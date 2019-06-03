Адский доктор. «Здоровые» советы бабушек, которые лучше забыть

Несмотря на то, что современная медицина развивается семимильными шагами, в быту многих российских семей используются бабушкины советы. Причем особенно часто и щедро они раздаются в отношении самых младших членов.

На какие только ухищрения не шли люди раньше, когда не было достойной медицины, чтобы вырастить здоровых малышей.

С рождением ребенка мамы и бабушки погружается в атмосферу споров и недопонимания. Связаны они с разными подходами к уходу за малышом и его лечением. Мамы руководствуются современными рекомендациями доказательной медицины, а бабушки — своим опытом и традициями. Увы, они не всегда так безобидны, как кажется.

Совет 1: «Давай дадим ему вина, чтобы крепче спал»

Одна из самых опасных традиций. Она существует во многих странах бывшего СССР.

Совет 2: «При насморке закапай грудное молоко в нос»

Многие бабушки уверены, что грудное молоко можно использовать для ежедневного ухода за носом и в качестве эквивалента лекарств во время болезни. Но это не так. Слизистая оболочка носа покрыта реснитчатым эпителием. Проще говоря, ресничками. Они перемещают слизь в сторону носоглотки и таким образом обеспечивают очищение носовых проходов. Если закапать в нос грудное молоко, реснички начнут слипаться и перестанут справляться со своей работой. Кроме того, грудное молоко не стерильно, а значит, в носу будут размножаться бактерии. В результате ребенок может разболеться сильнее.

Совет 3: «Делай воду погорячей, три мочалкой и не жалей мыла»

Некоторые уверены: чем горячее — тем лучше. Ребенка купают в сорокаградусной воде, намыливают с ног до головы и при этом трут жесткой мочалкой.

Ошибки очевидны:

Горячая вода может привести к перегреву. Малыша нужно купать в воде с температурой около 37 градусов. Если у ребенка атопический дерматит, вода должна быть прохладнее. Отечественные специалисты рекомендуют охладить ванну до 35 градусов, а западные — до 27-30.

Младенца нельзя мыть с моющими средствами каждый день. Это снижает бактерицидные свойства кожи, а значит, она становится более беззащитной перед инфекцией.

Не используйте обычное мыло. Оно может повлиять на рН (кислотность) детской кожи и спровоцирует ее сухость и повышенную чувствительность к раздражителям.

Откажитесь от мочалок. Ребенку они ни к чему. Детская кожа очень тонкая и нежная — трение мочалкой может ее поранить.

Совет 4: «Не открывай окон — от этого сквозняки»

Бабушки боятся сквозняков. Опасаются, что внуки могут заболеть. Если ребенок вспотел или только что после ванны, такое действительно может случиться. Причиной болезни может стать резкий перепад температур, спазм сосудов и активизация на этом фоне собственной патогенной микрофлоры. Во всех остальных случаях страхи слишком преувеличены. Дети болеют не из-за сквозняков, а из-за болезнетворных бактерий и вирусов. Если вы будете регулярно проветривать квартиру, их вынесет свежий поток воздуха. Если закроете все окна и будете сидеть в духоте, поспособствуете размножению патологических микроорганизмов и успешной их атаке на ваших домочадцев.

Совет 5: «Запеленай потуже, чтобы лучше спал и ножки были ровными»

Если ребенка запеленать, он действительно будет спать лучше. Однако необязательно делать это туго. Чтобы кроха быстрее уснул и не будил себя постоянными вздрагиваниями, можно ограничиться пеленанием ручек.

Что касается утверждения о «ровных ножках», оно в корне неверно. От тугого пеленания они не станут ровнее. Если ребенка сильно стягивать пеленками, вы не поможете ему, а только навредите. Во-первых, если малыш родился с дисплазией тазобедренного сустава, такой метод ее усугубит. Во-вторых, есть риск перегреть младенца, нарушить кровообращение и дыхание, замедлить развитие мышц ребенка. Кроме того, вы лишаете его возможности познания окружающего мира с помощью осязания.

Совет 6: «Натуральное молоко или манка лучше искусственных смесей»

В прежние времена, если не удавалось найти донорское молоко, ребенку давали коровье или манку. Это была не лучшая альтернатива, но нередко единственная. В наше время в магазинах очень большой выбор искусственных смесей. По своему составу они максимально приближены к женскому молоку и отвечают возрастным и физиологическим особенностям ребенка. Несмотря на это, некоторые бабушки считают, что это «химия», и ее лучше заменить натуральным молоком или манкой. Скажу сразу, это плохая идея.

Что касается манки, она содержит глютен (клейковину). Это еще один виновник пищевой непереносимости у детей. Поэтому заменить грудное молоко манкой не пытайтесь. Посоветуйтесь с врачом, и он с учетом индивидуальных особенностей подберет вашему ребенку хорошую смесь.

Совет 7: «Вместо клизмы возьми кусочек мыла»

Запоры — распространенная проблема у малышей. Чаще всего задержка стула объясняется дисбактериозом и незрелостью желудочно-кишечного тракта. Чтобы решить проблему, бабушки советуют использовать кусочек мыла. Но делать так не надо! Мыло может спровоцировать ожог слизистой. Мой совет — в случае запора используйте специальные микроклизмы. Их можно без труда найти в любой аптеке.

Совет 8: «Чтобы температура упала, закутай потеплее»

При лихорадке нередко советуют накрыть ребенка парой одеял, чтобы пот прошиб, а с ним и температура упала. Делать так нельзя. Можно спровоцировать еще большее повышение температуры. Ее подъем выше 39, 5 для ребенка чреват тепловым поражением мозга, проблемами с сердцем и дыханием. Если ваш ребенок температурит, разденьте его и откройте окно. Давайте малышу больше пить. Если ему меньше 3 месяцев, сбивайте температуру при 38 градусах. Если малыш старше — при 38,5.

Совет 9: «Давай оботрем его водкой или уксусом»

Это еще один популярный в народе метод борьбы с высокой температурой, который очень опасен для детей. Водка может привести к отравлению алкоголем, укус — к отравлению кислотой. Но проблема не только в этом. Водка и уксус станут причиной спазма сосудов кожи. Теплоотдача замедлится, а значит, температура внутренних органов (которую, кстати, вы не сможете измерить) повысится. Ребенку станет хуже. Именно поэтому не бойтесь использовать жаропонижающие лекарства и не стесняйтесь обращаться за скорой помощью в службу «03».

Совет 10: «Лечить будем только народными средствами»

Проблема антибиотикоустойчивости в наше время становится все более актуальной, поэтому я приветствую стремление обойтись без антибактериальных лекарств. Однако бывают болезни, в лечении которых нужны антибиотики. Так, например, они нужны при лечении бактериальных инфекций, например, ангины. Чтобы избежать осложнений (при той же ангине — ревматизма, нефрита), нужно пропить полный курс и не бросать прием таблеток на середине пути.