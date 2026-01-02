РЕБЁНОК.РУ
Пицца «Оливье»

В преддверии большого "оливьешного" праздника хочу поделиться рецептом утилизации остатков, если таковые будут, конечно)). Запечь салат на тесте, да еще и с сыром - это отличная, вкусная идея!

Ингредиенты

Тесто:

Молоко - 150 мл

Дрожжи сухие - 1 ч.л.

Соль - 0,5 ч.л.

Сахар - 1 ч.л.

Масло растительное - 1 ч.

л.

Мука пшеничная - 240 г

Салат:

Картофель (вареный) - 50 г

Колбаса (вареная) - 70 г

Огурец маринованный - 50 г

Лук репчатый (мелкий) - 1 шт.

Яйцо куриное (вареное) - 1 шт.

Морковь (вареная) - 50 г

Горошек консервированный - 50 г

Соль и перец - по вкусу

Дополнительно:

Сыр "Сулугуни" - 100 г

Майонез - 1,5 ст.л. (по желанию)

  • 205 кКал
  • 1 ч. 30 мин.
  • Б: 7.8
  • Ж: 8.55
  • У: 24.52

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Чтобы приготовить пиццу «Оливье», сначала надо замесить тесто.

 

Фото 1

 

 

В теплом молоке развести дрожжи и сахар. Спустя 10 минут добавить муку и соль.

 

Фото 2

 

 

Замесить тесто, обмять в конце с маслом.

 

Фото 3

 

 

Накрыть тесто и оставить в тепле подниматься.

 

Фото 4

 

 

Если у вас осталась мисочка Оливье, хоть с заправкой, хоть без, вы сократите время приготовления. Мне же пришлось сделать небольшую порцию.

 

Для этого я заранее сварила картофель, морковь и яйцо.

 

Фото 5

 

 

Когда все остынет, нарезать кубиком все ингредиенты для салата. Добавить горошек.

 

Фото 6

 

 

Немного подсолить, поперчить и перемешать.

 

Фото 7

 

 

Сыр измельчить или натереть на терке.

 

Фото 8

 

 

Тесто раскатать на круглый лист для пиццы или противень.

 

Я смазываю руки маслом для удобства.

 

Фото 9

 

 

Посыпать половиной сыра.

 

Фото 10

 

 

Разложить салат.

 

Фото 11

 

 

Посыпать оставшимся сыром.

 

Фото 12

 

 

Прикрыть пиццу полотенцем и оставить на 10 минут.

 

Затем поставить в разогретую духовку (температура - 190 градусов). Выпекать 15 минут или до румяного состояния.

 

Фото 13

 

 

Пицца «Оливье» готова.

 

Фото 14

 

 

Можно сверху украсить и дополнить майонезом.

 

Фото 15

 

 

Приятного аппетита.

 

Фото 16

 

 

 

Фото 17

 

 

Пицца «Оливье», рецепт с фото
Фото 18
