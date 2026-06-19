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Фуршетные пирожки с начинкой «Жульен»

Какие бы вкусные закуски ни были на фуршетном столе, мини-пирожки никогда не останутся без внимания. Предлагаю простой рецепт очень вкусных пирожков с начинкой "Жульен", понравятся всем.

Ингредиенты

Тесто:

Сметана - 250 г

Яйцо - 1 шт.

Соль - 0,5 ч.л.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Масло растительное - 30 г

Мука пшеничная - 400 г (без учета муки на подпыл)

Начинка:

Филе куриное - 300 г (филе бедра)

Масло растительное - 1 ст.

л.

Масло сливочное - 20 г

Лук - 1 шт.

Шампиньоны - 200 г

Сливки 20% - 125 мл

Сыр - 50 г

Соль - по вкусу

Черный молотый перец - по вкусу

Мускатный орех - 0,5 ч.л.

Яичный желток - 1 шт. (для смазывания перед выпечкой)

Кольцо кулинарное - 8 см
32 штуки
  • 208 кКал
  • 1 ч. 20 мин.
  • Б: 9.65
  • Ж: 9.31
  • У: 21.33

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите по списку ингредиенты для приготовления фуршетных пирожков с начинкой «Жульен».

 

Фото 1

 

 

В миску для смешивания выложите сметану, добавьте яйцо, соль. Смешайте.

 

Фото 2

 

 

Влейте растительное масло.

 

Фото 3

 

 

Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем.

 

Фото 4

 

 

Замесите тесто, уберите в холодильник на время подготовки начинки.

 

Фото 5

 

 

Разогрейте сковороду с растительным и сливочным маслом.

 

Фото 6

 

 

Выложите лук, нарезанный мелким кубиком, обжаривайте 2-3 минуты.

 

Фото 7

 

 

Добавьте мелко нарезанные шампиньоны. Шампиньоны не следует мыть, достаточно очистить их от возможного мусора, чтобы избежать излишней влаги, которую могут впитать грибы при мойке. Обжаривайте 3-5 минут.

 

Фото 8

 

 

Добавьте мелко нарезанное куриное филе, добавьте на сковороду, продолжайте обжаривать около 10 минут.

 

Фото 9

 

 

Влейте сливки, готовьте до испарения влаги и загустения.

 

Фото 10

 

 

Добавьте по вкусу соль черный молотый перец, мускатный орех, смешайте, готовьте еще 2 минуты.

 

Фото 11

 

 

В конце готовки добавьте натертый сыр, перемешайте. Начинка готова, слегка охладите ее и приступайте к лепке пирожков.

 

Фото 12

 

 

Разделите тесто на 2 части, присыпьте рабочую поверхность стола мукой, раскатайте половину теста в пласт толщиной 3-4 мм, вырубкой диаметром 8 см (или тонким стаканом) нарежьте кружочки теста.

 

Фото 13

 

 

Защипните пирожок с начинкой по центру и соберите край пирожка на зубочистку, как показано на фото.

 

Фото 14

 

 

Уложите пирожки на лист для выпечки. Смажьте смесью из яичного желтка и 2 ч.л. молока. Разогрейте духовку до 180 градусов.

 

Фото 15

 

 

Выпекайте пирожки при температуре 180 градусов 25-30 минут, до румяного цвета.

 

Фото 16

 

 

Удалите зубочистки и охладите пирожки на решетке.

 

Фото 17

 

 

Вот такие аппетитные румяные пирожки получились в итоге.

 

Фото 18

 

 

Подавайте фуршетные пирожки с начинкой «Жульен» к столу. Они точно не останутся без внимания благодаря и внешнему виду, и очень вкусной начинке.

 

Фото 19

 

 

Фуршетные пирожки с начинкой «Жульен», рецепт с фото
Фото 20
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