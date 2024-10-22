Можно ли кормящей маме есть то, что она хочет? Личный опыт

Один из самых распространенных стереотипов касается того, что кормящей матери нельзя есть практически ничего из того, к чему она привыкла.

Более того, это заблуждение активно поддерживается в роддомах и женских консультациях, где вам на голубом глазу могут выдать список продуктов, которые вам якобы можно употреблять, и тех, от которых желательно отказаться хотя бы на время становления лактации (а лучше – на все те шесть месяцев, что ребенок должен получать только грудное молоко).