Подготовка к ОГЭ по математике в 2026 году: шаги к успешной сдаче экзамена

Чтобы уверенно справиться с заданиями экзамена, нужно понимать его структуру, выявить свои слабые стороны и выбрать наиболее подходящие методы обучения. В этой статье вы узнаете о способах подготовки к ОГЭ по математике в 2026 году. Мы также поделимся советами по распределению времени и расскажем, где искать полезные материалы. Даже если математика кажется сложной, с правильной мотивацией и подходом ее можно освоить легко и с удовольствием.
Полезная информация об ОГЭ по математике в 2026 году: будут ли изменения
Существенных изменений не ожидается: ОГЭ по математике включает в себя обязательные темы и задания, которые проверяют не только базовые знания, но и умение логически мыслить. Неслучайно эта дисциплина — основной предмет, который необходимо сдать каждому выпускнику 9-го класса. Кроме него второй обязательный экзамен — аттестация по русскому языку.
Поскольку математика в любом случае остается базовым предметом для ОГЭ, разберем основные параметры экзамена, чтобы вам было проще планировать подготовку и настраиваться на результат.
|Форма экзамена
|Экзамен состоит из двух частей: базовой (тестовые задания) и повышенной сложности (развернутые задачи)
|Минимальный балл для сдачи
|Для успешного прохождения экзамена достаточно набрать 8 баллов из 31
|Максимальное количество баллов
|На экзамене можно получить до 31 балла: 19 за базовую часть и 12 за задания повышенной сложности
|Продолжительность
|На выполнение заданий дается 3 часа 55 минут (235 минут)
|Другие важные моменты
|На экзамене разрешено использовать линейку, чертежные принадлежности и справочные материалы, предоставленные организаторами
Структура ОГЭ по математике
Первая часть
Включает задания базового уровня, которые проверяют фундаментальные математические знания и умение выполнять расчеты. Всего в этой части 19 заданий, которые представлены в тестовом формате. Ответы вписываются в бланк без необходимости развернутого решения.
Содержание первой части:
- арифметические действия с числами (дроби, проценты, степени);
- простые уравнения и неравенства;
- геометрические задачи на вычисление углов, длины, площади, объема;
- анализ данных (таблицы, графики, диаграммы);
- задачи на пропорции и проценты.
К ней подготовиться сравнительно легко — если вы умеете считать в столбик, работать с дробями, знаете базовые правила из школьного курса математики, то сложностей в этой части быть не должно. Правда, здесь нужно быть очень внимательным — задания, может, и простые, но допустить ошибку легко. Не забывайте, что калькуляторов у вас не будет, поэтому внимательно проверяйте свои расчеты.
Вторая часть
Состоит из 6 заданий повышенной сложности. Эти задачи требуют развернутого решения, в котором необходимо подробно расписать ход мыслей, привести расчеты и выводы.
Содержание второй части:
- решение сложных уравнений и систем уравнений;
- задачи на движение, работу или смешивание;
- геометрические задачи с использованием теорем (например, теоремы Пифагора или свойств треугольников);
- задачи на оптимизацию и применение математической логики;
- построение и анализ функций.
Такие задания требуют логического мышления, анализа условий и четкого объяснения своих решений. Хотя за основу используются те же базовые знания, что в первой части, просто условия усложнены. Даже если задача кажется трудной, не торопитесь, разбейте ее на этапы и тщательно проверяйте каждый шаг. Помните: развернутый ответ — это не только правильные цифры, но и грамотное обоснование, которое показывает ваше понимание материала. Такие задачи нужно тренироваться решать с учителем, репетитором или хотя бы по видео из интернета.
Как оцениваются задания ОГЭ по математике
Знание системы оценивания помогает понять, на что обращают внимание эксперты при проверке экзамена и как распределяются баллы за каждое задание. Это важно для того, чтобы правильно планировать время на выполнение разных частей экзамена и избежать потери баллов из-за невнимательности или ошибок в оформлении. ОГЭ по математике оценивается в баллах, которые затем переводятся в оценку по пятибалльной шкале.
Задания первой части:
- за каждый правильный ответ в первой части начисляется 1 балл;
- если ответ неверный или отсутствует, баллы не начисляются;
- задания не требуют развернутого решения, поэтому проверяется только итоговый ответ.
Задания второй части:
- каждое задание оценивается от 0 до 2 баллов;
- 2 балла начисляются за полностью правильное решение с подробным объяснением;
- 1 балл ставится, если допущена небольшая ошибка, не влияющая на логику решения;
- 0 баллов — за неверное решение или отсутствие ответа;
- особое внимание уделяется оформлению: решение должно быть последовательным и обоснованным.
Итоговая оценка:
- максимальный балл за экзамен — 31 (19 за первую часть и 12 за вторую);
- для получения удовлетворительной оценки (тройка) необходимо набрать минимум 8 баллов (из них не менее 2 в блоке с геометрией);
- оценка «хорошо» (четверка) начинается с 15 баллов (не менее 2 в блоке с геометрией), а «отлично» (пятерка) — с 24 баллов (не менее 2 в блоке с геометрией).
Основные разделы и темы экзамена по математике
Экзамен охватывает основные разделы школьной программы, проверяя как базовые знания, так и умение применять их на практике. Они разделены на две части по уровню сложности. Вот основные разделы и темы, которые обязательно встретятся:
- Арифметика. Проверяются умения работать с числами: выполнять действия с дробями, процентами, степенями и корнями.
- Алгебра. Включает решение уравнений, систем уравнений, неравенств, а также задания на преобразование выражений и функции.
- Геометрия. Охватывает задачи на вычисление площадей, объемов, углов, свойства треугольников, окружностей и других фигур.
- Текстовые задачи. Задания на движение, работу, пропорции и проценты, которые требуют применения математической логики.
- Анализ данных. Работа с графиками, таблицами, диаграммами, нахождение закономерностей и расчет параметров.
- Вероятность и статистика. Включает задания на нахождение вероятности событий, расчеты средних значений и анализ данных.
Когда следует начинать подготовку к ОГЭ по математике
Чем раньше, тем лучше. Оптимальное время для старта — начало учебного года в 9-м классе. Так можно изучить программу постепенно, без лишней спешки, и сосредоточиться на сложных темах. Если чувствуете, что ваши знания по математике оставляют желать лучшего, не откладывайте подготовку. Чем раньше начнете, тем больше времени будет на повторение основ: арифметики, алгебры и геометрии. Понимание базовых тем облегчит дальнейшее изучение сложных заданий.
Те, кто получает по математике твердые 4—5, могут уделить меньше времени подготовке, сосредоточившись преимущественно на заданиях второй части. Тогда нормально подготовиться можно за 4—5 месяцев.
Как подготовиться к ОГЭ по математике с нуля: пошаговый план
Начать подготовку к ОГЭ с нуля кажется сложной задачей, но при правильной организации это вполне реально. Главное — следовать пошаговому плану и регулярно уделять время изучению математики. Не спешите сразу решать сложные задачи, начните с основ и двигайтесь постепенно, закрепляя знания на практике.
1. Оцените текущий уровень знаний
Прежде чем начинать подготовку, важно понять, с чем именно вы испытываете трудности. Попробуйте выполнить несколько базовых заданий из демоверсии ОГЭ. Вероятно, вам их уже давали в школе. Можно решить их самостоятельно, например, на сайте «Решу ОГЭ». Если какие-то темы или конкретные задачи вызывают затруднения, запишите их — это станет основой для вашего плана подготовки.
2. Составьте план подготовки по темам
Разделите всю программу на отдельные темы, такие как арифметика, алгебра, геометрия и текстовые задачи. Определите, сколько времени вы готовы уделять подготовке каждую неделю, и назначьте дни для изучения конкретных разделов. Такой план поможет вам заниматься систематически и не пропускать важные темы.
3. Изучите теорию по математике
Прежде чем переходить к практике, разберите основные теоретические моменты. Найдите простые и понятные объяснения в учебниках или на онлайн-ресурсах. Заводите конспекты: записывайте формулы, свойства фигур, способы решения уравнений. Эти записи помогут вам быстро освежать знания перед экзаменом.
4. Решайте задания по каждому разделу
После изучения теории переходите к практике. Начинайте с простых задач и постепенно двигайтесь к более сложным. Решение заданий по разделам помогает не только запомнить материал, но и понять, как его применять на экзамене. Обязательно проверяйте свои решения по ответам, чтобы находить и исправлять ошибки.
5. Разбирайте пробные варианты экзамена
Когда основные темы будут освоены, начните решать полные пробные варианты ОГЭ. Это поможет вам понять структуру экзамена, научиться распределять время и выявить темы, которые требуют повторения. Постарайтесь воспроизвести условия экзамена: работайте без калькулятора и подсказок.
6. Повторяйте сложные темы
Обратите внимание на разделы, которые вызывают наибольшие трудности. Используйте дополнительные материалы, такие как видеоуроки, объяснения преподавателей или групповые занятия. Не бойтесь возвращаться к основам, если чувствуете, что забыли что-то важное.
7. Следите за своим прогрессом
Регулярно оценивайте свои результаты, отмечая улучшения. Это поможет вам оставаться мотивированным и понимать, сколько уже пройдено. Если какой-то раздел дается тяжело, увеличьте время на его изучение, но не забывайте повторять уже освоенные темы.
Материалы и ресурсы для подготовки к ОГЭ по математике
Сегодня существует множество инструментов: от онлайн-платформ и курсов до традиционных учебников и занятий с преподавателями. Каждый из них имеет свои преимущества и может помочь вам достичь высоких результатов. Рассмотрим основные ресурсы подробнее.
Онлайн-платформы с заданиями
Современные онлайн-платформы, такие как «Решу ОГЭ», «ЯКласс», «ФИПИ», предлагают доступ к тысячам заданий, соответствующих формату экзамена. На этих сайтах можно найти задания по всем темам, от базового уровня до повышенной сложности. Многие платформы предоставляют автоматическую проверку и анализ ошибок, что позволяет сразу увидеть свои слабые места.
Онлайн-курсы
Множество образовательных платформ, таких как «Фоксфорд», Stepik, «Тетрика» или «Учи.ру», предлагают специализированные курсы по подготовке к ОГЭ. Они включают видеоуроки, разбор заданий и интерактивные тесты. Преимущество онлайн-курсов в том, что вы можете заниматься по гибкому графику, получая при этом объяснения от преподавателей. Некоторые из этих курсов бесплатные.
Учебники и сборники с заданиями
Классические учебники и сборники заданий остаются одним из самых надежных ресурсов. Рекомендуется использовать пособия, созданные специально для подготовки к ОГЭ, например, под редакцией Ф. Лысенко или И. Ященко. Эти книги содержат не только теоретический материал, но и задания, аналогичные тем, что встречаются на экзамене. Работа с такими сборниками помогает освоить структуру экзамена и привыкнуть к его формату.
Занятия с репетитором
Для тех, кто предпочитает индивидуальный подход, занятия с репетитором станут отличным выбором. Преподаватель поможет разобрать сложные темы, научит эффективным методам решения задач и проконтролирует прогресс. Это особенно полезно, если вы начинаете подготовку с нуля или хотите достичь максимального результата.
Видеоуроки и образовательные каналы
На платформах вроде ВК Видео или YouTube можно найти множество бесплатных видеоуроков, где преподаватели объясняют темы школьной программы и разбирают типовые задания ОГЭ. Паблики, такие как «Математика ОГЭ 2025 | Сотка» или «Школа Пифагора ЕГЭ и ОГЭ по математике», предлагают качественный материал в доступной форме. Видеоуроки удобны для тех, кто лучше воспринимает информацию в формате объяснений.
Приложения для смартфонов
Мобильные приложения, такие как «ЕГЭ, ОГЭ 2025 — турбо подготовка» или «Экзамер», позволяют заниматься в любое время. Они предлагают тренировки в формате тестов, напоминают о повторении материала и делают процесс подготовки более увлекательным.
Как избежать ошибок на ОГЭ и получить максимальный балл
Чтобы избежать ошибок и набрать максимальный балл, важно соблюдать несколько ключевых правил на экзамене:
- Внимательно читайте условия задач. Ошибки часто происходят из-за того, что не все условия задачи были учтены. Перед тем как начать решать, внимательно перечитайте задачу несколько раз, выделяя ключевые моменты. Особенно важно отметить, что нужно найти (например, длину, площадь, время и т. д.), а также что дано в задаче.
- Проверяйте ответы на каждом шаге. Не спешите с решением — важно проверять свои расчеты на каждом этапе. Часто ошибки скрываются в промежуточных расчетах, и лучше заметить их сразу, чем тратить время на исправление в конце. Например, при сложении или умножении цифр — перепроверьте их.
- Не забывайте про оформление. Развернутое решение с правильным оформлением — это не только шанс получить дополнительные баллы, но и способ избежать потери баллов из-за незавершенности ответа. Пишите шаги, поясняйте действия, даже если это кажется очевидным. Четкое оформление поможет вам не запутаться и выиграет время.
- Управляйте временем. На ОГЭ вам дается ограниченное количество времени, поэтому важно не зацикливаться на сложных задачах. Если задание вызывает затруднения, переходите к следующему, чтобы не потерять время. Вернуться к сложным задачам можно позже, когда выполнены более легкие.
- Практикуйтесь с пробными вариантами. Пробные экзамены — это отличный способ проверить себя. Решение реальных тестов по ОГЭ помогает привыкнуть к формату экзамена, расставить приоритеты в задачах и лучше чувствовать время. Проходите пробные тесты, анализируйте ошибки и повторяйте сложные моменты.
- Оставьте время на проверку. После того как вы завершите работу, обязательно оставьте несколько минут для проверки. Это поможет вам заметить и исправить возможные ошибки, а также убедиться, что вы не упустили важные моменты в решениях.
Советы эксперта
Вероника Валькова, учитель математики и физики с 15-летним стажем, дает несколько рекомендаций для успешной подготовки к ОГЭ по математике:
- Управляйте временем на экзамене. Не стоит тратить слишком много времени на сложные задачи. Если какая-то задача вызывает трудности, лучше перейти к следующей и вернуться к сложной позже. Это поможет не потерять время на экзамене.
- Учитесь определять тип задачи при первом взгляде. На экзамене важно быстро ориентироваться в заданиях. Практикуйтесь в том, чтобы, увидев задачу, сразу понимать, к какому разделу она относится, какие формулы и методы нужно применять.
- Используйте разные способы решения задач. Иногда, даже если вы знаете стандартный метод решения задачи, полезно попробовать другой подход. Это помогает проверить себя в первой части — если оба варианта решений дали один ответ, то, скорее всего, вы решили задание правильно. Во второй части на чистовой лист можно переписать только один вариант решения.
