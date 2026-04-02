Для приготовления творожного печенья Поцелуйчики нам понадобится всего 4 ингредиента: мука, сливочное масло, творог и сахар.

В миску просеять муку и добавить кусочки сливочного масла.

Перетереть муку с маслом в крошку.

Добавить в миску творог. Хорошо размять.

Замесить творожное тесто, собрать его в шар. Тесто не должно быть жирным, поэтому если увидите, что на ладони остаются следы, добавьте немного муки. Я добавила 10 грамм.

Тесто раскатать толщиной 4-5 мм и вырезать кружочки при помощи стакана.

В тарелку насыпать сахар, опускать в него каждый кружок.

Сложить кружок пополам, сахаром внутрь.

Затем ещё раз сахаром внутрь и окунуть в сахар со всех сторон.

Застелить противень пергаментом и выложить на него сформированное печенье. Духовку разогреть до 200 градусов и печь печенье 20-25 минут, пока оно зарумянится.

Вкуснейшее печенье «Поцелуйчики» с творогом наконец готово, и его можно уплетать за обе щеки .

Остывшее печенье подавать к чаю, кофе или молоку. С молоком - вообще бомба! Приятного аппетита!