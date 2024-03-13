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Фруктовый салат с апельсином и орехами

Фруктовый салат с апельсином и орехами готовится в считанные минуты и может послужить легким перекусом или полезной вкусняшкой на десерт!

Ингредиенты

Апельсин - 1-2 шт.

Яблоко - 1 шт.

Киви - 2 шт.

Орехи грецкие - 40-50 г

Сахарная пудра или мед - по вкусу

Выход: 3 стаканчика по 200 мл
  • 130 кКал
  • 20 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Подготовьте продукты для салата с апельсинами и грецкими орехами. Апельсин и яблоко лучше брать сладкие, сочные. Киви - в меру спелый, не сильно плотный, но и не чрезмерно мягкий.

Фото 1

Апельсин промойте, срежьте кожуру, мякоть разделите на дольки, а затем нарежьте небольшими кусочками. Если у апельсина есть косточки и пленочки жесткие, то их нужно удалить.

Фото 2

Киви почистите, мякоть нарежьте кубиками небольшого размера. Добавьте сахарную пудру по вкусу, перемешайте.

Фото 3

Яблоко промойте, срежьте кожуру и удалите сердцевину. Мякоть яблока нарежьте небольшими кубиками. Добавьте немного сахарной пудры и перемешайте.

Фото 4

Слоями выложите подготовленные фрукты в стаканчики или креманки.

Фото 5

Грецкие орехи порубите и посыпьте ими каждую порцию.

Фото 6

К столу салат с апельсином и орехами подавайте сразу же после приготовления.

Фото 7
Фруктовый салат с апельсином и орехами, рецепт с фото
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