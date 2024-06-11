Опасный свет. Врач объяснил, когда детям обязательно нужны солнечные очки

Все знают, что надо защищать от солнца кожу, очки же большинство выбирают по красоте, бренду и «чтобы солнце не слепило». Но насколько хорошо ваши очки защищают глаза от ультрафиолета? Об этом практически никто не задумывается. А между тем глаза страдают сильнее кожи.

Считается, что приблизительно к 18 годам всю безопасную для нашего глаза дозу мы уже получили. На юге раньше вырабатывается «норма глаз», на севере чуть попозже. Лишний ультрафиолет может повреждать хрусталик и приводить к его помутнению (то есть раннему созреванию катаракты) и другим повреждениям.

При этом дети еще более уязвимы, чем взрослые. Как правильно выбирать солнцезащитные очки для детей?

Об этом aif.ru рассказал эксперт «Народный фронт. Аналитика», к. м. н., доцент кафедры педиатрии Сеченовского Университета, врач—педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский.

Какие глаза страдают от солнца больше?

В целом на ярком солнечном свете уязвимы глаза всех оттенков, однако карие — в меньшей степени. Меланин, который входит в состав пигментного слоя сетчатки, отвечает за поглощение световых лучей, препятствует отражению и рассеянию света по сетчатке, что позволяет сохранить четкость изображения. Поэтому повреждение сетчатки у людей со светлыми глазами (серыми, голубыми и т. д.), то есть с меньшим содержанием этого пигмента, бывает чаще.

Напомню, ультрафиолет везде действует одинаково — и в городе, и на море, и на даче. Поэтому если ребенок долго находится на солнце, лучше приобрести солнечные очки.

7 правил выбора детских солнцезащитных очков

1. Важный параметр солнцезащитных очков — это коэффициент светопропускания. На заушнике это обозначено маркировкой Cat. Для детей предпочтительны варианты 3 или 4.

2. Откажитесь от очков со стеклянными линзами — это вчерашний день. Линзы солнцезащитных очков должны быть только пластиковыми: они легче, тоньше и устойчивее к ударным воздействиям. Линзы из стекла более хрупкие, в случае повреждения осколки могут травмировать глаз.

3. Линза должна быть такого размера, чтобы могла закрывать весь глаз. Важно, чтобы очки сидели плотно, не спадали, если ребенок нагибается, но и не были слишком тесными, не оставляли след на переносице. Поэтому перед покупкой необходимо их примерить.

4. Хорошие солнцезащитные очки должны иметь сертификат качества, а на внутренней стороне заушника должна быть обязательно указана категория защиты от ультрафиолета, фильтр светопропускания и маркировка производителя.

5. Заушники у оправы должны быть не только крепкими, но и достаточно гибкими.

6. Цвет линз лучше выбирать нейтральный — коричневый, серый или зеленый. Такие цвета комфортны для глаз, повышают контрастность, не искажают цветопередачу и не снижают остроту зрения.

7. Степень затемнения очков не связана с защитой от ультрафиолета. Контактная линза, блокирующая 95% ультрафиолетового излучения, абсолютно прозрачна.

В чем опасность темных очков?

Самое важное в солнечных очках — защита от ультрафиолета, а не затемнение. В темных очках без ультрафиолетового блока зрачок расширяется. То же самое происходит при смене освещения: в темноте зрачок расширяется, чтобы вобрать больше света, а от яркого света, наоборот, сужается. Если это происходит на солнце, в глаз попадает столько ультрафиолета, сколько не попало бы, если бы человек был вообще без очков. Поэтому обязательно приобретайте затемненные очки с ультрафиолетовым блоком.