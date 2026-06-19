Фуршетные пирожки с начинкой «Жульен»

Ингредиенты
Сметана - 250 г
Яйцо - 1 шт.
Соль - 0,5 ч.л.
Разрыхлитель - 1 ч.л.
Масло растительное - 30 г
Мука пшеничная - 400 г (без учета муки на подпыл)Начинка:
Филе куриное - 300 г (филе бедра)
Масло растительное - 1 ст.
Масло сливочное - 20 г
Лук - 1 шт.
Шампиньоны - 200 г
Сливки 20% - 125 мл
Сыр - 50 г
Соль - по вкусу
Черный молотый перец - по вкусу
Мускатный орех - 0,5 ч.л.
Яичный желток - 1 шт. (для смазывания перед выпечкой)
- 208 кКал
- 1 ч. 20 мин.
- Б: 9.65
- Ж: 9.31
- У: 21.33
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите по списку ингредиенты для приготовления фуршетных пирожков с начинкой «Жульен».
В миску для смешивания выложите сметану, добавьте яйцо, соль. Смешайте.
Влейте растительное масло.
Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем.
Замесите тесто, уберите в холодильник на время подготовки начинки.
Разогрейте сковороду с растительным и сливочным маслом.
Выложите лук, нарезанный мелким кубиком, обжаривайте 2-3 минуты.
Добавьте мелко нарезанные шампиньоны. Шампиньоны не следует мыть, достаточно очистить их от возможного мусора, чтобы избежать излишней влаги, которую могут впитать грибы при мойке. Обжаривайте 3-5 минут.
Добавьте мелко нарезанное куриное филе, добавьте на сковороду, продолжайте обжаривать около 10 минут.
Влейте сливки, готовьте до испарения влаги и загустения.
Добавьте по вкусу соль черный молотый перец, мускатный орех, смешайте, готовьте еще 2 минуты.
В конце готовки добавьте натертый сыр, перемешайте. Начинка готова, слегка охладите ее и приступайте к лепке пирожков.
Разделите тесто на 2 части, присыпьте рабочую поверхность стола мукой, раскатайте половину теста в пласт толщиной 3-4 мм, вырубкой диаметром 8 см (или тонким стаканом) нарежьте кружочки теста.
Защипните пирожок с начинкой по центру и соберите край пирожка на зубочистку, как показано на фото.
Уложите пирожки на лист для выпечки. Смажьте смесью из яичного желтка и 2 ч.л. молока. Разогрейте духовку до 180 градусов.
Выпекайте пирожки при температуре 180 градусов 25-30 минут, до румяного цвета.
Удалите зубочистки и охладите пирожки на решетке.
Вот такие аппетитные румяные пирожки получились в итоге.
Подавайте фуршетные пирожки с начинкой «Жульен» к столу. Они точно не останутся без внимания благодаря и внешнему виду, и очень вкусной начинке.
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