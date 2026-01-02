Чтобы приготовить пиццу «Оливье», сначала надо замесить тесто.

В теплом молоке развести дрожжи и сахар. Спустя 10 минут добавить муку и соль.

Замесить тесто, обмять в конце с маслом.

Накрыть тесто и оставить в тепле подниматься.

Если у вас осталась мисочка Оливье, хоть с заправкой, хоть без, вы сократите время приготовления. Мне же пришлось сделать небольшую порцию.

Для этого я заранее сварила картофель, морковь и яйцо.

Когда все остынет, нарезать кубиком все ингредиенты для салата. Добавить горошек.

Немного подсолить, поперчить и перемешать.

Сыр измельчить или натереть на терке.

Тесто раскатать на круглый лист для пиццы или противень.

Я смазываю руки маслом для удобства.

Посыпать половиной сыра.

Разложить салат.

Посыпать оставшимся сыром.

Прикрыть пиццу полотенцем и оставить на 10 минут.

Затем поставить в разогретую духовку (температура - 190 градусов). Выпекать 15 минут или до румяного состояния.

Пицца «Оливье» готова.

Можно сверху украсить и дополнить майонезом.

Приятного аппетита.

