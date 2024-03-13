Фруктовый салат с апельсином и орехами

Ингредиенты
Апельсин - 1-2 шт.
Яблоко - 1 шт.
Киви - 2 шт.
Орехи грецкие - 40-50 г
Сахарная пудра или мед - по вкусу
- 130 кКал
- 20 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Подготовьте продукты для салата с апельсинами и грецкими орехами. Апельсин и яблоко лучше брать сладкие, сочные. Киви - в меру спелый, не сильно плотный, но и не чрезмерно мягкий.
Апельсин промойте, срежьте кожуру, мякоть разделите на дольки, а затем нарежьте небольшими кусочками. Если у апельсина есть косточки и пленочки жесткие, то их нужно удалить.
Киви почистите, мякоть нарежьте кубиками небольшого размера. Добавьте сахарную пудру по вкусу, перемешайте.
Яблоко промойте, срежьте кожуру и удалите сердцевину. Мякоть яблока нарежьте небольшими кубиками. Добавьте немного сахарной пудры и перемешайте.
Слоями выложите подготовленные фрукты в стаканчики или креманки.
Грецкие орехи порубите и посыпьте ими каждую порцию.
К столу салат с апельсином и орехами подавайте сразу же после приготовления.
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