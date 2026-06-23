Играй и запоминай. Психолог объяснил, как игры снижают стресс перед ЕГЭ

У студентов стартовала летняя сессия, а с 1 июня школьники сдают ЕГЭ. Доцент кафедры клинической психологии КФУ Инна Кротова предлагает научно обоснованный способ снизить стресс и повысить концентрацию – мобильные игры.

Почему казуальные игры снимают стресс перед ЕГЭ

Речь не о многочасовых «стрелялках», а о казуальных играх с короткими сессиями (5–10 минут). Они дают быстрый результат, перезагружают мозг и помогают усваивать материал в фоновом режиме. Психолог предупреждает: метод работает только при дозированном использовании. Рассказываем подробности.

Казалось бы, гаджеты и подготовка к экзаменам — вещи несовместимые: родители и учителя твердят, что телефон отвлекает. Но психолог КФУ смотрит на проблему иначе. При правильном подходе смартфон из врага превращается в помощника.

Речь идёт не о многочасовых «стрелялках» или онлайн-баталиях, которые высасывают время и силы. Инна Кротова рекомендует так называемые казуальные игры — с простыми правилами, яркой графикой и короткими сессиями.

«Казуальные игры в своем легком освоении с простыми правилами и яркой графикой, иммерсивной средой помогут снизить уровень тревожности. Всё доступно, легко, достижимо и расслабляет», — поясняет эксперт.

Игровая механика даёт то, чего так не хватает в период подготовки к экзаменам: быстрый и понятный результат. Прошёл уровень — получил награду. Это создаёт эффект завершённого действия, которого нет при зубрёжке билетов, где результат отсрочен.

Как мобильные игры помогают усваивать знания

Короткая игровая сессия (5–10 минут) работает как «перезагрузка» для мозга.

Секрет в психофизиологии. Когда мы интенсивно учим материал, когнитивные процессы напряжены. Если периодически переключаться на лёгкую игровую активность, мозг продолжает обрабатывать выученное в фоновом режиме.

«В ресурсные моменты переключения то, что вы учили, будет закрепляться в памяти, — объясняет Инна Кротова. — Через успешное завершение игрового уровня можно снять напряжение от неизвестности того, как будет проходить экзамен. Структурированность и определенность в знаниях также может проявиться эффективнее и быстрее, когда когнитивные процессы будут находиться в фоновом режиме во время игры. Возможно, что визуализация ответов на экзаменационные вопросы тоже активируется, и информация усвоится лучше».

Проще говоря: пока вы механически соединяете цветные фишки на экране или собираете пазл, ваш мозг на заднем плане раскладывает по полочкам теоремы, даты и формулы.

Главное правило: не злоупотреблять

У метода есть важное условие. Игра работает как инструмент саморегуляции лишь тогда, когда ей не злоупотребляют. Если превратить подготовку в бесконечное «пройти ещё один уровень», эффект будет обратным.

«Игры, если к ним относиться изначально осознанно как к инструменту баланса, то есть если использовать их с конкретной целью, не утомляют, — подчёркивает психолог КФУ. — Цифровизация снижает концентрацию. Чтобы внимание не рассеивалось, необходимо четко определить режим активности и свою устойчивость».

Кротова напоминает и о базовых вещах: не забывайте про сон и физическую активность. Если всё под контролем — антистресс-эффект обеспечен.

Что в сухом остатке. Короткая мобильная игра перед повторением билета или в перерыве между конспектами — не лень, а легальный и научно обоснованный способ снять тревожность и помочь памяти. Главное — знать меру и не подменять учёбу игрой. Выпускникам и студентам — удачи на экзаменах. И не забывайте вовремя сохраняться.