Правда ли, что плохой памяти у детей не существует?

Ребенок снова забыл правило, не может пересказать параграф и уверяет, что не помнит, о чем его просили пять минут назад. Клинический психолог, стрессолог и травматерапевт «Школа на Газетном» Артем Булатов рассказал Детям Mail, почему у ребенка могут быть проблемы с запоминанием, как ему помочь и когда стоит насторожиться.