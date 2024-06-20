Летние правила безопасности, которые спасут ребенку жизнь (их должны знать все родители)

В разгар дачного сезона напоминаем главные правила безопасности в лесу и на воде. А также рассказываем о том, что делать, если ребенок пропал.

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Правила безопасности в лесу

Не отпускайте в лес детей с пожилыми родственниками. Люди преклонного возраста — не самые надежные спутники детей. Новости СМИ2 Если им станет плохо, ребенок не сможет им помочь, а если побежит искать помощь — неизвестно, с чем в лесу столкнется.

Обязательно сообщайте, куда именно вы пошли. Хотя бы какой-то ориентир: например, после заправки вы вошли в лес и повернули направо. Поисковые отряды много сил и ценного времени тратят только на то, чтобы определить точку входа в лес.

Скажите близким, когда планируете вернуться из леса. Если вы идете на три часа, и через три часа не возвращаетесь, ваши родственники могут понять, что с вами что-то случилось и принять меры, не теряя времени.

Если вы потерялись, оставайтесь на месте. Вы уже заблудились и не найдете самостоятельно дорогу. Просто оставайтесь на месте — так вас будет проще найти.

Позвоните по номеру «112». Кстати, все заявки в «112» автоматически попадают поисковому отряду «ЛизаАлерт», если в лесу есть ребенок до 18 лет. «ЛизаАлерт» — та сила, которая может мобилизоваться буквально в секунду.

Что нужно взять с собой в лес

Заряженный телефон. С разряженным телефоном в лес идти нельзя — особенно, с ребенком.

Спички и запас воды, потому что вода в лесу — опасна. Если ребенок потерялся один в лесу и у него нет с собой бутылочки воды, он может подойти попить к луже и провалиться в болото.

Яркая одежда. Мужчины — большие любители ходить в лес в камуфляже. Для спасателей люди в камуфляже неприметны. В лес нужно идти в яркой одежде, в идеале — со светоотражателями, чтобы даже в темное время суток с помощью фонаря вас можно было обнаружить с большого расстояния.

Возьмите с собой компас, если умеете им пользоваться. Во всяком случае, когда заходите в лес, запомните обратный азимут. Если шли на север — то обратно нужно будет возвращаться на юг. Но помните, что компас — вещь не всегда надежная, случаются магнитные аномалии, и отклонение стрелки даже в 10 градусов будет критичным.

Свисток. Когда вас будут звать на отклик, у вас может сесть голос, и вам нужно будет отвечать шумом на шум. Если нет свистка, стучите по дереву палкой: такой стук слышен очень хорошо. Главное — обязательно откликайтесь.

Правила безопасности на воде

Летом отряду «ЛизаАлерт» поступает катастрофически много заявок на поиск детей с вводными «Были на пляже, ребенка последний раз видели около воды». Исход у таких ситуаций, как правило, печальный.

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Если вы в воде, то и ваш ребенок должен быть в воде. Если вы на берегу, то и ваш ребенок должен быть на берегу. Ребенок на пляже всегда должен быть рядом со взрослым — и никак иначе.

Нельзя оставлять детей под присмотром более взрослого ребенка.

В лодке на ребенке обязательно должен быть спасательный жилет — даже если вы уже сто раз плавали без жилета, и вам кажется, что ничего не случится. У взрослого тоже должен быть спасательный жилет, чтобы он мог помочь своему ребенку. Бывает всякое: подул ветер, лодка перевернулась.

Помните: тонут быстро, тонут молча. Так, как показывают в кино, люди не тонут. Когда человек всплывает над водой, то не может крикнуть. Первое, что он делает — хватает воздух и опять уходит под воду. Происходит это очень быстро. И действительно очень тихо.

Что делать, если ребенок пропал: инструкция

1. В первую очередь — идите в полицию. Есть расхожий миф про три дня, которые должны пройти прежде чем полиция примет заявление. Однако это не так. Если у вас отказываются принимать заявление в полицию, прямо в отделении позвоните в службу «112» и сообщите об этом. Как правило, такого звонка достаточно, чтобы дежурный все-таки заявление принял. Причем заявление обязаны принять в любом отделении полиции, независимо от места пропажи.

Кстати, обращение в службу «112» является официально зарегистрированным заявлением в полицию.

2. Позвоните волонтерам и оставьте заявку. Горячая линия ПСО «ЛизаАлерт» 8 800 700 54 52

3. Оповестите всех о ЧП. Родственников, друзей, дальних родственников, своих знакомых, бывших мужей / жен, бывших свекровей. Часто родители думают, что ребенок с кем-то из бывших родственников, например, бывшим мужем, не общается. А на самом деле это не так.

Случай из практики волонтеров «ЛизаАлерт»: «Ребенок пошел к своему папе в другое село. Мама с папой в разводе и мама думает, что папа с ребенком не общается, даже запрещает ему это. Однако за маминой спиной папа с ребенком держат связь. Мама не подозревала что сын может пойти к ее бывшему мужу, она не позвонила, не оповестила его о том, что ребенок пропал. Через некоторое время мальчика нашли в лесу погибшим: он заблудился и замерз. Если бы поисковая группа знала, что в другом селе, через лес, живет папа ребенка, то, возможно, в первую очередь его искали бы там».

Возможно, ребенок отправился к вашим друзьям на другой конец города, потому что в стрессовой ситуации он вспомнил, что вы на прошлой неделе там были. Этот адрес всплыл у него в голове, и он поехал туда.

4. Запомните: нет слова «неудобно». Ничего страшного, если ребенок найдется через полчаса и тревога окажется ложной. «Неудобно» будет, если ребенок не явится домой к вечеру, и на следующий день. Вы потеряете драгоценное время, которое отведено на поиски.

Первые часы обычно самые успешные, чтобы найти ребенка живым и невредимым.

Ставьте на уши всех знакомых — даже если вскоре придется обзвонить их снова, чтобы поблагодарить, извиниться за беспокойство и сообщить, что ребенок нашелся.