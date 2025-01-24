Болят уши у ребенка: как выбрать безопасные капли?

Врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Алигусейн Алиев рассказал Детям Mail, какие препараты можно использовать против боли в ушах, а с какими нужно быть осторожнее.
При жалобах ребенка на боль в ухе родители стремятся сделать все возможное, чтобы помочь ему и облегчить страдания.
Помимо обращения к врачу, важно обеспечить ребенку комфортные условия: ни в коем случае не стоит пытаться самостоятельно промывать ухо или вводить в него какие-либо предметы.
Если же говорить про капли в уши, то их огромное множество, и многие из них запрещены при наличии перфорации в барабанной перепонке. Если из уха отмечаются выделения, то спиртосодержащие капли, особенно обезболивающие, строго запрещены, например такие, в состав которых входят феназон, лидокаин, бензалкония хлорид.
Я рекомендую при отсутствии аллергии и с 1 года жизни использовать капли на основе комбинации ципрофлоксацина и дексаметазона, они также не запрещены при перфорации барабанной перепонки.
Профилактика тоже играет важную роль: следите за гигиеной ушей, избегайте гипотермии и контакта с инфекционными больными. Регулярные осмотры у ЛОР-врача помогут выявить проблемы на ранней стадии и предотвратить осложнения.