождены от любой другой работы. Тогда это может быть решением вопроса.

Но ведь это не только соцсети. Есть в западных школах такие специалисты как тьюторы. Они не ведут предметы, а занимаются детьми — организуют их досуг, смотрят за психологической обстановкой в школе и классе.

Мне кажется, что надо в этом направлении двигаться, потому что многие родители со своими детьми не взаимодействуют как наставники, друзья, близкие люди. Это не значит, что на школу надо перекладывать, но пришло время, когда и родителей надо к осознанности привлекать. У многих родителей, к сожалению, такая же цифровая зависимость, как и у детей, они не видят проблемы в том, что ребенок 12 часов проводит онлайн.

Пусть каждый родитель посмотрит у своего ребенка экранное время на телефоне. Уверена, многих оторопь возьмет. Дети являются цифровыми беспризорниками. Может, ребенок уже в даркнете сидит? Хорошо, заберем у ребенка телефон. А что дадим взамен?

«СП»: Так может, проблемой, прежде всего, должны заниматься родители и правоохранительные органы, а не учителя?

— Согласна. Прежде всего, должны заниматься родители. Правоохранительные органы подключаются, когда уже есть проблемы. Насколько будет успешен предлагаемый сейчас путь, покажет время.