Гречка в томатном соке

Перед вами все продукты, которые нам понадобятся для приготовления гречки в томатном соке.

Фото 1

Промойте гречку в прохладной воде несколько раз и откиньте на дуршлаг. Переложите в кастрюлю.

Фото 2

Томатный сок я закрываю сама. Осенью, а именно осенью в нашем регионе самые вкусные, сладкие «юсуповские помидоры», покупаю их и перерабатываю. В томатный сок добавляю только соль, закрываю банки и убираю в шкафчик с консервацией. А всю зиму и весну мы наслаждаемся самым вкусным томатным соком, без консервантов.

Фото 3

В кастрюлю влейте томатный сок, из расчета: на 100 г гречки - 200 г томатного сока. Дождитесь, когда закипит сок, убавьте огонь. Слегка посолите.

Фото 4

Варите гречку под крышкой на медленном огне 15-20 минут.

Фото 5

Когда гречка будет готова, снимите кастрюлю с плиты и добавьте кусочек сливочного масла. Закройте кастрюлю крышкой и дайте настояться каше несколько минут.

Фото 6

Готовую гречневую кашу в томатном соке разложите по тарелкам и подавайте к столу.

Фото 7

Блюдо готово. Приятного аппетита.

Фото 8

Фото 9