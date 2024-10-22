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Можно ли кормящей маме есть то, что она хочет? Личный опыт

На дворе XXI век, а беременность, роды и материнство по-прежнему окружены невероятным количеством мрачноватых мифов, фантастических суеверий и темных тайн.
источник: Freepik

Один из самых распространенных стереотипов касается того, что кормящей матери нельзя есть практически ничего из того, к чему она привыкла.

Более того, это заблуждение активно поддерживается в роддомах и женских консультациях, где вам на голубом глазу могут выдать список продуктов, которые вам якобы можно употреблять, и тех, от которых желательно отказаться хотя бы на время становления лактации (а лучше – на все те шесть месяцев, что ребенок должен получать только грудное молоко).

Среди «санкционных» продуктов – капуста (но в послеродовом отделении вам почему-то могут предложить на обед борщ или щи), виноград, фрукты и овощи красного цвета, сыры и, разумеется, сладости.

И большинство молодых мам соглашаются на подобные ограничения без лишних вопросов.

Но я не из таких. Уже через сутки после родов я попросила мужа принести мне зефир в шоколаде и пошла за ним, еле передвигая ноги, на первый этаж роддома, забирать свое сокровище лично. А все потому, что если бы он попытался прислать мне сладости в «передачке», которые можно было отправлять через приемное отделение, их бы попросту конфисковали, поскольку у акушерок был список продуктов и предметов, строжайше запрещенных к доставке в послеродовое отделение (к «запрещенке» там среди прочего относились и рукавички-антицарапки для малышей).

Я ела зефир тайком в перерывах между кормлениями дочки и поеданием каш и супов в столовой. Я всегда любила вкусную еду, ни разу в жизни не сидела на строгой диете и не собиралась делать этого с младенцем на руках – в конце концов, чтобы быть бодрой и нормально функционировать, необходимо хорошо питаться.

Рассудив, что сытой я буду нравиться себе и своему ребенку гораздо больше, я в общем и целом ни в чем себе не отказывала.

Ну, может быть, первую неделю после выписки из роддома я не ела никаких солений и салатов из свежей капусты. Но к моменту, когда дочке исполнилось полтора месяца, я ела абсолютно все, включая маринованные грибы, холодец, суши, торты с шоколадным кремом, мандарины, чеснок, селедку, кофе, яйца, сыр, орехи и все свежие фрукты и овощи, какие можно было купить зимой.

источник: Unsplash
За те полгода, что длилось исключительно грудное вскармливание, никто не пострадал.

Я не набрала лишних килограммов (куда там – я даже похудела относительно своего добеременного веса), ребенок не покрылся сыпью, все были счастливы и довольны. Тортики и пирожные с кофе держали меня в тонусе.

А все почему? Потому что я никогда не боялась историй в духе «а вот подруга моей подруги как-то съела апельсин, и ее ребенок стал оранжевым» или «а моя троюродная сестра однажды съела капустный лист (которым она, как водится, лечила лактостаз), и ее малыш раздулся, как воздушный шар», и не собиралась следовать основанным вот на таких данных советам.

Как тогда действовать, если не опираться на чужой опыт? Мне кажется, есть два пути:

  1. Довериться себе и слушать только себя и не есть капусту, апельсины и шоколадные конфеты, если вам кажется, что этого делать не стоит.
  2. Попытаться найти данные исследований о связи питания женщины с составом и качеством ее грудного молока.

Так вот, исследования говорят нам следующее:

  • Количество и качество молока не зависит от количества и качества съеденной мамой пищи и выпитой ею жидкости. Если бы это было так, женщины, живущие за чертой бедности, не могли бы кормить своих детей, а между тем именно они могут похвастаться успешной лактацией, длящейся несколько лет. Количество молока зависит от того, как хорошо опорожняется грудь после кормления, и от работы гормональной системы.
  • Чай с молоком не является лактогонным средством. Прилив молока после чая с молоком объясняется не фантастическим составом этого напитка, а его температурой – теплое питье способствует выработке окситоцина, который, в свою очередь, запускает приток молока. Так что на месте чая с молоком может быть просто теплый компот
  • Правильно налаженное грудное вскармливание помогает женщине сбросить лишние килограммы, набранные во время беременности. Более того, лактация защищает маму от ожирения на ближайшие десятилетия.
  • Процент детей, реагирующих на некий компонент (или его переизбыток) в мамином молоке, очень мал. Садиться на диету и прописывать себе гречку с отварной курицей можно только тогда, когда педиатр или иммунолог-аллерголог точно установил связь высыпаний на коже младенца с составом грудного молока мамы.
  • На выработку молока женщине в среднем нужно около 500 калорий сверх нормы. В общем, на гречке далеко не уедешь.

«Исследований относительно питания во время ГВ не так уж мало, — говорит Наталья Демьяненко, врач-диетолог, специалист в области правильного питания. — Но проблема в том, что какого-то единого мнения не существует до сих пор. В Великобритании в прошлом году было проведено исследование, в котором говорилось, что само количество калорий, потребляемых матерью, не влияет на качество молока. Однако про возможные колики и само качество грудного молока в исследовании не говорится.

источник: Freepik

Советская школа точно называет продукты, из-за которых могут возникнуть проблемы. Капуста, виноград, бобовые повышают газообразование. Аллергены – клубника и цитрусы. Интересное исследование было не так давно во Франции. Там около ста женщин намеренно пробовали бобовые, шоколад и цитрусы во время грудного вскармливания. У трети из них проблем не возникло вовсе. У оставшихся была аллергия и колики. Конечно, о точности результатов сложно говорить. Ведь мы не знаем множества нюансов. Но, в целом, я бы не рекомендовала рисковать. Да, у кого-то не возникает проблем. Но если вы их не видите сейчас, это не значит, что, скажем, аллергия ребенка не проявит себя потом».

Мне кажется очень важным донести до будущих мам мысль о том, что нет никакого правила, согласно которому все мы должны сесть на диету, чтобы вырабатывать безопасное для ребенка молоко.

Не верьте опыту подруг, не верьте картинкам в интернете, не верьте родственницам, которые говорят, что капуста, тыква, фасоль и шоколад – это яд для кормящей мамы.

Единственный продукт, который необходимо исключить из своего рациона на период грудного вскармливания, – это алкоголь. Вот он, безусловно, вреден, поскольку попадает в кровь, а молоко вырабатывается из компонентов именно этой биологической жидкости.

Редактор, журналист
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