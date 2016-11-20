Кроме нас они никому не нужны…

Итак, сегодня две «женщины» из думы нашли виноватых в стрельбе, которая произошла вчера в Псковской области. По версии одной, виноваты шутеры, вторая пошла дальше — в самоубийстве подростков виновато отсутствие контроля за Интернетом. Извините, но это писец.

Даже не имеет смысл обсуждать всю бессмысленность этих заявлений. Давайте посмотрим вот на что. Оба этих заявления сделаны с одной единственной целью — отвлечь внимание от самой трагедии.

Ребзя, этот пост не столько для дискуссий, сколько для того, чтобы каждый из нас просто подумал. Потому что важнее этого, пожалуй, нет ничего. Это очень сложный пост, поэтому запаситесь терпением.

И именно поэтому я пишу этот пост. Потому что в этой теме я разбираюсь лучше всего. Даже в телевидении я не разбираюсь так хорошо, как в теме детей. Потому что я двенадцать лет каждый свой чертов отпуск я тратил на то, чтобы работать с детьми. С подростками, в основном. С детдомовскими подростками. С подростками из неблагополучных семей. С чеченскими подростками. И вот то, о чем сегодня заявили две «женщины» из госдумы это напрямую касается всех. И кстати, вас, читающих этот пост.

Потому что государство уже давно должно было сказать нам, а после такой трагедии оно просто обязано сказать нам — извините пацаны, но мы обосрались. Мы провели реформу образования, но, кажется, стало только хуже. Потому что мы ни хрена не понимаем, что происходит в головах у наших детей. Потому что школа превратилось в место, которое они ненавидят, и которое может из полезного дать им только одно — опыт общения со сверстниками. Но у нас ни хера не получается контролировать даже этот опыт, поэтому тут как кому повезет. Это вот раньше было проще — дети боялись взрослых, трепетали от одного вида учителей и все было хорошо. А сейчас они другие. И на самом деле они намного лучше нас. Потому что они перестали бояться. С ними нужно только работать. Нужно чуть-чуть помочь. Понять, что тут в этом мире происходит, и как происходит.

И да, мы тут с учителями тоже немного накосячили. Да, у нас в своей массе учителя сами не способны были учиться, и вряд ли ваших детей могут чему-то научить. Из моего выпуска учителями русского и литературы в школе стали только те, кто с трудом получал трояки, и то с помощью всяких ухищрений. А знаете почему? Я это понял на вторую неделю практики. Потому что в современной школе от учителя требуется одно — правильно заполнить хренову кучу отчетов, планов и других нужных бумажек. А еще отчитаться грамотно по успеваемости. Все остальное — в том числе и работа с детьми — факультативно. То есть зависит от идейности учителя. Но идейных с каждым годом становится все меньше. Да, еще после каждых выборов часть идейных показательно для остальной школы увольняется директором, у которого план по процентам за нужную партию.

И еще пацаны, с родителями мы тоже «того». Мы не стали с ними работать. Вы кстати знали, для чего на самом деле нужны родительские собрания? Я узнал на лекциях по педагогике на третьем курсе. Они, по задумке минобра ,нужны не для того, чтобы рассказывать про оценки и собирать деньги на подарок учителям. Они для того, чтобы учитель помогал родителям решать трудные ситуации в общении с детьми. Рассказывал про новые педагогические методики. Родители 8 «А», у которого я проходил практику в прямом смысле охуели, когда я им начал все это затирать. Когда я стал говорить одной маме, что двойки ее сына по русскому — это ерунда, зато у него отлично работает фантазия и он пишет восхитительные сочинения, он минуты две вообще ничего не могла сказать в ответ. Только бормотала что-то про «у нас в семье никто ничего не писал».

И да, вместо того чтобы заявить нам все это и сказать: «пацаны,нужно что-то делать, иначе мы можем можем придти куда-то не туда». Вместо того чтобы вызвать широкую дискуссию, пригласить педагогов, реальных учителей и вместе все это обсудить и попытаться найти решения. Вместо того, чтобы посмотреть на зарубежный опыт — во, финны что-то прикольное и современное замутили. Вместо этого выходят две «женщины» — я специально их закавычиваю, потому что настоящая женщина на такой цинизм не способна — вот они выходят и говорят, что виноваты шутеры и плохой контроль над интернетом.

Пиздец. Полный пиздец пацаны. Шутеры и интернет. Интернет и шутеры. Бессмысленней что-то придумать сложно. Подростки живут в мире соцсетей — говорят они. Они проводят много времени за компьютером. И это правда. А знаете почему? Потому что тот мир, который предлагаем им мы, взрослые, им не нравится. Им не хочется жить в реальном мире, где взрослым плевать на них. Где самое важное — это сделанная домашка и вежливая улыбка учителю в ответ на его «а голову ты дома не забыл?». Где большинство соприкосновений со взрослыми — это боль и унижение. Где учителя на уроке пиздят о патриотизме и гражданской позиции , а потом идут подсовывать бюллетени в урны для голосований.

В общем. Государство на наших детей положило. С прибором. И хрен с ним. Потому что в этой ситуации есть хорошая новость. Мы сами можем справиться. Каждый из нас. И на самом деле, это возможно. Нужно сделать две вещи — понять что ребенок это такой же живой человек как и вы. И хотя он еще не все умеет, но все понимает. И наебать его вам не удастся. Потому что в конечном итоге — вы наебете только себя. И второе — начните, черт возьми, интересоваться ребенком. Не обязательно своим. Любым. Поговорите с ним. На любые темы. Не подсовывайте с трехлетнего возраста ему планшет в метро — лишь бы спокойно сидел. Поговорите с ним об акулах, о вулканах, о том как ловить рыбу. Будьте с детьми в хороших отношениях. Потому что кроме нас они никому не нужны. Потому что им нужно только запретить шутеры и интернет.

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