Ингредиенты
Молоко - 150 мл
Дрожжи сухие - 1 ч.л.
Соль - 0,5 ч.л.
Сахар - 1 ч.л.
Масло растительное - 1 ч.
Мука пшеничная - 240 гСалат:
Картофель (вареный) - 50 г
Колбаса (вареная) - 70 г
Огурец маринованный - 50 г
Лук репчатый (мелкий) - 1 шт.
Яйцо куриное (вареное) - 1 шт.
Морковь (вареная) - 50 г
Горошек консервированный - 50 г
Соль и перец - по вкусуДополнительно:
Сыр "Сулугуни" - 100 г
Майонез - 1,5 ст.л. (по желанию)
- 205 кКал
- 1 ч. 30 мин.
- Б: 7.8
- Ж: 8.55
- У: 24.52
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Чтобы приготовить пиццу «Оливье», сначала надо замесить тесто.
В теплом молоке развести дрожжи и сахар. Спустя 10 минут добавить муку и соль.
Замесить тесто, обмять в конце с маслом.
Накрыть тесто и оставить в тепле подниматься.
Если у вас осталась мисочка Оливье, хоть с заправкой, хоть без, вы сократите время приготовления. Мне же пришлось сделать небольшую порцию.
Для этого я заранее сварила картофель, морковь и яйцо.
Когда все остынет, нарезать кубиком все ингредиенты для салата. Добавить горошек.
Немного подсолить, поперчить и перемешать.
Сыр измельчить или натереть на терке.
Тесто раскатать на круглый лист для пиццы или противень.
Я смазываю руки маслом для удобства.
Посыпать половиной сыра.
Разложить салат.
Посыпать оставшимся сыром.
Прикрыть пиццу полотенцем и оставить на 10 минут.
Затем поставить в разогретую духовку (температура - 190 градусов). Выпекать 15 минут или до румяного состояния.
Пицца «Оливье» готова.
Можно сверху украсить и дополнить майонезом.
Приятного аппетита.
Свежие комментарии