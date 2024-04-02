Почему нельзя сладкое детям до трех лет?

Роспотребнадзор рекомендует давать ребенку вместо конфет по-настоящему полезный сахар, который содержится во фруктах и сухофруктах. Рафинированный сахар и прочие сладости являются источниками быстро усваиваемых углеводов. Большое их количество в рационе питания вредно для детей, а до трехлетнего возраста его и вовсе следует исключить.

Чем опасны сладости для детей до трех лет?

В первые годы жизни детям нужно особое питание, поскольку у них очень чувствительная слизистая желудка и кишечника. Полностью пищеварительная система формируется где-то к 1,5 годам. Однако педиатры рекомендуют повременить со сладким как минимум до трех лет.

Роспотребнадзор выделяет несколько проблем, связанных с употреблением сладкого в раннем возрасте:

Сахар быстро усваивается, и ребенок начинает прибавлять в весе.

Излишнее потребление сахара нарушает пищевое поведение — у ребенка меняются вкусы.

При употреблении сладкого повышается уровень глюкозы в крови, что приводит к интенсивному выделению инсулина и, как следствие, к усилению аппетита. Это может привести к набору веса, а затем и к сахарному диабету 2-го типа.

Сладости промышленного производства могут стать причиной аллергии.

Нарушение целостности эмали зубов и возникновение кариеса.

Какая дневная норма потребления сахара для детей?

До 3 лет — не давать сахара совсем,

От 3 до 10 лет — не более 3 чайных ложек,

От 10 до 18 лет — не более 6 чайных ложек.

Одна чайная ложка содержит 4 грамма сахара.

«Избыток сахара и шоколада в рационе может привести к нарушению пищеварения, стула, тошноте, болям в животе, изменению аппетита», — объяснил РИА Новости главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени Башляевой Исмаил Османов.

При этом главный педиатр отметил, что детям до 3 лет давать конфеты и добавлять сахар в пищу не стоит. Ребятам постарше безопасно давать 1 конфету в день (стандартная шоколадная конфета 14 граммов). В возрасте 6-10 лет — 2 конфеты, от 10 лет — 3 конфеты в день.

Источники:

77.rospotrebnadzor.ru

ria.ru