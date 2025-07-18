Важно ли обучать чтению в раннем возрасте?

Порой родители четырехлетних малышей начинают паниковать из-за того, а не должны ли их дети уметь читать уже в этом возрасте. Малыши же очень любят, когда родители читают им сказки, узнают некоторые простые слова и пока еще не читают самостоятельно.

Но нужно ли обучать детей чтению в этом возрасте?

Обычно волнение родителей возникает тогда, когда ребенок перерастает ясельный возраст. К этому времени полномасштабные истерики уже проходят, ребенок четко излагает свои мысли и уже умеет собираться на улицу всего за пять минут, причем делает это довольно качественно. И вот тут то, в этом относительно спокойном возрасте у некоторых родителей и возникает мысль, что они оплошали в одном из важных аспектов воспитания: их ребенок еще не умеет читать.

Такие родители спешат заказывать книги типа «Сто легких способов научить ребенка читать» и довольны тем, что правильно распорядились своей ответственностью в вопросах воспитания. Но в реальности «сто легких способов» оказываются совсем не легкими, и эти книги зачастую пылятся на книжных полках.

Призыв к обучению малышей чтению и овладению другими академическими навыками звучит особенно громко последние десять лет. Трудно не обращать на это внимание. Кто из родителей не интересуется новыми методиками обучения малышей чтению? Кто из родителей не хочет, чтобы их ребенок был таким же умным, как не по годам развитый трехлетний сын их друзей, который уже читает «Колобка»? Кто из родителей не мечтает, чтобы их ребенок учился в одном из самых престижных вузов страны?

..

Беспокойство родителей по поводу обучения чтению в раннем возрасте

Вот несколько фактов, которые подпитывают озабоченность родителей по поводу маленьких детей и чтения:

качество языковой среды ребенка в возрасте трех лет определяет, насколько хорошо он будет читать в десятом классе;

словарный запас ребенка в четыре года определяет его уровень понимания прочитанного материала в третьем классе;

и самый страшный результат исследований – дети, которые к третьему классу не умеют читать бегло, в четыре раза чаще не оканчивают школу и не получают школьный аттестат, чем опытные и умелые читатели.

Родительские переживания (и их «предрассветные» приступы тревоги) способствуют процветанию рынка программ раннего чтения, обучающих книг и других продуктов. Однако спустя некоторое время многие из таких программ просто исчезают, так как эксперты доказывают их неэффективность, а родители подают против них коллективные иски о возмещении средств.

По мнению исследователей, проблема заключается в том, что никто не знает, насколько полезно обучать маленьких детей чтению. Не существует никаких доказательств того, что обучение детей чтению в раннем возрасте способствует развитию ранних навыков грамотности, как нет доказательств и в пользу обратного. Поэтому родители могут попросту потратить впустую очень много собственного времени и времени ребенка, когда могли бы заниматься деятельностью, которая действительно способствует развитию ранней грамотности.

Что должны читать маленькие дети

На самом деле, существуют доказательства того, что маленькие дети учатся гораздо лучше в игровой форме, чем в «строгой» академической обстановке. Ролевые игры учат детей понимать себя и свой мир, способствуют лучшей адаптации к детскому саду и помогают детям становиться гибкими и искушенными мыслителями.

Также исследователи считают, что часть проблемы заключается в том, что родители на самом деле не знают, что нужно, чтобы научить детей читать, поэтому они готовы тратить большие деньги на товары, обещающие им успех. И хотя дети должны знать буквы и звуки, это лишь небольшая часть очень сложного механизма обучения чтению.

Лучшее, что могут сделать родители, – создать в доме богатую языковую среду. Это означает соблюдение баланса между наставляющими фразами, которые мы говорим ребенку в течение дня («Почисть зубы», «Напои собаку») и так называемой «поясняющей» речью. Примером такой речи может служить ситуация, когда вы с годовалым ребенком в коляске гуляете и видите на столбе объявление «Потерялся кот». Вы можете пройти мимо, но также можете объяснить ребенку суть объявления, сказав что-то вроде: «О, нет, кто-то потерял своего любимого кота! Смотри, в объявлении сказано, что кота зовут Барсик. А у бабушки есть кот по имени Марсик. Марсик-Барсик, Барсик-Марсик, рифмуется! А помнишь, в книжке кот забрался на дерево? Как ты думаешь, может, Барсик спрятался на дереве? Давай посмотрим».

Это очень важно, потому что поясняющая речь выстраивает нейронные связи в головном мозге ребенка. Каждый раз, когда родитель толкает коляску с малышом и при этом разговаривает по мобильному телефону, он теряет огромное количество возможностей развития речи малыша.

Обучение маленького ребенка не требует специальной подготовки или дорогих программных продуктов – просто нужно все показывать и обо всем рассказывать. Родители могут развивать ранние навыки грамотности малыша с помощью простых повседневных занятий – походов в продуктовый магазин, в банк, приготовления блюд по рецепту. Все эти занятия помогают детям привыкать к печатному слову и учиться читать.

Когда следует беспокоиться по поводу чтения, а когда – нет

Одним детям чтение дается легко, а для других обучение чтению – целая проблема. Но основная масса детей учатся читать в обычном темпе с соответствующими стимулами и поддержкой. В среднем, мальчики начинают читать позже, чем девочки (мальчики, как правило, позже проявляют интерес и позже начинают читать), но они зачастую быстро нагоняют девочек. Специалисты рекомендуют подстраивать обучение чтению к двигательной активности мальчиков – делать учебу короткой, приятной и целевой.

Как правило, большинство детей начинают читать в первом классе. Если к началу второго класса ваш ребенок не проявил интерес к чтению или учитель выразил озабоченность по поводу прогресса уровня чтения вашего ребенка, вы должны не паниковать, а предпринимать решительные действия. После того как вы узнали о проблеме, нужно просто начать вмешиваться. Активизируйте обстановку, способствующую развитию интереса к чтению и дома, и в школе и поддерживайте ребенка всеми силами. Получите консультацию специалиста, если проблема не исчезает.

Но, скорее всего, вы и так все делаете правильно. Лучшее, что вы можете сделать, это разговаривать с ребенком и читать ему с самого раннего возраста.

Способы развития ранних навыков грамотности в домашних условиях