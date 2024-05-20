ЕГЭ для мам. Как поддержать ребенка во время экзаменов

Вам уже не до сна? Ещё бы! Чем ближе конец учебного года, тем больше волнуются родители, ведь впереди выпускные экзамены — первое по-настоящему серьёзное испытание для подросших чад.

Как сохранить самообладание и настроить ребёнка на нужный лад?