Печенье «Поцелуйчики» с творогом

Предлагаем испечь вкуснейшее печенье «Поцелуйчики» с творогом. Это печенье готовится из доступных ингредиентов, которые найдутся в каждом доме, к тому же приготовить его сможет даже начинающий кулинар. Творожное печенье Поцелуйчики готовится очень быстро и его всегда можно испечь, если хочется чего-то сладкого к чаю или кофе.

Ингредиенты

Мука пшеничная - 210 г

Творог - 250 г

Масло сливочное - 80 г

Сахар - 150 г


Разрыхлитель (по желанию) - 0,25-0,5 ч.л.

  • 318 кКал
  • 0 ч. 50 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления творожного печенья Поцелуйчики нам понадобится всего 4 ингредиента: мука, сливочное масло, творог и сахар.

 

Ингредиенты для печенья «Поцелуйчики» с творогом
Фото 1

 

 

В миску просеять муку и добавить кусочки сливочного масла.

 

Мука с кусками сливочного масла
Фото 2

 

 

Перетереть муку с маслом в крошку.

 

То же самое в виде крошки
Фото 3

 

 

Добавить в миску творог. Хорошо размять.

 

Всыпать творог
Фото 4

 

 

Замесить творожное тесто, собрать его в шар. Тесто не должно быть жирным, поэтому если увидите, что на ладони остаются следы, добавьте немного муки. Я добавила 10 грамм.

 

Скатать шар из теста
Фото 5

 

 

Тесто раскатать толщиной 4-5 мм и вырезать кружочки при помощи стакана.

 

Стаканом вырезать круги
Фото 6

 

 

В тарелку насыпать сахар, опускать в него каждый кружок.

 

Кружок на сахаре
Фото 7

 

 

Сложить кружок пополам, сахаром внутрь.

 

Сложить вдвое кружок
Фото 8

 

 

Затем ещё раз сахаром внутрь и окунуть в сахар со всех сторон.

 

Сложить тесто ещё раз вдвое
Фото 9

 

 

Застелить противень пергаментом и выложить на него сформированное печенье. Духовку разогреть до 200 градусов и печь печенье 20-25 минут, пока оно зарумянится.

 

Печенья в сахаре на противне
Фото 10

 

 

Вкуснейшее печенье «Поцелуйчики» с творогом наконец готово, и его можно уплетать за обе щеки .

Фото печенья «Поцелуйчики» с творогом
Фото 11

 

 

Остывшее печенье подавать к чаю, кофе или молоку. С молоком - вообще бомба! Приятного аппетита!

 

Рецепт творожного печенья «Поцелуйчики»
Фото 12

 

 

 

Дополнения к рецепту

  • Что такое сильная мука и слабая мука? Сколько клейковины в пшеничной муке? Какую муку выбрать?

  • ВАЖНО! Я давно пеку такое печенье. Оно нравится всем моим друзьям и родственникам. Рецепт представлен правильно. Но творог бывает совершенно разный, поэтому ориентироваться нужно на свои тактильные ощущения. Муки нужно добавить столько, чтобы тесто не липло к рукам. © (из комментариев ниже)
  • Важно! Замечания из комментариев ниже... Все получилось (но со щепоткой гашеной соды:) перестраховалась)) © + Вместо щепотки соды можно взять 0,25 ч.л. разрыхлителя и добавить в муку.
