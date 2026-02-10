«Мне сказали, что нужно было найти жертву»: 20 педагогов увольняются вслед за директором

За последнее время в школах Красноярского края произошло два ЧП.

В обоих случаях уволили директоров. Но если в отношении красноярской школы № 153, где восьмиклассница устроила поджог, все обошлось просто увольнением директора, то в Кодинске ситуация иная.

После увольнения директора Юлии Шикиной в знак солидарности заявления на увольнения подали более 20 учителей. Такой массовой акции протеста педагогов не случалось давно. Еще и родители учеников кодинской школы потребовали от губернатора не увольнять директора.

Корреспондент «Свободной Прессы» поговорил о причинах массовых увольнений и о способах защиты школьников и учителей от нападений с красноярским политологом Алексеем Аксютенко.

«СП»: В Кодинске имела место акция солидарности педагогов с уволенным директором? Почему?

— В Красноярском крае было два подряд ЧП, связанных с нападением учеников на других школьников и учителей. Причем, в красноярской школе девочка не просто пронесла в школу керосин, а фактически сделала «коктейль Молотова» и использовала его. В Кодинске ситуация иная. Хотя тоже неприятная и тревожная. Девочка с ножом напала на учителя.

В том и другом случае, наверное, есть вина руководителей учреждения. Но мне кажется, вина разная.

«СП»: Почему разная?

— Конфликт между учителем и учеником — одна ситуация.

Но когда в школу проносят большую сумку с горючим и дальше разворачивается огненное шоу, побоище — другая ситуация.

В Красноярске к школе было большое количество нареканий. Поэтому увольнение директора не вызвало возражений. Что касается школы в Кодинске, надо понимать, школы в малых населенных пунктах — не просто школы, а центры, которые воспитали не одно поколение местных жителей.

Как правило директора таких школ работают длительное время. Они пользуются заслуженным уважением и коллектива, и своих выпускников, живущих на этой территории.

«СП»: Решения об увольнениях директоров кто принимал?

— Решения принимал губернатор. В случае с Кодинском, на мой взгляд, это неаккуратное кадровое решение. Губернатор не разобрался, кто виноват в случившемся. Хотя если сравнивать финансирование школ Красноярска и Кодинска, очевидна большая разница. Именно в силу слабого финансирования обеспечить охрану в кодинской школе сложнее.

«СП»: Итак, в Кодинске случилась акция протеста учителей. 20 педагогов написали заявления на увольнение. Неожиданно…

— Это своего рода протест против того, как власть видит ситуацию и как предлагает из нее выходить. Одним из пунктов предотвращения подобных ситуаций в будущем губернатор Красноярского края, например, видит мониторинг классными руководителями аккаунтов учеников в соцсетях.

Но это невозможно. В целом набор планируемых мер больше похож на выполнение определенных ритуальных мероприятий в связи с произошедшим. Но мало похож на серьезную вдумчивую работу, которая даст результат.

«СП»: Первой мерой стало увольнение директоров школ.

— Хороших управленцев в сфере образования в глубинке не так много. Поэтому не только учителя, но и родители учеников сейчас встали на защиту увольняемого директора в Кодинске. Это прецедент своего рода.

«СП»: По соцсетям странное решение. Школьники же могут уйти в закрытые чаты, их и не увидит классный руководитель.

— Даже если брать открытые аккаунты, то при 30 учениках в классе (у каждого, допустим, по три аккаунта в соцсетях) классный руководитель будет мониторить все 90 аккаунтов?

Не говоря о том, что у педагогов и без того нагрузка большая: надо вести уроки, проверять домашние задания. Наконец, у учителей есть своя семейная жизнь, свои дети.

«СП»: Власти края не планируют усилить охрану школ, чтобы не допускать повторения подобных инцидентов?

— Есть лишь поручение губернатора — сформировать единые требования к охранникам школ. Будто их раньше не было…

«СП»: Не пробовали увеличить суммы контрактов для охранных организаций? Чтобы те могли платить достойную зарплату охранникам и принимать на работу более квалифицированных в вопросах обеспечения безопасности людей.

— У меня в телеграмм-канале дискуссия на эту тему идет. Да, во-первых, суммы контрактов на охрану школ должны быть другие. Во-вторых, требования к системе охраны. В-третьих, оснащение. Есть определенные правила по охране образовательных учреждений.

В то же время депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Еремин заявил, что на работу в школы чаще нанимаются бабушки (или более широко взять — пенсионеры). Они на деле больше выполняют функции вахтера, чем охранника. Но депутат Еремин считает, что бабушки иногда охраняют школы лучше, чем вооруженная охрана.

Только почему-то бабушки не охраняют ни ту же Госдуму, ни суды, ни аэропорты. Бабушки охраняют лишь школы и детские сады. Безопасность детей, выходит, менее важна, чем безопасность депутатов Госдумы?

«СП»: Хорошее сравнение. По поводу зарплат охранников руководитель холдинга ЧОПов комментировал нам однажды очередное ЧП в школах. И сказал, что финансирование надо повышать в разы, если реально хотим обеспечить безопасность школьников и педагогов. При нынешних суммах контрактов ЧОПы не могут платить достойную зарплату охранникам. Уважающие себя мужчины не пойдут на такую зарплату.

— Всё верно. Один из вариантов выхода из ситуации — вменить в обязанности Росгвардии охрану школ. Увеличить ее штат. И не нужны будут контракты с ЧОПами. Почему судебные приставы могут охранять суды, но Росгвардия не может охранять школы? Это же государственная задача — защита школ. Она может решаться по-разному.

Давайте увеличим финансирование силовых структур под эту задачу. Почему находятся деньги на финансирование силовиков, которые следят за поиском нежелательного контента в интернете, но нет денег на обеспечение реальной охраны школ?

«СП»: Отдельно надо разобраться с причинами нападений подростков. Дело только в буллинге или в чем-то еще?

— Это больше вопрос про воспитание. Тема, которая отношения к охране не имеет. Тут речь про идеологию государства. Очевидно, что «Движение Первых» и то количество средств, которое на него тратится, не решают проблему воспитания. Нужны другие шаги.

«СП»: Столько мер по патриотическому воспитанию молодых, а на практике — серия ЧП в школах…

— Агрессии за последние четыре года много стало. Формируется нервозное поле. Это хорошо считывается не только взрослыми, но и подростками. Плюс работают спецслужбы противника, которые вербуют взрослых и организуют поджоги различных объектов подростками. Внутренняя агрессия плюс внешнее воздействие. И мы видим результат.

«СП»: Итак, в кодинской школе директора уволили, 20 педагогов подали заявления на увольнения. Что будет со школой?

— В Сети уже есть интервью уволенного директора. Юлия Шикина говорит, что из неё сделали козла отпущения: «Мне сказали, что нужно было найти жертву… По соглашению сторон вынудили, уже уволили». И добавляет, что подписала заявления на увольнения более 20 педагогов с 2-недельной отработкой: «Если за две недели ничего не решится, они тоже уходят. С одной стороны, это солидарность, у меня хорошие отношения с коллективом были. А во-вторых, это и защита учителя. Учителя совершенно беззащитны».

Юлия Шикина — педагог, кстати, с 25-летним стажем. Теперь она без работы…

Между тем 9 февраля новое ЧП в школе зафиксировано в Ханты-Мансийском автономном округе. К счастью, на сей раз обошлось без пострадавших.

Один из учителей заметил странное поведение ученика. Педагог забрал у парня рюкзак и обнаружил внутри топор и пневматический пистолет. Подростка задержали, возбуждено уголовное дело. С учениками школы и их родителями работают психологи.

Когда материал был опубликован, из Красноярского края пришла новая информация.

После коллективного протеста учителей школы в Кодинске глава Кежемского округа Олег Желябин сообщил, что Шикину возвращают на работу в школу, но лишь простым учителем.

На время проверки школы исполняющей обязанности директора будет Татьяна Миронова, ранее занимавшая эту должность.

«Весь педагогический коллектив остаётся на своих местах. Учебный процесс не нарушен, все уроки проводятся в полном объёме», — заявил Желябин. Осталось дождаться подтверждения этой информации от самих учителей, заявления которых на увольнение ранее подписала Шикина как уходящий директор.

И отдельный вопрос — какими окажутся результаты проводимой проверки.