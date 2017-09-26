Без прививки? В России не хватает вакцины от полиомиелита

В некоторых регионах страны уже несколько месяцев не прививают младенцев от полиомиелита. В чём причина?

Наш эксперт – старший научный сотрудник отделения вакцинопрофилактики детей с отклонениями в состоянии здоровья ФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава РФ, кандидат медицинских наук Марина Федосеенко.

История вопроса

Чтобы объяснить, почему у нас в стране, как, впрочем, и в некоторых других странах, сейчас не хватает вакцины от полиомиелита, недостаточно просто сказать: два её основных производителя в мире не справляются с заказами. Придётся рассказать, почему сложилась такая ситуация.

В 50‑х годах XX века почти одновременно в США и в СССР была создана вакцина от полиомиелита. Помните, красные капельки, которые капали нам и нашим детям в рот? Это «живая» вакцина, она содержит ослабленный вирус, который не вызывает болезнь у здорового человека, но позволяет организму запомнить врага и при встрече с сильным и полноценным его штаммом выстроить от него защиту.

Вакцина почти победила болезнь. Сегодня вы не увидите на детских площадках и во дворах, в детских садах и в школах ребятишек, приволакивающих ножку после перенесённого полиомиелита. А раньше паралич ног был нередким осложнением, когда до создания прививки этой болезнью болели почти все дети. Ещё в конце 80‑х годов прошлого века в мире ежегодно насчитывали до 350 тысяч случаев паралича у детей после полиомиелита. А в 2013 году их было всего 400 на всю планету.

И всё-таки «живая» вакцина была несовершенной. Крайне редко, но эта прививка сама вызывала болезнь у тех, кто получал красные капельки. Заболевали дети с угнетённым иммунитетом.

Чтобы лишить прививку этого недостатка, учёные разработали другую вакцину – они называют её инактивированной, она с убитым вирусом, вводится в виде инъекции. Вакцина получилась совершенно безопасной, в Научно-практическом центре здоровья детей, где работает наш эксперт, самым тяжёлым детишкам – с хроническими болезнями, с генетическими отклонениями, с ДЦП – её вводят первой, как самую легко переносимую, не дающую никаких осложнений или побочных реакций. Вот эта инактивированная вакцина внесена в наш Национальный календарь прививок, и только её теперь можно вводить от полиомиелита младенцам в первые два раза. А в третий раз детям делают прививку «живой» вакциной. После первых двух им встреча с живым ослабленным вирусом уже не страшна.

Но проблема в том, что «убитую» вакцину в нашей стране не производят, её выпускают всего две фармкомпании в мире. А так как теперь по рекомендации ВОЗ практически все страны отказались от «живой» вакцины, по крайней мере для первой прививки, и перешли на «убитую», инактивированной вакцины на всех младенцев не хватает. Деньги на закупку импортной вакцины в необходимом объёме уже выделены, вакцина заказана. Врачи надеются, что она поступит в поликлиники в течение ближайшего года.

Правила защиты

А что же пока делать родителям грудничков, которые не получили прививку от полиомиелита ни в 3 месяца, ни в 4 с половиной? Бояться, как бы их дети не подхватили вирус? Болезнь-то нешуточная!

Ну, во‑первых, они могут успокоить себя тем, что Россия – страна с низким риском возникновения заболевания, вызванного природным штаммом полиомиелита («диким», как говорят врачи). Так что вряд ли у нас сейчас может разразиться эпидемия. Но вспышки болезни были у наших соседей. В 2010 году такая вспышка случилась в Таджикистане, в 2011 году наблюдались единичные случаи заболевания в Китае, в 2015 году – на Украине. В 2014 году ВОЗ называла 4 европейские страны, где могли возникнуть эпидемии: Украина, Босния и Герцеговина, Румыния и Грузия. А самые проблематичные страны, где время от времени возникают эпидемии, вызванные «диким» вирусом полиомиелита, – это Афганистан и Пакистан. Так что расслабляться всё-таки не надо: как только в вашем регионе появится инактивированная вакцина, сразу сделайте пропущенные прививки.

Во‑вторых, во многих крупных городах в прививочных центрах можно сделать прививку инактивированной вакциной за деньги. Предварительный осмотр ребёнка врачом, сама вакцина и её введение в Москве, например, в среднем стоит 1300 рублей. Мы ведь покупаем лекарства, когда болеем, почему бы не оплатить ребёнку прививку, чтобы болезни не допустить? Может возникнуть вопрос: а нельзя ли сделать малышу прививку нашей старой «живой» вакциной? Ведь делали её миллионам детей, и нам в том числе, и ничего, мы живы. Увы, нельзя. Раз в Национальном календаре определено, что первые две прививки от полиомиелита дети получают «убитой» вакциной, сделать их «живой» врачи не имеют права.

И в‑третьих. Пока малыша не привили, остерегайтесь контактов с только что привитыми «живой» вакциной детьми. Заразиться можно только при тесном общении в семье, в яслях, когда дети пользуются общим туалетом, общими полотенцами. Вирус передаётся фекально-оральном путём.

Сроки вакцинации от полиомиелита

3 месяца – 1-я прививка

(ин­активированной вакциной)

4,5 месяца – 2-я прививка (инактивированной вакциной)

6 месяцев – 3-я прививка

(и все последующие ревакцинации – «живой» вакциной, в особых случаях по назначению врача – инактивированной)

18 месяцев – 1-я ревакцинация

20 месяцев – 2-я ревакцинация

14 лет – 3-я ревакцинация Окончательный диагноз. Какие опасные болезни маскируются под ОРВИ

Справка