Врожденная патология. Сердечные недуги у детей часто протекают бессимптомно

О проблемах детской кардио­логии рассказывает Мария Школьникова, директор Научно-исследовательского клинического института педиатрии, главный детский кардиолог Москвы, президент Всероссийской общественной организации «Ассоциация детских кардиологов».

Лидия Юдина, «АиФ»: Мария Александровна, почему так резко увеличилось число детей с сердечной патологией?

Мария Школьникова: Маленьких пациентов с больным сердцем всегда было немало, но в последнее время улучшилась выявляемость, в том числе и в регионах. Поэтому статистические показатели ощутимо выросли. Но важно оценивать и показатели смерт­ности. Вплоть до 2000 года, несмотря на развитие медицины, смертность оставалась прежней. Снижение началось только после того, как в дет­скую кардиологию повсеместно пришли высокие технологии, когда пороки сердца и аритмию стали лечить оперативно, а современная диагностика (холтер, эхокардиография, МРТ и т. д.) стала широко доступна.

Проблема мест

- Принято считать, что от проблем со здоровьем может спасти профилактика...

- Детским кардиологам на профилактику после рождения ребёнка уповать не приходится - многие дети уже рождаются с патологией. Сердце закладывается в начале беременности, и «поломки» в нём могут вызвать как внутренние причины (травмы, генетика, инфекции, вредные привычки матери), так и внешние - например, экология.

- Но не всегда сердечные проблемы у детей своевременно выявляются…

- В идеале ребёнок с сердечными проблемами должен попадать в поле зрения кардиологов ещё в роддоме - чем раньше ему поставлен диагноз и начато лечение, тем лучше прогноз на выздоровление. Сегодня мы боремся за то, чтобы шансы на выздоровление ребёнка не зависели от места проживания и высококвалифицированную помощь он мог получить в любом уголке страны.

- Что должно насторожить родителей?

- Малыши редко ощущают тревожные симптомы со стороны сердца. Родители должны знать тревожные признаки. Случаи потери сознания - это сигнал SOS, который нередко указывает на угрожающие жизни нарушения сердечного ритма. Но ребёнок должен пройти обследование у кардиолога и сделать ЭКГ, даже если нет причин для беспокойства. Сердечные недуги у детей часто протекают бессимптомно вплоть до критических состояний. Истощение наступает внезапно - ребёнок неожиданно теряет сознание или резко слабеет.

- Родители отдают детей в спортивную секцию в надежде, что спорт всё поправит.

- Кардиологи к физкультуре относятся лучше, чем к профессиональному спорту. Ежегодно в мире на 200 тыс. профессиональных спортсменов случаются 2-3 неожиданные смерти. К занятиям спортом можно допускать только тех детей, у кого исключены сердечные заболевания и оценены их риски, - это позволит избежать неприятностей во время занятий спортом, в том числе и непрогнозируемой фибрилляции желудочков, которая приводит к внезапной смерти.

Не сбиться с ритма

- Вы - руководитель центра нарушений сердечного ритма, одного из самых загадочных состояний, когда в здоровом сердце рождаются нездоровые импульсы. Отчего они возникают?

- Изменения нормальной очерёдности сокращений сердца могут быть вызваны разными причинами - эндо­кринными нарушениями, проблемами с позвоночником, длительными интоксикациями (отравлениями). Старт аритмии могут вызвать занятия спортом, приём лекар­ственных препаратов, инфекции, истощившие иммунную систему. Эпизодически нарушения ритма случаются у многих - но у одних они уходят, у других остаются надолго. Это во многом зависит от генетических особенностей.

- Можно ли не дать склонности перерасти в заболевание?

- Чтобы не допустить развития аритмии, детям с изменениями на ЭКГ и в миокарде не рекомендуется усердствовать в спорте.

Нужно оберегать ребёнка от стрессов, которыми провоцируется аритмия. У Центра нарушений ритма есть свои ноу-хау - разработана терапия, укрепляющая синусовый ритм, который создаёт противовес аритмии.

Таким образом ритм можно «перевоспитать». У нас самый большой в мире опыт лечения детских аритмий и им­плантации дефибрилляторов детям. Ежегодно мы оперируем до 500 детей с аритмиями - по квотам, за счёт государства. Сегодня врачи научились контролировать практически все виды аритмии. Но будущее аритмологии - за генноспецифичной терапией. Продолжительность жизни наших пациентов постоянно растёт - мои первые пациенты сегодня уже нянчат внуков. Я верю, что победа над аритмией не за горами.

Признаки аритмии

головные боли

укачивание в транспорте

головокружения, потери сознания

головокружения, сердцебиения после нагрузки

боли в животе

боли в ногах по вечерам

Аритмия нередко диагностируется у детей, у которых при рождении были выявлены пороки сердца или малые сердечные аномалии, а позднее были поставлены диагнозы «дисфункция желч­ного пузыря» и «нейрогенный мочевой пузырь»