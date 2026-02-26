Пухлые щечки и складочки. Что делать, если ребенок резко набрал вес

Пухлые щечки, складочки на ручках и ножках умиляют нас только в младенцах.

Пухлые щечки, складочки на ручках и ножках умиляют нас только в младенцах. Резкая прибавка веса у ребенка школьного возраста уже не радует, а заставляет тревожиться и переживать — а вдруг с ним что-то серьезное?

Первой реакцией родителей наобычно становится страх: в этом случае под подозрение попадают гормоны, щитовидная железа, поджелудочная.Однако резкий набор веса у детей не всегда связан с заболеванием. В чем же истинная причина, aif.ru рассказала

Чтобы понять, где проходит граница между нормой и поводами для беспокойства, важно разобраться, как вообще устроены рост и развитие детского организма.

Рост стоит, вес растёт

«Одна из главных ошибок родителей — ожидание, что ребенок будет расти и набирать вес равномерно из года в год. На самом деле детский организм развивается скачками. Поэтому рост ребенка никогда не бывает линейным, — говорит Сидорова. — Периоды активного вытяжения чередуются с этапами, когда рост временно замедляется, а масса тела увеличивается быстрее».

Так, в возрасте примерно от 3 до 7 лет дети проходят фазу активного роста. В этот период, по словам эксперта у них могут заметно повышаться аппетит, меняться пропорции тела, появляться временная округлость. Это не признак ожирения, а отражение того, что организм запасается энергией для роста.

Второй важный этап — преддверие полового созревания. У девочек эта пора чаще приходится на 9-11 лет, у мальчиков на 10-13 лет.

Гормональная система начинает перестраиваться задолго до появления внешних признаков пубертата. В этот период временное увеличение жировой ткани является физиологичным. У девочек чаще происходит перераспределение подкожного жира в области живота, бедер, ягодиц — это нормальная подготовка к будущей репродуктивной функции. У мальчиков прибавка обычно менее заметная, но тоже возможна.

«Ключевым моментом для того, чтобы понять, что бить в колокола не стоит, а реагировать на лишний жирок у ребенка в эти периоды нужно спокойно, является то, что ребенок пусть медленно, но всё же продолжает расти в длину, остается активным, не жалуется на самочувствие, хорошо переносит физические нагрузки, — говорит эксперт. — Такие изменения чаще всего не требуют лечения».

Самая частая причина прибавки веса

По словам эксперта, в резком наборе веса у детей чаще всего виноваты вовсе не гормоны, а изменение привычек. Современные дети двигаются значительно меньше, чем предыдущие поколения. Школа, домашние задания, гаджеты, снижение объема спонтанной активности — все это постепенно снижает их энергозатраты.

К этому добавляются пищевые факторы. Частые перекусы, сладкие напитки, булочки, еда на бегу и перед экраном, поздние ужины — все это может приводить к тому, что калорийность рациона превышает реальные потребности организма. В такой ситуации вес начинает расти быстрее, чем рост, и формируется избыток жировой ткани.

Важно понимать: ребенок редко переедает осознанно. Чаще он ест потому, что еда доступна (стоит открыть холодильник или запустить руку в вазочку с конфетами на столе), а также потому, что у него нарушен режим дня (он недосыпает), или он эмоционально подавлен или перегружен. Поэтому обвинения и жесткие ограничения почти всегда дают обратный эффект.

Когда нужен врач

Несмотря на популярный миф, что именно эндокринные заболевания являются причиной ожирения, на самом деле у детей эта причина возникает менее чем в 5% случаев. Тем не менее, существуют ситуации, когда обследование у эндокринолога, действительно, необходимо.

По словам Сидоровой, тревожными сигналами являются:

— набор веса на фоне замедления или остановки роста (вне возрастных периодов, когда такое в норме может происходить: 3-7 лет и времени предпубертата). Особенно подозрительно, если значительная прибавка веса произошла за короткий срок. Или если массы тела ребенка выросла более чем на 2,5 кг в год без соответствующего роста,

— резкие изменения аппетита;

— замедление или остановка роста;

— выраженная вялость, сонливость ребёнка, сухость кожи, склонность к запорам — это возможные признаки гипотиреоза,

— вес, неуклонно растущий на фоне адекватного питания и достаточной физической активности,

— жажда и учащенное мочеиспускание, головные боли, выраженная слабость, повышенная усталость, снижение переносимости нагрузок . В этом случае необходимо серьезное обследование, так могут проявляться самые разные заболевания — от сахарного диабета и расстройств пищевого поведения (РПП) до опухолей

В таких случаях врач может назначить обследование: анализы гормонов щитовидной железы, показатели углеводного обмена, иногда дополнительные исследования, строго по показаниям. Комплексная оценка позволяет отличить физиологический этап развития от заболевания и избежать ненужных обследований или, наоборот, вовремя выявить проблему.

А когда — психолог

Вес ребенка может меняться и на фоне стрессовых событий. Переезд, смена школы, конфликты в коллективе, напряженная атмосфера в семье, хронический недосып — все это влияет на гормоны аппетита и пищевое поведение.

Иногда еда становится способом справляться с тревогой, скукой, одиночеством или усталостью. Ребенок может чаще, чем нужно, есть не из-за голода, а из-за саморегуляции. В таких ситуациях работать следует только с рационом, но и с психикой. Потому что без учета эмоционального состояния борьба с лишним весом и расстройствами пищевого поведения редко бывает эффективной.

Что могут сделать родители

Самое важное — создать условия, в которых здоровый вес формируется естественно, без давления и стресса.

Родителям стоит обратить внимание на:

— режим сна: детям требуется от 9 до 11 часов сна в сутки, недосып напрямую связан с набором веса,

— регулярность питания: нужны 3-4 основных приема пищи и максимум 2 здоровых перекуса. Нельзя допускать длительных перерывов в еде и постоянного «кусочничества»,

— ограничение сладких напитков и еды между делом. Уберите со стола «вкусняшки», заменив их фруктами. Старайтесь не покупать еды и напитков с высокой калорийностью,

— ежедневную физическую активность не менее 60 минут — это не обязательно спорт, подойдут прогулки, игры, танцы, любое движение,

— тон своего общения с ребёнком: недопустимо обсуждать вес в обвинительной, оскорбительность, насмешливой или стыдящей форме это ухудшает пищевое поведение и самооценку ребенка.

«Резкий набор веса — это не приговор и не повод для паники, — резюмирует эксперт. — Чаще всего этот признак отражает либо естественные этапы роста, либо нежелательные изменения образа жизни. Гораздо реже — гормональные нарушения. Задача родителей и врача — не искать болезнь там, где ее нет, а внимательно наблюдать за развитием ребенка и поддерживать его здоровье без давления и страха».