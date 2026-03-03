РЕБЁНОК.РУ
Гречка в томатном соке

Как приготовить гречку с соусом песто, я рассказывала в этом рецепте. Сегодня же поделюсь еще одним рецептом, а именно, гречки в томатном соке. Томатный сок придаст гречке легкий красноватый оттенок и приятный вкус. Приготовьте, попробуйте и убедитесь сами.

Ингредиенты

Гречка - 150 г

Томатный сок (домашний) - 300 г

Масло сливочное - 20 г

Соль - по вкусу

2 порции
  • 145 кКал
  • 0 ч. 25 мин.
  • Б: 4.74
  • Ж: 4.69
  • У: 22.28

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Перед вами все продукты, которые нам понадобятся для приготовления гречки в томатном соке.

 

Фото 1

 

 

Промойте гречку в прохладной воде несколько раз и откиньте на дуршлаг. Переложите в кастрюлю.

 

Фото 2

 

 

Томатный сок я закрываю сама. Осенью, а именно осенью в нашем регионе самые вкусные, сладкие «юсуповские помидоры», покупаю их и перерабатываю. В томатный сок добавляю только соль, закрываю банки и убираю в шкафчик с консервацией. А всю зиму и весну мы наслаждаемся самым вкусным томатным соком, без консервантов.

 

Фото 3

 

 

В кастрюлю влейте томатный сок, из расчета: на 100 г гречки - 200 г томатного сока. Дождитесь, когда закипит сок, убавьте огонь. Слегка посолите.

 

Фото 4

 

 

Варите гречку под крышкой на медленном огне 15-20 минут.

 

Фото 5

 

 

Когда гречка будет готова, снимите кастрюлю с плиты и добавьте кусочек сливочного масла. Закройте кастрюлю крышкой и дайте настояться каше несколько минут.

 

Фото 6

 

 

Готовую гречневую кашу в томатном соке разложите по тарелкам и подавайте к столу.

 

Фото 7

 

 

Блюдо готово. Приятного аппетита.

 

Фото 8

 

 

 

Фото 9

 

 

Гречка в томатном соке, рецепт с фото
Фото 10
