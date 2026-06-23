Играй и запоминай. Психолог объяснил, как игры снижают стресс перед ЕГЭ

У студентов стартовала летняя сессия, а с 1 июня школьники сдают ЕГЭ. Доцент кафедры клинической психологии КФУ Инна Кротова предлагает научно обоснованный способ снизить стресс и повысить концентрацию – мобильные игры.
Почему казуальные игры снимают стресс перед ЕГЭ
Казалось бы, гаджеты и подготовка к экзаменам — вещи несовместимые: родители и учителя твердят, что телефон отвлекает. Но психолог КФУ смотрит на проблему иначе. При правильном подходе смартфон из врага превращается в помощника.
Речь идёт не о многочасовых «стрелялках» или онлайн-баталиях, которые высасывают время и силы. Инна Кротова рекомендует так называемые казуальные игры — с простыми правилами, яркой графикой и короткими сессиями.
«Казуальные игры в своем легком освоении с простыми правилами и яркой графикой, иммерсивной средой помогут снизить уровень тревожности. Всё доступно, легко, достижимо и расслабляет», — поясняет эксперт.
Игровая механика даёт то, чего так не хватает в период подготовки к экзаменам: быстрый и понятный результат. Прошёл уровень — получил награду. Это создаёт эффект завершённого действия, которого нет при зубрёжке билетов, где результат отсрочен.
Как мобильные игры помогают усваивать знания
Секрет в психофизиологии. Когда мы интенсивно учим материал, когнитивные процессы напряжены. Если периодически переключаться на лёгкую игровую активность, мозг продолжает обрабатывать выученное в фоновом режиме.
«В ресурсные моменты переключения то, что вы учили, будет закрепляться в памяти, — объясняет Инна Кротова. — Через успешное завершение игрового уровня можно снять напряжение от неизвестности того, как будет проходить экзамен. Структурированность и определенность в знаниях также может проявиться эффективнее и быстрее, когда когнитивные процессы будут находиться в фоновом режиме во время игры. Возможно, что визуализация ответов на экзаменационные вопросы тоже активируется, и информация усвоится лучше».
Проще говоря: пока вы механически соединяете цветные фишки на экране или собираете пазл, ваш мозг на заднем плане раскладывает по полочкам теоремы, даты и формулы.
Главное правило: не злоупотреблять
У метода есть важное условие. Игра работает как инструмент саморегуляции лишь тогда, когда ей не злоупотребляют. Если превратить подготовку в бесконечное «пройти ещё один уровень», эффект будет обратным.
«Игры, если к ним относиться изначально осознанно как к инструменту баланса, то есть если использовать их с конкретной целью, не утомляют, — подчёркивает психолог КФУ. — Цифровизация снижает концентрацию. Чтобы внимание не рассеивалось, необходимо четко определить режим активности и свою устойчивость».
Кротова напоминает и о базовых вещах: не забывайте про сон и физическую активность. Если всё под контролем — антистресс-эффект обеспечен.
Что в сухом остатке. Короткая мобильная игра перед повторением билета или в перерыве между конспектами — не лень, а легальный и научно обоснованный способ снять тревожность и помочь памяти. Главное — знать меру и не подменять учёбу игрой. Выпускникам и студентам — удачи на экзаменах. И не забывайте вовремя сохраняться.
Свежие комментарии