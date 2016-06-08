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5 обалденно вкусных, но простых запеканок

Духовка — гениальное изобретение человечества, потому что в ней можно с легкостью приготовить много сытных блюд.

Мы собрали несколько рецептов аппетитных запеканок, которые домашние будут просить вас приготовить снова и снова.

5 обалденно вкусных, но простых запеканок

 

Источник: AdMe.ru

 

5 обалденно вкусных, но простых запеканок

Запеканка с мясным фаршем и картофелем

Ингредиенты:

  • 500 г говяжьего фарша
  • 1 кг картофеля
  • 1 яйцо
  • 250 мл молока
  • 100 г сливочного масла
  • 1 луковица
  • 50 г сыра
  • соль, перец

Приготовление:

  • Почистить и отварить картофель в подсоленной воде. Слить воду, добавить 50 г сливочного масла и растереть в пюре.
  • Подогреть молоко и добавить в пюре. Размешать до получения однородной массы.
  • Почистить и мелко нарезать лук. Обжарить до золотистого цвета на сливочном масле.
  • Добавить фарш и обжарить до готовности, постоянно помешивая и разбивая комочки. Посолить и переложить в большую миску.
  • Когда фарш слегка остынет, вбить яйцо и хорошенько перемешать.
  • Смазать форму для выпекания сливочным маслом. Выложить фарш, сверху картофельное пюре.
  • Выпекать 15 минут, достать, посыпать тертым сыром и убрать в духовку еще на 5 минут.
5 обалденно вкусных, но простых запеканок

Запеканка с курицей и овощами

Ингредиенты:

  • 350 г куриного филе
  • 1 луковица
  • 1 сладкий перец
  • 2 стебля сельдерея
  • 150 мл молока
  • 100 г сыра
  • 1 яйцо
  • соль, перец

Приготовление:

  • Отварить куриное филе до готовности в подсоленной воде.
  • Остуженное филе нарезать кубиками.
  • Очистить все овощи. Лук порезать полосками, сладкий перец — кубиками, сельдерей — кусочками.
  • Обжарить на оливковом масле лук, затем сладкий перец и сельдерей.
  • Смешать овощи с куриным филе, выложить все в форму для выпекания.
  • Взбить яйцо с молоком и сыром, залить получившейся смесью куриное филе. Посыпать тертым сыром.
  • Выпекать в духовке 15 минут.
5 обалденно вкусных, но простых запеканок

Запеканка с брокколи и сыром

Ингредиенты:

  • 500 г брокколи
  • 5 яиц
  • 300 г сметаны
  • 200 г твердого сыра
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 2 ст. л. панировочных сухарей
  • соль, перец

Приготовление:

  • Отварить брокколи в подсоленной воде.
  • Смешать яйца, сметану и тертый сыр, посолить и поперчить.
  • Смазать сливочным маслом форму для запекания, посыпать ее сухарями, выложить брокколи и залить яичной смесью.
  • Выпекать в разогретой духовке 25 минут.
5 обалденно вкусных, но простых запеканок

Запеканка с пастой и ветчиной

Ингредиенты:

  • 150 г пасты
  • 200 г ветчины
  • 4 ст. л. сливочного масла
  • 3 яйца
  • 150 г сметаны
  • 200 г зеленого горошка
  • 150 г сыра
  • 1 зубчик чеснока
  • соль, перец

Приготовление:

  • Отварить пасту, слить воду, добавить сливочное масло.
  • Нарезать ветчину кусочками и немного обжарить с чесноком.
  • Взбить яйца со сметаной, добавить сыр и хорошо перемешать.
  • В отдельной миске смешать пасту, зеленый горошек и ветчину, выложить все в форму.
  • Залить яичной смесью, посыпать тертым сыром и выпекать около 15 минут.
5 обалденно вкусных, но простых запеканок

Запеканка с рисом и грибами

Ингредиенты:

  • 500 г риса
  • 2 яйца
  • 250 г твердого сыра
  • 500 г шампиньонов
  • 2 луковицы
  • соль, перец

Приготовление:

  • Сварить рис в подсоленной воде.
  • Грибы нарезать кусочками, лук почистить и мелко порубить.
  • Обжарить лук, затем грибы.
  • Смешать рис с половиной сыра, натертого на крупной терке.
  • На форму, смазанную маслом, выложить половину риса, затем грибы с луком, затем оставшийся рис. Посыпать сверху второй половиной тертого сыра и украсить несколькими грибами.
  • Выпекать 15 минут.
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пищаеда
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