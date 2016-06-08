5 обалденно вкусных, но простых запеканок

Духовка — гениальное изобретение человечества, потому что в ней можно с легкостью приготовить много сытных блюд.
Мы собрали несколько рецептов аппетитных запеканок, которые домашние будут просить вас приготовить снова и снова.
Источник: AdMe.ru
Ингредиенты:
- 500 г говяжьего фарша
- 1 кг картофеля
- 1 яйцо
- 250 мл молока
- 100 г сливочного масла
- 1 луковица
- 50 г сыра
- соль, перец
Приготовление:
- Почистить и отварить картофель в подсоленной воде. Слить воду, добавить 50 г сливочного масла и растереть в пюре.
- Подогреть молоко и добавить в пюре. Размешать до получения однородной массы.
- Почистить и мелко нарезать лук. Обжарить до золотистого цвета на сливочном масле.
- Добавить фарш и обжарить до готовности, постоянно помешивая и разбивая комочки. Посолить и переложить в большую миску.
- Когда фарш слегка остынет, вбить яйцо и хорошенько перемешать.
- Смазать форму для выпекания сливочным маслом. Выложить фарш, сверху картофельное пюре.
- Выпекать 15 минут, достать, посыпать тертым сыром и убрать в духовку еще на 5 минут.
Ингредиенты:
- 350 г куриного филе
- 1 луковица
- 1 сладкий перец
- 2 стебля сельдерея
- 150 мл молока
- 100 г сыра
- 1 яйцо
- соль, перец
Приготовление:
- Отварить куриное филе до готовности в подсоленной воде.
- Остуженное филе нарезать кубиками.
- Очистить все овощи. Лук порезать полосками, сладкий перец — кубиками, сельдерей — кусочками.
- Обжарить на оливковом масле лук, затем сладкий перец и сельдерей.
- Смешать овощи с куриным филе, выложить все в форму для выпекания.
- Взбить яйцо с молоком и сыром, залить получившейся смесью куриное филе. Посыпать тертым сыром.
- Выпекать в духовке 15 минут.
Ингредиенты:
- 500 г брокколи
- 5 яиц
- 300 г сметаны
- 200 г твердого сыра
- 2 ст. л. сливочного масла
- 2 ст. л. панировочных сухарей
- соль, перец
Приготовление:
- Отварить брокколи в подсоленной воде.
- Смешать яйца, сметану и тертый сыр, посолить и поперчить.
- Смазать сливочным маслом форму для запекания, посыпать ее сухарями, выложить брокколи и залить яичной смесью.
- Выпекать в разогретой духовке 25 минут.
Ингредиенты:
- 150 г пасты
- 200 г ветчины
- 4 ст. л. сливочного масла
- 3 яйца
- 150 г сметаны
- 200 г зеленого горошка
- 150 г сыра
- 1 зубчик чеснока
- соль, перец
Приготовление:
- Отварить пасту, слить воду, добавить сливочное масло.
- Нарезать ветчину кусочками и немного обжарить с чесноком.
- Взбить яйца со сметаной, добавить сыр и хорошо перемешать.
- В отдельной миске смешать пасту, зеленый горошек и ветчину, выложить все в форму.
- Залить яичной смесью, посыпать тертым сыром и выпекать около 15 минут.
Ингредиенты:
- 500 г риса
- 2 яйца
- 250 г твердого сыра
- 500 г шампиньонов
- 2 луковицы
- соль, перец
Приготовление:
- Сварить рис в подсоленной воде.
- Грибы нарезать кусочками, лук почистить и мелко порубить.
- Обжарить лук, затем грибы.
- Смешать рис с половиной сыра, натертого на крупной терке.
- На форму, смазанную маслом, выложить половину риса, затем грибы с луком, затем оставшийся рис. Посыпать сверху второй половиной тертого сыра и украсить несколькими грибами.
- Выпекать 15 минут.
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