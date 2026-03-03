Гречка в томатном соке

Ингредиенты
Гречка - 150 г
Томатный сок (домашний) - 300 г
Масло сливочное - 20 г
Соль - по вкусу
- 145 кКал
- 0 ч. 25 мин.
- Б: 4.74
- Ж: 4.69
- У: 22.28
Процесс приготовления
Перед вами все продукты, которые нам понадобятся для приготовления гречки в томатном соке.
Промойте гречку в прохладной воде несколько раз и откиньте на дуршлаг. Переложите в кастрюлю.
Томатный сок я закрываю сама. Осенью, а именно осенью в нашем регионе самые вкусные, сладкие «юсуповские помидоры», покупаю их и перерабатываю. В томатный сок добавляю только соль, закрываю банки и убираю в шкафчик с консервацией. А всю зиму и весну мы наслаждаемся самым вкусным томатным соком, без консервантов.
В кастрюлю влейте томатный сок, из расчета: на 100 г гречки - 200 г томатного сока. Дождитесь, когда закипит сок, убавьте огонь. Слегка посолите.
Варите гречку под крышкой на медленном огне 15-20 минут.
Когда гречка будет готова, снимите кастрюлю с плиты и добавьте кусочек сливочного масла. Закройте кастрюлю крышкой и дайте настояться каше несколько минут.
Готовую гречневую кашу в томатном соке разложите по тарелкам и подавайте к столу.
Блюдо готово. Приятного аппетита.
