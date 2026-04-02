Ингредиенты
Мука пшеничная - 210 г
Творог - 250 г
Масло сливочное - 80 г
Сахар - 150 г
Разрыхлитель (по желанию) - 0,25-0,5 ч.л.
- 318 кКал
- 0 ч. 50 мин.
Процесс приготовления
Для приготовления творожного печенья Поцелуйчики нам понадобится всего 4 ингредиента: мука, сливочное масло, творог и сахар.
В миску просеять муку и добавить кусочки сливочного масла.
Перетереть муку с маслом в крошку.
Добавить в миску творог. Хорошо размять.
Замесить творожное тесто, собрать его в шар. Тесто не должно быть жирным, поэтому если увидите, что на ладони остаются следы, добавьте немного муки. Я добавила 10 грамм.
Тесто раскатать толщиной 4-5 мм и вырезать кружочки при помощи стакана.
В тарелку насыпать сахар, опускать в него каждый кружок.
Сложить кружок пополам, сахаром внутрь.
Затем ещё раз сахаром внутрь и окунуть в сахар со всех сторон.
Застелить противень пергаментом и выложить на него сформированное печенье. Духовку разогреть до 200 градусов и печь печенье 20-25 минут, пока оно зарумянится.
Вкуснейшее печенье «Поцелуйчики» с творогом наконец готово, и его можно уплетать за обе щеки .
Остывшее печенье подавать к чаю, кофе или молоку. С молоком - вообще бомба! Приятного аппетита!
Дополнения к рецепту
Что такое сильная мука и слабая мука? Сколько клейковины в пшеничной муке? Какую муку выбрать?
- ВАЖНО! Я давно пеку такое печенье. Оно нравится всем моим друзьям и родственникам. Рецепт представлен правильно. Но творог бывает совершенно разный, поэтому ориентироваться нужно на свои тактильные ощущения. Муки нужно добавить столько, чтобы тесто не липло к рукам. © (из комментариев ниже)
- Важно! Замечания из комментариев ниже... Все получилось (но со щепоткой гашеной соды:) перестраховалась)) © + Вместо щепотки соды можно взять 0,25 ч.л. разрыхлителя и добавить в муку.
