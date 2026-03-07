Почему у кроликов такие длинные уши: объяснение для детей и советы родителям

Кролики — добыча для многих хищников: лис, хищных птиц, крупных кошек.

Им нужно вовремя заметить опасность. Большие уши работают как антенны. Они улавливают даже очень тихие звуки: шорох травы, шаги или хлопанье крыльев.

Кролик может поворачивать уши в разные стороны независимо друг от друга. Это помогает точно определить, откуда идёт звук.