Правда ли, что плохой памяти у детей не существует?

Ребенок снова забыл правило, не может пересказать параграф и уверяет, что не помнит, о чем его просили пять минут назад. Клинический психолог, стрессолог и травматерапевт «Школа на Газетном» Артем Булатов рассказал Детям Mail, почему у ребенка могут быть проблемы с запоминанием, как ему помочь и когда стоит насторожиться.
Не делайте поспешных выводов
Информация в нашей голове не исчезает бесследно. Ребенок либо не успевает ее как следует запомнить, либо не понимает, как потом извлечь ее из глубин памяти.
Попросите ребенка подробно пересказать любимый мультфильм, компьютерную игру, поездку или случай с друзьями. Скорее всего, он вспомнит имена героев, последовательность событий, отдельные реплики и детали, на которые взрослый не обратил внимания. Ребенку интересно, он сосредоточен и эмоционально включен, поэтому информация легко закрепляется.
Выводы о плохой памяти у ребенка часто оказываются поспешными. Если у него нет заболеваний и особенностей развития, которые могут влиять на запоминание, дело обычно не в объеме памяти. Гораздо важнее то, умеет ли он ею пользоваться.
Почему любимый мультфильм запоминается, а правила — нет
Мозг не записывает все происходящее одинаково. Лучше сохраняется то, что вызывает интерес, связано с эмоциями или уже знакомо ребенку. Сюжет мультфильма понятен, герои вызывают симпатию, события следуют одно за другим. А вот новое правило по русскому языку может выглядеть как набор слов, который пока не с чем связать.
Чтобы информация сохранилась, ребенку сначала нужно обратить на нее внимание.
Есть и другая ситуация. Факт сохранился, но быстро извлечь его не получается. Ребенок знает правило, однако не может вспомнить его у доски. Через несколько минут, когда напряжение проходит, ответ неожиданно появляется. Такое случается и со взрослыми, когда знакомое имя никак не приходит в голову.
Памятью тоже нужно учиться управлять
Одни дети интуитивно находят удобный способ запоминания. Они делят материал на части, связывают новое со знакомым, повторяют трудное место или представляют его в виде картинки. Другие несколько раз читают страницу и надеются, что текст останется в голове сам собой. Если этого не происходит, они быстро решают, что учиться бесполезно.
Умение пользоваться памятью похоже на любой другой навык. Кто-то осваивает его почти незаметно, а кому-то нужны объяснение и тренировка.
Представьте телефон с большим объемом памяти. В него сохранили важный файл, но забыли, в какой папке он находится и как называется. Файл никуда не делся, однако быстро открыть его невозможно. Примерно так чувствует себя ребенок, который учил тему, но не понимает, за что зацепиться, чтобы восстановить нужную информацию.
Как помочь ребенку лучше запоминать
Начинать стоит не с требования «повтори еще десять раз», а с проверки понимания. Попросите ребенка объяснить материал своими словами. Если он не может этого сделать, механическое заучивание вряд ли даст устойчивый результат. Сначала нужно разобрать непонятные слова, показать связь между событиями или привести знакомый пример.
Большой объем информации полезно делить на небольшие смысловые части. После каждого фрагмента ребенок может коротко рассказать, что понял. Так взрослый сразу заметит, в каком месте потерялась логика, а ребенку не придется удерживать в голове всю страницу целиком.
Хорошо работают опорные вопросы. Вместо просьбы «вспомни все» можно уточнить, с чего началось событие, кто участвовал, что произошло потом и чем все закончилось. Постепенно ребенок учится задавать такие вопросы самому себе и выстраивать путь к нужному воспоминанию.
Новую информацию стоит связывать с тем, что уже известно. Историческую дату можно поместить на временную линию, иностранное слово включить в смешную фразу, а правило проверить на собственных примерах. Чем больше осмысленных связей появится у материала, тем легче будет к нему вернуться.
Важно повторять не много раз подряд, а несколько раз с промежутками. Короткое возвращение к теме вечером, на следующий день и еще через несколько дней обычно полезнее, чем час непрерывного заучивания накануне ответа.
Когда следует насторожиться
Если ребенок начал заметно хуже запоминать после болезни или травмы, теряет уже освоенные навыки, не узнает знакомые вещи, не может выполнить простую инструкцию или трудности мешают ему в повседневной жизни, нужно обратиться к педиатру. При необходимости врач направит к профильному специалисту.
В остальных случаях лучше отказаться от ярлыка «плохая память» и посмотреть, на каком этапе возникает трудность. Ребенок мог не услышать инструкцию, не понять материал, не связать новое со знакомым или растеряться, когда понадобилось быстро ответить. Каждая из этих проблем решается по-разному.
Память ребенка не похожа на пустой сосуд, который нужно заполнить фактами и научиться пользоваться этим массивом данных. Когда ребенок понимает, как запоминать, раскладывать информацию по смыслу и находить ее в нужный момент, учеба перестает казаться бесконечной проверкой его способностей.
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