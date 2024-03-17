Ученые объяснили, почему дошкольникам нельзя отправляться в постель с планшетом

Все это не означает, что по вечерам родители должны выключать весь свет в доме и держать детей до укладывания в постель в полной темноте. Но в наше время многие дети отправляются в постель с телефоном или планшетом. Результаты исследования недвусмысленно демонстрируют, что делать так ни в коем случае нельзя — уровень яркости экрана планшета в темной комнате достигает 100 люксов. Поэтому ради нормального сна, который так важен для роста и развития детей, родителям стоит запретить гаджеты в постели и либо вообще на ночь выключать свет в детской, либо оставлять его на минимуме, подчеркивают исследователи.