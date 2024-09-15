"УЧИТЕЛЬНИЦА МОЛОДЕЦ": КОНФЛИКТ ПЕДАГОГА И 5-КЛАССНИКА В КРЫМУ ЗАКОНЧИЛСЯ СОТРЯСЕНИЕМ И БОЛЬНИЦЕЙ - "К ПСИХОЛОГУ НУЖНО ВСЮ СЕМЬЮ"

Конфликт между учительницей и учеником 5 класса закончился ударом в висок, сотрясением и больницей. Мальчик сидел в телефоне весь урок, а после звонка на глазах у одноклассников нанёс педагогу удар в порыве ярости: "К психологу нужно всю семью". Пользователи сети заступились за пострадавшую: "Учительница молодец". Новости СМИ2

Школа в маленьком городе в под Симферополем всегда была тихим и спокойным местом. Учителя поимённо знали каждого ученика не только в своих классах, но и во всей школе, а родители были уверены, что здесь их дети в безопасности. Однако утром 13 сентября произошёл действительно жуткий инцидент.

По информации обозревателей "Телеканала 78", беды ничего не предвещало. Атмосфера на уроке музыки в 5 классе царила вполне спокойная и привычная – кто-то распевался, кто-то общался с соседом или передавал записки. В то же время один из учеников, не переставая и громко, стучал пальцами по мобильному телефону, во что-то играя и игнорируя преподавателя. На замечания он никак не реагировал и даже не пытался сделать вид, что убирает телефон.

ФОТО:FREEPIK.COM

Наконец учительница подошла к нему и забрала телефон до конца урока. Она, как пишут обозреватели, ссылаясь на очевидцев, не проявляла никакой агрессии – на её лице не было эмоций, кроме усталости, поскольку ситуация повторялась регулярно.

После окончания урока парень подошёл к столу учительницы, которая попросила его объяснить, зачем ему телефон на занятии. Однако тот в ответ стал кричать и ругаться, требуя, чтобы та оставила его в покое. А после в порыве ярости ударил педагога в висок. Женщину стало шатать, в глазах потемнело и она упала, потеряв сознание.

Одноклассники буйного 5-классника замерли от увиденного. Некоторые побежали за помощью. Педагога срочно забрали в больницу, оказали первую помощь и поставили диагноз – сотрясение. Сейчас она на больничном.

В школьной администрации заявили, что с Денисом провели беседу и назначили ему занятия с психологом.

Пользователи сети разделились во мнениях, встав на защиту не только учительницы, но и ученика, который нанёс ей удар:

Вызывать родителей и разбираться, а учитель молодец.

Ребёнку нужна помощь специалистов, а не оскорбления. Нужно работать с ним, чтобы не прогрессировало и не пришёл в школу с автоматом. Наказать и забыть проще всего.

К психологу нужно всю семью: и маму, и папу, и всех, кто живёт с ним. Он с кого пример берёт? С родителей! С ними и надо беседовать. По-любому отец этого "ребёночка" с мамой именно так и общается.

Папа с мамой пусть готовятся оплачивать лечение, реабилитацию, и за нанесение морального вреда учительнице.

А как насчёт детской комнаты полиции? Такое поведение не повод для постановки на учет?