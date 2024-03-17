Ученые объяснили, почему дошкольникам нельзя отправляться в постель с планшетом

Свет от экрана приводит к резкому падению уровня «гормона сна».
Как ранее установили исследователи из Университета штата Колорадо (США), дети дошкольного возраста очень чувствительны к воздействию света в темное время суток. Яркий электрический свет, включенный в комнате вечером, незадолго до укладывания ребенка на ночной сон, приводит к падению уровня «гормона сна» мелатонина в его организме примерно на 90%.
В ходе нового исследования, результаты которого опубликованы в Journal of Pineal Research, ученые решили проверить, наблюдается ли такой эффект при разных уровнях освещения.
Для этого был проведен эксперимент с участием 36 здоровых детей в возрасте от трех до пяти лет. Девять дней дети носили на запястье монитор, отслеживающий их сон, а также уровень освещенности в окружающей их среде в течение дня. Чтобы отрегулировать внутренние биологические (циркадные) ритмы юных участников исследования и сделать так, чтобы каждый вечер всплеск мелатонина у них в организме происходил в одно и то же время, родителей попросили в течение недели строго соблюдать режим их ночного сна.
На восьмой день эксперимента исследователи превратили дома участников исследования в своеобразные «пещеры»: окна закрыли черными пластиковыми экранами, а освещение приглушили. Каждые полчаса, начиная с дневного времени и вплоть до отправления в постель, у детей брали на анализ образцы слюны. Это позволило исследователям следить за уровнем мелатонина, а также понять, когда у детей начинается «биологическая ночь».
В последний, девятый, день юных участников попросили за час до отправления в постель поиграть на искусственно подсвеченном столе, чтобы имитировать ситуацию, когда ребенок смотрит на экран телефона или планшета. Интенсивность излучаемого поверхностью стола света менялась от слабой до яркой.
Оказалось, что по сравнению с предыдущим вечером, проведенным в тусклом освещении, после игры за световым столом падение уровня мелатонина в слюне детей составило от 70 до 99% (некоторые дети оказались более чувствительны к свету, чем другие). При этом, к удивлению ученых, у детей в отличие от взрослых не наблюдается взаимосвязи между яркостью света и степенью падения концентрации мелатонина в слюне.
Таким образом, полученные результаты демонстрируют, что даже тусклый свет, включенный за час до сна, приводит к мощному и устойчивому подавлению выработки мелатонина и нарушению сна у дошкольников, пишут исследователи.
Как объяснила ведущий автор исследования Моник ЛеБуржуа, свет регулирует циркадные ритмы организма, определяющие все его физиологическое «расписание» в течение суток: сон, бодрствование, голод и так далее. Когда свет попадает на сетчатку глаз, сигналы от нее передаются в определенный участок мозга, который координирует в том числе выработку мелатонина. Если света много в вечернее время, когда уровень мелатонина обычно растет, то его выработка останавливается или снижается — и способность организма погрузиться в сон откладывается.
Глаза детей более прозрачные, чем у взрослых, и в них более широкие зрачки. Поэтому в детские глаза проникает больше света. Особенно чувствительны глаза детей к голубому свету, который излучает экран телефона или планшета. Как показало недавнее исследование, уровень проникновения голубого света в глаз девятилетнего ребенка в 1,2 раза выше, чем у взрослого. Такая высокая чувствительность к свету делает детей более подверженными сбоям циркадных ритмов и нарушению сна.
Все это не означает, что по вечерам родители должны выключать весь свет в доме и держать детей до укладывания в постель в полной темноте. Но в наше время многие дети отправляются в постель с телефоном или планшетом. Результаты исследования недвусмысленно демонстрируют, что делать так ни в коем случае нельзя — уровень яркости экрана планшета в темной комнате достигает 100 люксов. Поэтому ради нормального сна, который так важен для роста и развития детей, родителям стоит запретить гаджеты в постели и либо вообще на ночь выключать свет в детской, либо оставлять его на минимуме, подчеркивают исследователи.
Свежие комментарии