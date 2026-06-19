Соберите по списку ингредиенты для приготовления фуршетных пирожков с начинкой «Жульен».

Фото 1

В миску для смешивания выложите сметану, добавьте яйцо, соль. Смешайте.

Фото 2

Влейте растительное масло.

Фото 3

Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем.

Фото 4

Замесите тесто, уберите в холодильник на время подготовки начинки.

Фото 5

Разогрейте сковороду с растительным и сливочным маслом.

Фото 6

Выложите лук, нарезанный мелким кубиком, обжаривайте 2-3 минуты.

Фото 7

Добавьте мелко нарезанные шампиньоны. Шампиньоны не следует мыть, достаточно очистить их от возможного мусора, чтобы избежать излишней влаги, которую могут впитать грибы при мойке. Обжаривайте 3-5 минут.

Фото 8

Добавьте мелко нарезанное куриное филе, добавьте на сковороду, продолжайте обжаривать около 10 минут.

Фото 9

Влейте сливки, готовьте до испарения влаги и загустения.

Фото 10

Добавьте по вкусу соль черный молотый перец, мускатный орех, смешайте, готовьте еще 2 минуты.

Фото 11

В конце готовки добавьте натертый сыр, перемешайте. Начинка готова, слегка охладите ее и приступайте к лепке пирожков.

Фото 12

Разделите тесто на 2 части, присыпьте рабочую поверхность стола мукой, раскатайте половину теста в пласт толщиной 3-4 мм, вырубкой диаметром 8 см (или тонким стаканом) нарежьте кружочки теста.

Фото 13

Защипните пирожок с начинкой по центру и соберите край пирожка на зубочистку, как показано на фото.

Фото 14

Уложите пирожки на лист для выпечки. Смажьте смесью из яичного желтка и 2 ч.л. молока. Разогрейте духовку до 180 градусов.

Фото 15

Выпекайте пирожки при температуре 180 градусов 25-30 минут, до румяного цвета.

Фото 16

Удалите зубочистки и охладите пирожки на решетке.

Фото 17

Вот такие аппетитные румяные пирожки получились в итоге.

Фото 18

Подавайте фуршетные пирожки с начинкой «Жульен» к столу. Они точно не останутся без внимания благодаря и внешнему виду, и очень вкусной начинке.

Фото 19