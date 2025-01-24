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Болят уши у ребенка: как выбрать безопасные капли?

И что делать, если ребенок жалуется на боль.

Редактор, мама двух девочек
Ребенок
Источник: ru.freepik.com

Врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Алигусейн Алиев рассказал Детям Mail, какие препараты можно использовать против боли в ушах, а с какими нужно быть осторожнее. 

При жалобах ребенка на боль в ухе родители стремятся сделать все возможное, чтобы помочь ему и облегчить страдания.

Однако прежде чем предпринимать какие-либо действия, важно помнить несколько важных моментов.

Боль в ухе у ребенка может быть вызвана разными причинами: от обычного насморка до серьезных инфекций. При первых признаках такой боли следует обратиться к ЛОР-врачу. Только профессионал сможет корректно поставить диагноз и определить дальнейшие необходимые действия.

Помимо обращения к врачу, важно обеспечить ребенку комфортные условия: ни в коем случае не стоит пытаться самостоятельно промывать ухо или вводить в него какие-либо предметы.

Если же говорить про капли в уши, то их огромное множество, и многие из них запрещены при наличии перфорации в барабанной перепонке. Если из уха отмечаются выделения, то спиртосодержащие капли, особенно обезболивающие, строго запрещены, например такие, в состав которых входят феназон, лидокаин, бензалкония хлорид.

Я рекомендую при отсутствии аллергии и с 1 года жизни использовать капли на основе комбинации ципрофлоксацина и дексаметазона, они также не запрещены при перфорации барабанной перепонки.

Профилактика тоже играет важную роль: следите за гигиеной ушей, избегайте гипотермии и контакта с инфекционными больными. Регулярные осмотры у ЛОР-врача помогут выявить проблемы на ранней стадии и предотвратить осложнения.

Помните, что здоровье ребенка — в ваших руках. Доверьтесь профессионалам, следуйте их рекомендациям. Вовремя оказанная помощь поможет избежать серьезных проблем и вернет ребенку радость и здоровье.
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здоровье детей

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