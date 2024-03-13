Фруктовый салат с апельсином и орехами

Подготовьте продукты для салата с апельсинами и грецкими орехами. Апельсин и яблоко лучше брать сладкие, сочные. Киви - в меру спелый, не сильно плотный, но и не чрезмерно мягкий.

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Апельсин промойте, срежьте кожуру, мякоть разделите на дольки, а затем нарежьте небольшими кусочками. Если у апельсина есть косточки и пленочки жесткие, то их нужно удалить.

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Киви почистите, мякоть нарежьте кубиками небольшого размера. Добавьте сахарную пудру по вкусу, перемешайте.

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Яблоко промойте, срежьте кожуру и удалите сердцевину. Мякоть яблока нарежьте небольшими кубиками. Добавьте немного сахарной пудры и перемешайте.

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Слоями выложите подготовленные фрукты в стаканчики или креманки.

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Грецкие орехи порубите и посыпьте ими каждую порцию.

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К столу салат с апельсином и орехами подавайте сразу же после приготовления.